Die fein sezierte Realität

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Die Wirklichkeit ist manchmal wie ein frisch geschlachtetes Tier: Im Stück ist sie nur schwer verdaulich. Aber in Stücke zerlegt geht es schon besser. Und es geht noch besser: Die Filetstücke sind am besten. Sie werden vom riesigen Stück nicht einfach nur abgetrennt, sondern auch fein seziert. Einer, der dies schafft, ist der Kabarettist Frank Lüdecke. Der Berliner ist am Freitagabend mit seinem Programm „Über die Verhältnisse“ im bis auf den letzten Platz gefüllten Kantor-Helmke-Haus zu Gast gewesen.

„Über die Verhältnisse“ ist nicht etwa Konsum- oder Kapitalismuskritik. Nein, Lüdecke nimmt die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse schlichtweg auseinander. Er ist der Edelmetzger, der die besten Stücke der bisweilen schrägen Wirklichkeit aus dem groben Klotz des Großen und Ganzen herausschneidet. Schwer Verdauliches bekommt da eine ganz spezielle Leichtigkeit, gewürzt mit einer guten Prise Kurzweil.

Lüdecke macht vor nichts halt und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er widmet sich großen Themen, kommt aber in Nebensätzen immer wieder auf so etwas wie sein Lieblingsthema zurück: den BER und andere Berliner Themen. Das Besondere bei Lüdecke: Er setzt nicht nur auf das gesprochene Wort, er bedient sich auch der Musik. Lüdecke greift sich Klassiker wie „The Boxer“ von Simon & Garfunkel und „Suzanne“ von Leonard Cohen und schreibt darauf seine eigenen Texte. Die kabarettistischen Analysen sind passgenau. Beispiel Digitalisierung: Da meint doch die Bundesbildungs- und forschungsministerin Anja Karliczek, bei der Digitalisierung „muss nicht jede Milchkanne ans Internet angeschlossen sein“. Lüdecke schaut fragend und befindet: „Die Schulen in Deutschland befinden sich größtenteils noch in der Kreidezeit.“ Und: In Finnland gebe es WLAN sogar an den Bushaltestellen. In Deutschland ist das undenkbar – es fehlen die Bushaltestellen.

Natürlich nimmt Lüdecke auch die Bundesregierung und die beiden sie tragenden Parteien aufs Korn. Er bedankt sich bei Kanzlerin Angela Merkel für die Besetzung der Ministerriege: Aus kabarettistischer Sicht sei das ein echter Glücksgriff. Aber der Zustand von SPD und CDU ist wirklich bedauernswert. „Die SPD glaubt nicht mehr an die Traditionslinie von Che Guevara über Rudi Dutschke bis hin zu Andrea Nahles“, schenkt Lüdecke der Partei einen ein. Und für die CDU gilt: AKK fehle schlichtweg die Ausstrahlung von Greta Thunberg.

Trotz aller Filetstücke, der Herr Edelmetzger kann auch grob: VW hat große Probleme mit Tierversuchen. Der Konzern hat „über Jahre Affen im Vorstand eingesetzt“. Und noch einmal Berlin: Die Stadt sei so heruntergerockt, dass in den Schulen sogar „die Baumängel aus der Weimarer Republik erlebbar“ sind.

Im Grunde ließ Lüdecke nichts aus, was die Menschen bewegt. Ein großes Thema ist das politische Engagement. Das funktioniert heute anders als noch vor Jahren. Die Babyboomer, ja, die waren einmal die Wegbereiter der Ökologie und der Friedensbewegung. „Heute sind sie die Unwucht im Rentensystem.“ Jetzt ist es anders, da geht Politisierung über den Konsum. „Wenn Du heute politisch sein willst, kaufe Äpfel aus der Region“, textet Lüdecke: „Politik wird konsumiert, deshalb ist der Konsum politisch geworden.“