121 Ferienangebote

Der Countdown läuft. Bis zum 27. Juni nimmt das Rotenburger Jugendzentrum die Anmeldungen für das Ferienprogramm entgegen. Die Programmhefte sind bereits in der Verteilung – somit können sich alle interessierten Kinder und Jugendlichen einen Überblick verschaffen.

Rotenburg – Das Angebot für die Sommerferien ist wieder groß. Das Mitarbeiter-Trio im Rotenburger Jugendzentrum an der Bergstraße – Rita Kryszon, Holger Kunz und Marcus Libbertz – greift dabei auf Bewährtes zurück, baut allerdings auch neue Veranstaltungen mit in das Programm ein. 121 Angebote sind es insgesamt geworden. Große Unterstützung gibt es auch in diesem Jahr wieder durch die enge Zusammenarbeit mit 40 Vereinen und Einrichtungen. Aktionen zu Lande, zu Wasser, zu Pferd und Rad sowie in der Luft, Kulinarisches, Spiel und Sport, Kunst und Kreativität, Tanz und Musik, Kurse speziell für Jungen und für Mädchen sowie Fahrten – das sind die Bereiche, aus denen die Kinder und Jugendlichen ihr persönliches Ferienprogramm zusammenstellen können. In 107 Fällen handelt es sich um Tagesangebote, darüber hinaus sind im Programmheft elf mehrtägige Veranstaltungen sowie drei Ferienfahrten mit Übernachtung zu finden.

Straßensozialarbeiter Eduard Hermann, der während der Ferienzeit auch selbst ins Team einsteigt, weil es sonst gar nicht zu bewältigen wäre: „Es ist uns ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass der offene Bereich im Jugendzentrum auch während der Ferienzeit immer bis 20 Uhr geöffnet bleibt.“

Mehr als die Hälfte der Angebote ist für die Teilnehmer übrigens kostenlos. Obwohl die Einnahmen allein nicht ausreichen, um die Kosten des Ferienprogramms zu decken. Rita Kryszon: „Wir bekommen von der Stadt 13 000 Euro dazu.“ Geld, das sich lohnt, finden Kryszon und Hermann. Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern auch für das Jugendzentrum als Einrichtung der Stadt, in der jungen Menschen ein wichtiger Treffpunkt geboten wird. Dann kommen nämlich auch Gäste ins Haus, die sich dort sonst nicht sehen lassen. Entweder, weil sie die Zeit gar nicht haben, oder aber auch, weil Jugendzentren vielfach ein schlechter Ruf vorauseilt. „Insofern bietet sich uns die Möglichkeit, das Haus auch für die Eltern zu öffnen. Sie sehen dann, was hier los ist und was wir machen“, so Kryszon. Insofern handele es sich auch um „Elternarbeit“.

2 000 Teilnehmerplätze stehen beim Ferienprogramm zur Verfügung – aufgrund von Mehrfachbuchungen erreicht das Jugendzentrum damit rund 500 Kinder und Jugendliche. Eduard Hermann: „Das Ferienprogramm ist das Aushängeschild für das Jugendzentrum.“ Und wenn es dann losgeht mit der Abholung der Teilnehmerlisten sowie dem eigentlichen Programm, beginne der „Ausnahmezustand“. Das meint Eduard Hermann positiv, weil er weiß, wie beliebt dieses Angebot für die jungen Leute ist und wie viele Gäste in diesen Wochen im Jugendzentrum anzutreffen sind.

Anmeldungen sind auch online möglich

Wer sich für das Rotenburger Ferienprogramm anmelden möchte, nutzt entweder das Formular in der Mitte des Programmheftes oder aber die Internetseite des Jugendzentrums unter der Adresse www.jz-row.de. Anmeldungen sind ab sofort und dann bis zum 27. Juni möglich. Am 28. Juni schmeißt das Jugendzentrum-Team den Zufallsgenerator an und stellt die Listen zusammen. Diese können die Teilnehmer vom 1. bis zum 3. Juli im Jugendzentrum abholen, wo sie dann auch für vier Euro ihren Ferienpass erhalten, den jeder Teilnehmer braucht. Das Ferienprogramm in Rotenburg gibt es seit fast 40 Jahren. Es erreicht stets etwa 500 Kinder und Jugendliche.