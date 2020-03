Fast alles liegt auf Eis

Rotenburg - Die Folgen der Corona-Krise werden auch in Rotenburg von Tag zu Tag spürbarer. Nachdem Montag bereits die Kindertagesstätten sowie die Schulen geschlossen worden sind, hat die Stadtam Dienstagmittag das Rathaus dicht gemacht - für zunächst fünf Wochen. Darüber hinaus steht schon jetzt fest: Der Frühjahrsmarkt vom 8. bis zum 10. Mai wird nicht stattfinden, und auch für die geplanten Osterfeuer im Gebiet der Stadt Rotenburg gibt es in diesem Jahr keine Genehmigung. Darüber hinaus erteilt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) der traditionellen Mai-Wanderung zum Bullensee schon jetzt eine Absage. Weber in einem Gespräch mit unserer Redaktion: „Eigentlich reden wir ja immer von Bürgernähe und -freundlichkeit. Diese Entscheidungen widersprechen dem Grundsatz – aber es geht nicht anders.“ Jeder sei gefordert, sich solidarisch zu verhalten und seinen Beitrag zu leisten, um die Ausbreitung des Coronavirus soweit wie möglich einzudämmen.

„Ich weiß wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht“, sagt Elke Bellmann. Die Leiterin des Rotenburger Amtes für Jugend und Soziales erreichen seit Montagmorgen unzählige Anrufe. In erster Linie geht es dabei um die Schließung der 17 Kindertagesstätten in der Kreisstadt, von der 923 Kinder sowie deren Eltern betroffen sind. 732 Mädchen und Jungen in den Kindergärten sowie 191 in den Krippen müssen nun für mehrere Wochen anders versorgt werden. Das stellt eine ganze Reihe von Eltern vor ein riesiges Problem. 15 Kinder sind bis Dienstag für die Notbetreuung angemeldet worden – „diese Zahlen werden sich in den nächsten Tagen noch verändern“, ist sich Bellmann sicher. Die Fragen, die sie telefonisch oder bis Dienstagmittag auch persönlich erreicht haben, ähneln sich: Es geht darum zu erfahren, wer auf die Notbetreuung zurückgreifen darf und wer nicht. Eltern wollen das wissen, aber auch Arbeitgeber, die fürchten, auf ihre Mitarbeiter verzichten zu müssen, wenn sich diese zu Hause selbst um die Betreuung kümmern müssen.

Bellmann arbeitet noch im Rathaus. Sechs der insgesamt 98 Kollegen haben sich bereits für Telearbeit von zu Hause aus entschieden. Weber: „Wir haben diese Möglichkeit bereits vor mehr als einem Jahr geschaffen – das kommt uns jetzt zugute.“ Auch ihn wird man zunächst nur noch per Telefon oder E-Mail erreichen. Das Rathaus ist dicht und wird nur ganz gezielt für Kunden geöffnet, wenn es gar nicht anders geht. Wenige Ausnahmen könne es nur beim Standesamt oder beim Einwohnermeldeamt geben. Aber auch in diesen Fällen gilt: Nichts geht ohne vorherige telefonische Absprache oder Vereinbarung per E-Mail. Auch Gewerbean- oder -abmeldungen seien zunächst nur noch per E-Mail oder per Post möglich. Wer einen der Mitarbeiter im Rathaus erreichen möchte, wählt die 04261/710. Die Zentrale werde dann die Gespräche weiterleiten, betont Andreas Weber. Er lobt in diesem Zusammenhang die gute Informationspolitik auf Bundes-, Landes- und Kreisebene, von der die Stadt profitiere.

Nicht nur das Rathaus ist ab sofort geschlossen, auch das Jugendzentrum, die Stadtbibliothek sowie die Volkshochschule und das Heimathaus bleiben dicht. Irgendwie liegt fast alles auf Eis. Und das gilt auch für die Kommunalpolitik. Andreas Weber hat daher ein Schreiben an die Ratsmitglieder gerichtet, in dem er darauf hinweist, dass die aktuelle Krise in der Zwischenzeit alle Lebensbereiche betrifft. Er spricht dabei von „schmerzlichen Auswirkungen“. Und: „Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung (...) habe ich mich nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht dazu entschieden, zunächst bis Ende der Ostefreien – einschließlich 14. April – alle öffentlichen Ausschusssitzungen der Stadt Rotenburg zu verschieben.“ Auf unbestimmte Zeit. Betroffen seien davon zunächst der Finanz- sowie der Planungsausschuss.

Diesen Schritt bedauert Weber, zumal die beiden Amtsleiter Clemens Bumann und Kristina Hollmann alle Vorlagen rechtzeitig vorbereiten, um die von der Politik vorgegebenen Termine zu halten. Dabei blickt der Bürgermeister allen voran auf die Themen „B-Plan Große Straße“ und „Castorstraße“. Weber weiter: Die beiden für Mittwoch sowie für den 15. April geplanten, nichtöffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses sollen stattfinden. Um die erforderlichen hygienischen Vorgaben erfüllen zu können, sollen die Sitzungen im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfinden. In diesen Sitzungen gehe es um Themen, die „nicht öffentlich-kritisch“ seien, versichert er im Gespräch mit der RK.

Was ist zu tun? Um diese Frage drehe es sich bei zurzeit vielen Besprechungen im Rathaus. Für Dienstag stand zunächst noch eine Amtsleiterrunde auf der Tagesordnung. Insgesamt sei festzustellen, dass die Menschen auch in der Kreisstadt die Situation ernst nehmen und sich darauf einstellen. Weber: „Man sieht es allein schon daran, dass es leerer geworden ist in der Innenstadt.“ Dennoch geht an einigen Stellen eben auch das „normale“ Leben weiter. Trauungen beispielsweise sind geplant, finden jetzt aber nur noch im Rathaus, also nicht mehr im Heimathaus statt. Dabei sein dürften allerdings nur noch zehn Personen insgesamt – also alles im engsten Familienkreis, so Weber. Die Möglichkeit, nach der Trauung mit den Gästen im Rathaus anzustoßen, gebe es vorerst nicht mehr. Man beschränkt sich auf ein Mindestmaß, ganz so wie auch in allen anderen Bereichen der Verwaltung.

„Insgesamt ist festzustellen, dass die Einsicht bei den Menschen da ist“, merkt Elke Bellmann an. Dabei blickt sie vor allem auf die Betroffenen der Kita-Schließungen. Doch sie fügt ganz bewusst hinzu: „Wir haben heute erst den zweiten Schließtag.“