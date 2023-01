Fachtag soll Probleme der Grundschulen aufarbeiten

März 2020: Die Schulen sind dicht, die Kinder lernen von zu Hause aus. Die Rückkehr in die Schule allerdings sorgt punktuell ebenso für Probleme – allen voran in den Grundschulen. © Guido Menker

Der Job ist stressig und durch die Pandemie nicht einfacher geworden. Mit zwei Fachtagen in Rotenburg und Bremervörde will sich das Landesamt für Schule und Bildung den speziellen Problemen von Grundschullehrern annehmen.

Rotenburg – Schule ist im Wandel. Und die Herausforderungen nehmen für alle Beteiligten zu. Nicht zuletzt für die Lehrer. „Der Beruf hat sich komplett gewandelt“, sagt Elke Oppermann. Sie ist schulfachliche Dezernentin in der Außenstelle Rotenburg des Landesamtes für Schule und Bildung. Die bereitet für den 8. März in Rotenburg sowie für den 13. März in Bremervörde zwei große Veranstaltungen für Grundschullehrer vor. Der Fachtagtag steht unter der Überschrift „Es kommt immer das ganze Kind“.

Wenn Oppermann vom Wandel des Lehrer-Berufs spricht, fügt sie hinzu, was diese Veränderungen mit sich bringen. „Kaum noch einer von den Kollegen arbeitet in Vollzeit.“ Die Kraft reiche nicht, es sei anders nicht mehr zu schaffen. Die Anforderungen steigen – und das hat mehrere Gründe. Und genau denen will man sich im März beim Fachtag intensiv widmen. Möglich geworden ist das durch ein Corona-Aufholprogramm des Landes, das derartige Veranstaltungen finanziell möglich macht.

18 Workshops

„Die Veranstaltungen richten sich an die Grundschullehrkräfte des Landkreises. In etwa 18 Workshops werden unterschiedlichste Bereiche angeboten, die helfen sollen, den Umgang mit herausforderndem Verhalten zu meistern“, berichtet Oppermann. Dabei werde man von zahlreichen Referenten unterstützt, allen voran Hermann Grams, der als Sonderpädagoge und Berater den Impulsvortrag hält und als Moderator durch den Tag führe. Es werde inhaltlich der Blick auf alle sozial-emotionalen Beeinträchtigungen und Probleme der Schülerinnen und Schüler gelenkt, heißt es.

Die sind vielschichtig. Einerseits gehe es um Kinder, die einen diagnostizierten Förderbedarf haben und deren Eltern sich für eine Regelschule und damit gegen eine Förderschule entschieden haben. Oft klärt sich dieser Förderbedarf vor der Einschulung, aber eben nicht immer, wie Oppermann betont. So oder so: Das ist nicht leicht und stelle Schule vor besondere Herausforderungen.

Lehrer als Sozialarbeiter

Diese Herausforderung nimmt zu, wenn darüber hinaus auch weitere Schüler auffällig sind – ohne, dass ein Förderbedarf ermittelt worden ist. Schüler, die Probleme damit haben, sich an die Regeln zu halten. Auch bei ihnen sind sozial-emotionale Beeinträchtigungen möglich. Nicht immer aber muss es soweit gehen, manchmal seien es auch einfach nur „untrainierte“ Kinder. Dabei stelle sich immer auch die Frage nach der Ursache. Angsterfahrungen, erlebte (sexualisierte) Gewalt – da ist ganz viel möglich. Oppermann: „Auch die Elternhäuser haben sich verändert.“ Lernbehinderungen können auftreten, die sich auch in zunehmender Gewaltbereitschaft oder mangelndem Respekt äußern. Der Lehrer müsse heute mehr als in früheren Jahren auch Sozialarbeit leisten, bei der zunehmend eine Kooperation mit den Eltern erforderlich ist.

Diese Problemfelder greift der Fachtag auf. Da geht es dann eben um den Umgang mit Kindern, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, um Angst in der Schule, zudem um das Thema Mobbing sowie Bewältigungsstrategien und Probleme von Schülern mit autistischem Verhalten – mit dem Ziel, sie zu verstehen und ihnen helfen zu können. Schließlich hat sich am Auftrag der Schule nichts geändert: Es geht um Bildung.

Wie können Eltern helfen?

Der Fachtag rückt zudem die Elternarbeit als ein wichtiges Element mit in den Fokus. „Da geht es nicht zuletzt um Transparenz“, erklärt Elke Oppermann. Aber wie weit darf beziehungsweise muss sie gehen? Es gebe Eltern, die ständig den Austausch suchen, doch genau das ist nicht immer leistbar. Dieses Bedürfnis führe allerdings dazu, das Lehrer bis in den Abend hinein von Eltern kontaktiert werden. Eine Spirale also, die dazu führt, dass die Belastung der Lehrer weiter steigt. Auch, wenn Elternarbeit überwiegend gut funktioniere.

Es gebe zudem Fälle, in denen die Eltern „schwer zu erreichen“ seien, sagt Oppermann. „Das hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun“, sagt die Dezernentin. Im Klartext: Es gibt Eltern, die allein den Kindergarten und später die Schule in der Verantwortung sehen, um die Verhaltensauffälligkeiten und die daraus resultierenden Probleme zu bewältigen. Zudem habe man es vielfach mit Familien mit Migrationshintergrund und damit mit anderen Kulturen zu tun. Und auch der veränderte Medienkonsum spiele zunehmend eine Rolle – mit entsprechendem Einfluss auf Eltern und Kinder.

Pandemie führte zu Isolation

Inzwischen kommt noch ein ganz wesentlicher Punkt hinzu. Die Corona-Pandemie hat für eine Zäsur gesorgt und die Schule damit deutlich verändert. Zwar ist die Zeit des Homeschoolings überwunden, aber jetzt müssen die Kinder lernen, aus dieser Isolation wieder herauszukommen. Vor allem die, die unter Corona-Bedingungen eingeschult worden sind. Elke Oppermann spricht von Grundbildung und Grundhaltung.

Parallel dazu befassen sich die Schulen auch mit anderen Fragen, die auf den Unterricht einwirken. Ein Beispiel: Wie kann das Bedürfnis nach Bewegung aufgegriffen und somit zum Motor für die Veränderung der Lern- und Lebenskultur im Schulalltag werden? Oder: Wie kann Erlebnispädagogik im Umgang mit schwierigen Schülern helfen? Ein volles Programmpaket also, das da für die beiden Fachtage in Rotenburg und Bremervörde geschnürt worden ist, um sich den Herausforderungen zu stellen.