Vertreter aus dem Landkreis Rotenburg nach Berlin

Die Internationale Grüne Woche in Berlin startet am Freitag. Auf dem Stand des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums in Halle 20 sind am Wochenende sowie Ende kommender Woche auch Vertreter aus dem Landkreis Rotenburg anzutreffen.

Waffensen/Bötersen – Das Programm steht, und auch die Anreise sowie die Unterbringung sind organisiert. „Am Samstag geht es los“, sagt Hartmut Leefers (CDU), Ortsbürgermeister in Waffensen. Die Fahrt zur Grünen Woche beruht auf einer Einladung des Landwirtschaftsministeriums, das alle „Golddörfer“ des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ aus den vergangenen zehn Jahren eingeladen hat, sich am Programm seines Standes in der Halle 20 zu beteiligen. Waffensen hat sich als Goldgewinner des Jahres 2011 nicht zwei Mal bitten lassen und für den Ausflug in die Bundeshauptstadt einiges auf die Beine gestellt.

Klar, Hartmut Leefers reist nicht allein, sondern in Begleitung von Benjamin Roolfs vom Info-Büro der Stadt Rotenburg, Udo Fischer als Geschäftsführer des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow), Kartoffelkönigin Chiara Safari, Kreiskantor Simon Schumacher, Niels Kruse und Gästeführer Joachim Jessat. Außerdem machen sich auch die Landjugend Waffensen sowie die Kindervolkstanzgruppe aus der Rotenburger Ortschaft in Begleitung der Landfrauen auf den Weg.

„Wir widmen uns in Berlin dem Thema Nachhaltigkeit“, sagt Leefers. Im Blick habe man dabei den Bereich Holz und im Besonderen die Eichen. Sonntag und Montag dürfen sich die Waffensener auf dem Stand präsentieren. Für die Besucher gibt es Honigbrote und Schnaps von Bruns Spirituosen. Für die Kinder nehmen die Waffensener Postkarten mit, an denen kleine mit Eicheln gefüllte Säckchen hängen. Eine Anleitung auf der Rückseite der Postkarte erklärt, was zu tun ist, um aus den Eicheln Bäume werden zu lassen. „Außerdem haben wir in Berlin als Blickfang für den Stand das Modell einer Holzachterbahn von Holzbau Cordes dabei“, sagt Hartmut Leefers, der zugleich darauf hinweist, dass nicht nur die Kindervolkstanzgruppe, sondern auch Simon Schumacher und Niels Kruse Auftritte auf der Bühne in Halle 20 haben werden. Sie planen einen musikalisch-geistlichen Rundgang durch Rotenburg. Darüber hinaus ist auch die Kettensägen-Künstlerin Ragna Reusch aus Ahausen mit von der Partie. Udo Fischer wird die Besucher über die Wanderregion Nordpfade im Landkreis informieren.

Ohne die erfolgreiche Teilnahme Waffensens am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wäre es zu einer solchen Einladung nicht gekommen. „Ich bin ja bekanntlich ein großer Freund dieses Wettbewerbes“, sagt Leefers. Die Teilnahme daran sei eine Art Eintrittskarte für die Dorfentwicklung, die sich damit dem Strukturwandel stelle. Der Wettbewerb sorge innerhalb des Dorfes – Waffensen hat zurzeit rund 850 Einwohner – für einen Motivationsschub, der es ermögliche, einen Prozess in Gang zu setzen. „Es geht also auch darum klarzumachen, welche Chance der ländliche Raum hat“, so der Ortsbürgermeister. Hinter der weiteren Entwicklung stünden am Ende Prozesse, die zeigten, dass es sich lohne, sich mit der dörflichen Gemeinschaft auseinanderzusetzen. „Das alles muss man zulassen, denn dann entsteht eine weitere Motivation, die letztendlich die Identifikation jedes Einzelnen mit dem Dorf stärke“, ist der Christdemokrat überzeugt. Und dann verliere ein Dorf wie Waffensen auch ganz schnell den Charakter einer Schlafstätte.

Die Menschen beteiligen sich an den Entwicklungsprozessen, sie sind am Ende stolz auf das Ergebnis. Wobei ein Ende eigentlich nicht in Sicht ist, weil es immer wieder Herausforderungen gibt, denen man sich als Dorf zu stellen habe. In Waffensen beispielsweise geht es schon länger um die Frage nach künftigen Wohnformen vor allem für ältere Menschen. „Ja, das umtreibt uns, denn wer möchte später schon allein in einem großen Haus auf einem großen Hof leben?“ Mehrgenerationen-Wohneinrichtungen könnten die Lösung sein. Wo aber kann so etwas entstehen? Wie lässt sich das finanzieren? Wer macht mit? Fragen, die in Waffensen auf den Tisch kommen. Zum Beispiel auch im Mehrgenerationenhaus. Auch das trägt zur Gemeinschaft bei. Leefers: „Irgendwann muss man einfach mal anfangen.“ Waffensen hat das getan, und genau darüber freut sich Hartmut Leefers, der versichert: „Das ist keine One-Man-Show.“

Rund 130 Bötersener bei der Preisverleihung dabei

Ein Dorf geht auf Reisen, könnte man fast sagen. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Bötersen beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Goldstatus erreicht. Bei der Grünen Woche in Berlin steht am Freitag, 24. Januar, die offizielle Preisverleihung durch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) an. Mit dabei sind mehr als 130 Bötersener, die sich in drei Bussen auf den Weg in die Hauptstadt machen, bestätigt Cord Trefke. Kleine Notiz am Rande: Alle kommen in einem Hotel unter. Trefke gehörte zum Organisationsteam zum Wettbewerb. Er und vier weitere Bötersener sind bereits am kommenden Wochenende vor Ort. Am Stand des Landes Niedersachsen stellen sie den Weg Bötersens zum Golddorf durch aktive Bürgerbeteiligung vor. „Das war zwar aufwendig, aber extrem zielführend“, sagt Trefke. Ebenfalls Gegenstand der Schau: der neue Dorfladen. Dazu kommen zwei Podiumsdiskussionen, an denen die Bötersener beteiligt sind. Am Mittwoch, 22. Januar, geht es im „CityLab“ um die Leuchttürme des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE). Von 13.30 Uhr an ist Trefke dabei. Zwei Tage später, vor der Preisverleihung am Freitag, 24. Januar, nimmt er wieder an einer Diskussion teil, genauso wie Jan Müller und Jana Hoops vom Organisationsteam. Es ist erneut eine Gelegenheit, von der eigenen Erfolgsgeschichte zu erzählen und das erlangte Wissen weiterzugeben. Das Panel „Neue Impulse für die Dörfer: Der Dorfwettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘“ beginnt um 12.50 Uhr auf der Landschaubühne in Halle 27. mro