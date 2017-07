Ferienkinder besuchen die Rotenburger Feuerwache

Rotenburg - Wenn Kinder gefragt werden, was sie später einmal werden wollen, kommt sehr oft spontan der Wunsch: „Ich möchte Feuerwehrmann werden.“ Aber was heißt das eigentlich für die Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen, um deren Leben, Hab und Gut zu schützen. Was gehört überhaupt zu den vielfältigen Aufgaben?

Bei der Rotenburger Wehr gab’s am Samstagnachmittag Antworten, denn Nachwuchsarbeit wird in der Kreisstadt groß geschrieben. Und so hatte die Feuerwehr auf dem Gelände an der Wache am Mittelweg spannende Stationen für Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren aufgebaut, um ihnen spielerisch und dennoch äußerst informativ zu zeigen, was die freiwilligen Helfer in der Not alles so drauf haben müssen.

Geschicklichkeit gefragt - bei Spielen für Kinder und im Ernstfall

Viel Spaß hatten die Mädchen und Jungen beim „Ziel-Löschen“ mit einem Stahlrohr oder an einem Wasserwerfer. Sie mussten mit dem Strahl Kanister zum Umstürzen bringen. Auch im Ernstfall ist die Zielgenauigkeit gefordert, erklärt einer der Feuerwehrleute den Ferien-Kindern. So gab es noch viele weitere Stationen, die den Teilnehmern Geschick abverlangten.

Aber auch Geräte- und Fahrzeugkunde sowie Brandschutzerziehung mit einigen Experimenten standen auf dem Programm.

go