Ferdinands Feld soll weiter wachsen

Festival steigt am 1. August / Mehrere hundert Gäste bei der Pop-up-Party

+ Chefpilot Ferdi mischt sich unter die Party-Gäste. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Das Ferdinands Feld Festival auf dem Rotenburger Flugplatz soll in diesem Jahr noch einmal wachsen. Das erklärt Organisator Roland Nielebock am Rande einer Pop-up-Party, die am Sonntagnachmittag mehrere hundert Gäste in das Gewerbegebiet Hohenesch lockt. Auf dem Gelände sowie in der Halle der Firma „Sound Patrol“ erleben diese mehrere DJs und Chefpilot Ferdi, der mit ihnen zu elektronischer Musik tanzt. Das sechste Festival ist für den 1. August geplant.