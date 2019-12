Afrikanische Schweinepest: „Der Faktor Mensch ist entscheidend“

Rotenburg – 480.000 Zucht- und Mastschweine gibt es in den Ställen des Landkreises. Sie alle sind gefährdet – wenn die Afrikanische Schweinepest (ASP) wie erwartet schon in naher Zukunft die Region erreicht. Das Virus verbreitet sich weiter, schon seit Jahren bereitet sich auch der Landkreis Rotenburg auf ein mögliches Seuchen-Szenario vor. Es könnte von heute auf morgen Realität werden. Mit gravierenden Folgen, wie Kreisveterinär Dr. Joachim Wiedner verdeutlicht.

Wird die Afrikanische Schweinepest den Landkreis erreichen?

Wir sagen seit Jahren, dass die Frage nicht ist, ob sie kommt, sondern wann. Alle Landkreise in Deutschland sind der Gefahr ausgesetzt – wie in Belgien oder Westpolen –, dass jemand mit dem Virus belastete Lebensmittel mitbringt, in der Natur entsorgt und die Infektion ihren Lauf nimmt – wenn Wildschweine das berühmte Salamibrötchen finden.

Sie betonen immer wieder, dass der Übertragungsweg meist über den Menschen läuft, nicht über die Tiere.

Die natürliche Verbreitung über Wildschweinpopulationen beträgt 20 bis 50 Kilometer pro Jahr. Über den Menschen 80 Kilometer pro Stunde – im Auto. Die größte Schwachstelle in diesem Seuchengeschehen ist der Mensch.

Wie wird das Virus übertragen?

Die beste Möglichkeit, sich zu infizieren, ist, wenn sie mit dem Blut eines erkrankten Tieres in Kontakt kommen. Andere Tiere schnuppern am Blut ihrer Artgenossen oder gehen auch schon mal an verendete Artgenossen heran. In den Knochen hält sich das Virus bis zu 18 Monate. Die Viruspartikel sitzen auch im Muskelfleisch der Schweine, und die werden zum Beispiel nicht abgetötet, wenn das Fleisch zu Salami wird. Das Tückische ist die Hartnäckigkeit des ASP-Virus’ – außer gegen Hitze.

Wie gefährlich ist der ASP-Erreger?

Für den Menschen völlig ungefährlich. Bei Schweinen in der Anfangszeit dagegen nahezu zu 100 Prozent tödlich.

Lässt sich die Verbreitung noch aufhalten?

Das wird sehr schwierig. Wir können nur versuchen, es zu verzögern. Aufhalten ließe sich die ASP nur durch einen Impfstoff, aber den gibt es noch nicht. Das wird noch viele Jahre dauern. Man muss ja auch sicher sein, dass man durch den Impfstoff nicht eine weitere Infektion freisetzt. Außerdem muss der Impfstoff für den Menschen ungefährlich sein, der das Schwein isst.

Ist der Landkreis durch seine Lage an den Autobahnen besonders gefährdet?

Ja, natürlich. Durch die A 1 ist die Chance erhöht, dass das Virus hier landet. Vermutlich war der Erreger bereits in Deutschland, zumindest auf der Durchreise von Polen nach Belgien, wo es einen ASP-Ausbruch gab.

Ist der Landkreis auf die ASP vorbereitet?

Seit 2008 haben wir eine Vereinbarung mit den Landkreisen Verden, Cuxhaven, Osterholz und Stade, dass wir im Falle einer schlimmen Tierseuche kooperieren. Wir werfen unsere fünf Veterinärämter zusammen und bilden ein gemeinsames Tierseuchen-Krisenzentrum, um die verschiedenen Maßnahmen zielgerichtet steuern zu können. Wir üben die Einsatzgeschehen jedes Jahr, es gibt entsprechende Computersimulationen. Die Verfügungen sind ausgearbeitet und könnten im Notfall umgehend veröffentlicht werden.

Wie werden Hausschweine vom Virus gefährdet?

Natürlich gibt es hier keinen direkten Kontakt – die einen werden in Ställen gehalten, die anderen leben draußen. Auch da ist der Faktor Mensch meist die entscheidende Größe, weil man nicht aufgepasst hat: Mit den Schuhen wird das Virus in den Stall getragen. Die Bio-Sicherheitsmaßnahmen werden nicht eingehalten. Aber auch Ratten, die an verendeten Tieren gefressen haben und Blut in ihrem Fell an sich tragen, können das Virus in den Stall bringen. Andere Tiere können passive Überträger werden. Das kann auch der Jagdhund sein, der in den Stall gelassen wird. Hunde haben im Schweinestall nichts zu suchen!

Haben wir im Landkreis eine große Wildschweinpopulation?

Der Bestand ist ganz ordentlich – aber es ist noch wenig im Vergleich zum Beispiel zum Heidekreis. Die Jagdstrecke lag zuletzt bei mehr als 2 500 Tieren. Im Heidekreis und Celle sind es 3 000 bis 4 000 pro Jagdjahr.

Wo kommt das Virus her? Und verschwindet es wieder?

Das sagt der Name. Aber auf den entsprechenden Karten sieht man, dass Afrika gar kein großes Problem mehr mit der ASP hat. Es war dort ein Virus, das Warzenschweine befallen hat. Es spielte im Entwicklungszyklus auch die blutsaugende Lederzecke eine Rolle. Aber die Warzenschweine haben im Laufe der Jahrtausende gelernt, mit dem Virus zu leben. Entscheidend ist 2007. Damals ist infiziertes Material von Afrika nach Georgien gekommen und in Hausschweinbestände gelangt. Von dort auch in die Natur. Dass es sich nach Norden ausgebreitet hat, daran waren wohl auch Soldaten Schuld. Die haben günstiges Schweinefleisch mit in ihre Heimat genommen, haben vielleicht Knochen weggeschmissen. Mittlerweile ist es dem Virus gelungen, den asiatischen Raum zu erobern. So schnell bekommen wir das Virus aus dieser Welt ohne Impfstoff nicht wieder heraus.

Wenn wir über andere Tierseuchen wie die Vorgelgrippe sprechen, geht es ganz schnell, ebbt aber auch wieder ab. Wieso bei der ASP nicht?

Das Besondere an dem Virus ist seine Überlebensfähigkeit. Gegen Umwelteinflüsse ist es sehr sehr gut geschützt. Erst ab Temperaturen von 60 bis 65 Grad wird das Virus zerstört.

Obwohl das Virus für den Menschen ungefährlich ist, müssten alle Tiere eines befallenen Betriebs getötet und entsorgt werden?

Ja. Man will die Verbreitung stoppen. Das Entfernen des Virus’ aus der Umwelt ist das einzig probate Mittel, weil es den Impfstoff nicht gibt.

Da wird man als Veterinär nicht mit offenen Armen begrüßt.

Nein. In dem Fall sind wir nicht so gern gesehene Leute. Als Kontrollbehörde hat man nicht so viele, die einen mit offenen Armen empfangen.

Sind Tierseuchen wie die ASP auch der Preis für unsere Massentierhaltung?

Nein. Die Europäische Schweinepest gab es auch, als man wirklich noch nicht von Massentierhaltung sprach. Maul- und Klauenseuche ebenso. Was man jetzt stärker spürt, sind die Auswirkungen. Es ist ein Unterschied, ob ein Tierhalter zwei Schweine, die er für sich selbst hält verliert, oder ob wir 1 000 Tiere in einem Stall töten müssen, in dem eins infiziert ist. Seuchenzüge haben nichts mit Massentierhaltung zu tun. Aber je dichter ein Gebiet mit Ställen besiedelt ist, desto größer die Auswirkungen bei einer Seuche. Dem Virus ist es aber egal, wo es ein Schwein erwischt.

Gibt es über die ASP hinaus andere Tierseuchen, die Ihnen derzeit ähnliche Sorgen bereiten?

Gott sei Dank nicht. Die allerschlimmste Seuche wäre die Maul- und Klauenseuche, weil sie alle Klauentiere befällt: Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Wildtiere. Da wäre die empfängliche Population um ein Vielfaches größer. Und das Virus ist leichter übertragbar – aber auch leichter zu bekämpfen. Der ganz große Fokus ist momentan auf der ASP.

Wiedners Appell

Jeder kann helfen, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest einzudämmen. Kreisveterinär Dr. Joachim Wiedner appelliert daher an...:

- Jäger: Jäger sollten jedes verendete Wildschwein melden und von jedem erlegten Tier Blutproben abgeben. Auch sollte der Bestand an Wildschweinen grundsätzlich stärker eingegrenzt werden – Jäger sollten mehr Tiere töten.

- Landwirte: Schweinezüchter sollten penibel darauf achten, alle Sicherheitsregeln einzuhalten, damit das Virus nicht in die Bestände eingeschleppt wird. Wiedner: „Es ist alles zu tun, damit das Virus nicht in den Stall kommt.“ Dazu zähle entsprechende Schutzkleidung, eine Umzäunung der Ställe und der geringstmögliche Kontakt mit Menschen, die nicht mit den Tieren arbeiten.

- alle Bürger: Wer im Wald oder auf der Wiese ein totes Wildschwein sieht, sollte umgehend das Veterinäramt benachrichtigen. Und das Wichtigste: Niemals Lebensmittel in die Natur werfen! Das Virus in der Wurst gilt als Hauptübertragungsweg.

Das Veterinäramt des Landkreises ist unter 04261 / 983 2357 erreichbar.