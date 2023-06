Ein Behandlungsfehler? Expertendebatte im Gerichtssaal nach Tod von 14-Jährigem in Rotenburg

Von: Wiebke Bruns

Der angeklagte Ex-Chefarzt der Rotenburger Kinderklinik zu Prozessbeginn in Verden. Auf Anweisung des Gerichts darf sein Gesicht nicht gezeigt werden. © dpa

Im Prozess gegen einen ehemaligen Chefarzt des Rotenburger Diakonieklinikums sprechen jetzt die Gutachter. Hätte ein bildgebendes Verfahren den Tod eines Jungen verhindern können?

Rotenburg/Verden – Musste ein 14 Jahre alter Patient in der Kinderklinik des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg sterben, weil keine Computertomographie (CT) gemacht worden ist? Danach sieht es bisher aus in dem Verdener Landgerichtsprozess gegen den ehemaligen Chefarzt. Damit ist der Anklagevorwurf der fahrlässigen Tötung gegen den fristlos entlassenen Mediziner aber noch nicht geklärt. Am zweiten Verhandlungstag am Dienstag in dem Strafprozess zeigte sich der 53-Jährige weiterhin keiner Schuld bewusst.

Am Nachmittag des 17. April 2018 gegen 17.30 Uhr soll der Junge laut der am Dienstag verlesenen Unterlagen von seiner Mutter nach einem Fahrradsturz in Rotenburg in die Klinik gebracht worden sein. Ungebremst sei er zuvor mit dem Kopf auf eine Rasenfläche aufgeschlagen. Elf mal hatte er sich den Unterlagen zufolge teils blutig erbrochen. Zuletzt in der Nacht um 4.44 Uhr. Gegen Ohren- und Kopfschmerzen wurden Schmerzmittel verabreicht, doch ein CT wurde nicht als erforderlich angesehen.

Berichte von Qualen

„Er windet sich im Bett“, „schafft es nicht ins Bad“, „schreckt auf“, „starrt an die Wand“, lauten Einträge aus einer verlesenen „Fallzusammenfassung“. Um 6.20 Uhr des 18. April 2018 sei der Junge auf dem Boden liegend vor seinem Bett aufgefunden worden. Drei Minuten später sei das Reanimationsteam der Klinik eingetroffen. Um 7 Uhr wurden die Reanimationsmaßnahmen beendet und der Tod des 14-Jährigen festgestellt.

Der Angeklagte war nicht vor Ort, aber für den behandelnden Arzt telefonisch erreichbar. Bis 23 Uhr soll er als „Chefarzt im Hintergrund“ von dem Kollegen informiert worden sein. „Alles sprach für ein mildes Schädelhirntrauma“, verteidigte der Angeklagte die Entscheidung gegen die „bildgebende Diagnostik“. Ursprünglich waren drei Diako-Ärzte wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt worden. Dies hatte das Gericht nicht zugelassen. Daraufhin klagte die Staatsanwaltschaft die drei wegen fahrlässiger Tötung an. Ein Arzt ist gestorben, das Verfahren gegen den diensthabenden Arzt wurde gegen eine Zahlung von 12 000 Euro eingestellt. Ein Angebot, ebenfalls eine Zahlung zu akzeptieren, hat der ehemalige Chefarzt abgelehnt.

Ob die Kriterien für eine „bildgebende Diagnostik“ vorlagen, habe er mit dem Kollegen am Telefon „diskutiert“. Von zwei „Episoden des Erbrechens“ will er dabei aber nur gewusst haben. Was er mit „Episoden“ meinte, wurde in der Sitzung nicht hinterfragt. Bei Kindern könne die mit einem CT einhergehende Strahlenbelastung später zu „bösartigen Erkrankungen“ führen, argumentierte der Angeklagte zudem.

Ein CT wurde erst später in der Rechtsmedizin gemacht. Auf den Aufnahmen waren zwar die bei der Obduktion festgestellten Schädelfrakturen nicht erkennbar, aber die Blutungen unterhalb und oberhalb der Hirnhaut. „Nicht der Bruch hätte behandelt werden müssen, sondern die Blutung, und die war gut erkennbar“, sagte eine Rechtsmedizinerin. Weil der Junge weitere Auffälligkeiten zeigte und sich sein Zustand „stetig verschlechtert“ habe, „wäre eine Bildgebung sinnvoll gewesen“, so die Ärztin.

Welche Richtlinien galten?

Ein weiterer Rechtsmediziner, der das Gehirn des Gestorbenen untersucht hatte, sprach Leitlinien an, und laut diesen wäre ein CT ab 14 Jahre bei den Auffälligkeiten, die der Junge zeigte, durchzuführen gewesen. Allerdings sind die benannten Leitlinien neueren Datums. Was im April 2018 galt, soll ein weiterer Sachverständiger der Schwurgerichtskammer mitteilen.

Doch ganz unabhängig von Leitlinien: „Das ist ein Paradebeispiel für eine Epiduralblutung“, sagte der Facharzt für Rechtsmedizin und Neuropathologie. „Kann man nachvollziehen, dass man jemanden, der diese Symptome hat, einfach nur liegen lässt?“, wollte der Vorsitzende Richter von dem Facharzt wissen. „Als Vater hätte ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit man ein CT macht“, antwortete der Mediziner. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.