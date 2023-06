Ex-Kassenwart will Geld an Rotenburger Reitclub zurückzahlen

Von: Michael Krüger

Das Niedersachsenross auf dem Schild des Verdener Landgerichts ist auf dem Sprung – und auch in der Frage, ob der Rotenburger Reitclub Geld aus seiner geplünderten Kasse zurückerhält, gibt es juristisch Bewegung. © Michael Krüger

Die Sachlage scheint klar, auch wenn die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Untreue noch laufen: Der ehemalige Lokalpolitiker Frank Peters hat sich als Kassenwart beim Rotenburger Reitverein bedient. In einer Güteverhandlung vor dem Landgericht Verden hat sein Anwalt angeboten, dass Peters mindestens 56 000 Euro zurückzahlt. Ein Schuldeingeständnis.

Rotenburg/Verden – Draußen sorgen die Karussells der Verdener Domweih für Bewegung, im Landgericht selbst dreht sich in Saal 2 an diesem Montag auch so manches im Kreis: Es ist der zweite Termin für eine Güteverhandlung, Frank Peters fehlt wieder. Er müsse sich um seine schwer erkrankte Tochter kümmern, habe sein Mandant ihm am Morgen per Fax mitgeteilt, so Anwalt Jakob Struif. Beim ersten Termin im April war Peters selbst erkrankt – auch kurzfristig.

Dennoch dreht man sich nicht nur im Kreis, sondern es geht voran: Peters will zahlen. Es ist ein Schuldeingeständnis des Rotenburgers, der sich in seiner Zeit als Kassenwart des Rotenburger Reitclubs in den Jahren 2021 und 2022 am Vereinsvermögen bedient haben soll. Untreue steht als strafrechtlicher Vorwurf im Raum, die Staatsanwaltschaft ermittelt aber noch. Sie dürfte die Güteverhandlung interessiert beobachtet haben.

Ich denke, dass das eine gute Lösung ist. Und eine Chance, dass der Verein Geld zurückbekommt.

Peters hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe eingeräumt, einen Großteil der im Raume stehenden Summe „in Hamburg angelegt“ haben – ohne allerdings den Reitclub davon zu informieren. Details hat er bislang nicht genannt, am Montag habe er eine Erklärung abgeben wollen. Die gibt es zwar nicht, aber nach einem schriftlichen Austausch beider Seiten im Mai nun einen Fahrplan, wie der Reitclub zumindest einen Teil des verlorenen Geldes wiederbekommen könnte.

Auf 72 305,95 Euro legt in der Verhandlung Richterin Inga Flint den Streitwert fest. Es gleicht dann etwas einem juristischen Kuhhandel, was im Pingpong der Anwälte ausgespielt wird. Rechtsanwältin Franziska Meyer-Hesselbarth sitzt mit dem neuen Reitclub-Vorsitzenden Emile Stuijt auf der einen Seite, Struif für Peters, der seine Mandate als FDP-Stadtrats- und Kreistagsabgeordneter im Zuge der Affäre abgegeben hat, auf der anderen. Grundsätzlich gehe es um 70 000 Euro, moderiert die Richterin. Peters bietet über seinen Anwalt nun an, ab Juli 500 Euro monatlich und ab Dezember 1 000 Euro monatlich an den Verein zu überweisen. Zum 30. Juni kommenden Jahres ist der Restbetrag fällig. Das Zahlungsziel sind 56 000 Euro, er bekommt also 20 Prozent „Rabatt“, wenn er sich an die Vereinbarung hält – die übliche „Monaco-Klausel“ in einem juristischen Vergleich. Zusätzlich muss er die Kosten des Verfahrens übernehmen.

Das ist das, was Herr Peters aktuell meint, auffangen zu können.

Zahlt Peters fristgerecht und die vereinbarte Summe, seien alle Forderungen an ihn seitens des Reitvereins abgegolten. Aber: Macht er das nicht, darf der Reitverein die gesamte im Raum stehende Summe zuzüglich Zinsen einfordern. Ob er diese dann auch bekommt, ist natürlich fraglich.

Ist die Vereinbarung den Parteien zugestellt, sollen sie für zwei Wochen ein Widerrufsrecht haben. Emile Stuijt will das Angebot „angehen“ lassen, aber natürlich noch Rücksprache mit seinen Vorstandskollegen halten. „Besprechen Sie das in Ruhe“, betont Richterin Flint, die angesichts der zuvor festgefahrenen Situation froh zu sein scheint über die Bewegung beider Seite. Widerruft eine der Seiten die Vereinbarung, will sie am 7. Juli das weitere Vorgehen verkünden. Denkbar ist ein Urteil in dieser Zivilsache oder weitere Verhandlungstermine.

Ich kann Herrn Peters nicht glauben aufgrund seines bisherigen Verhaltens.

Skepsis bleibt indes. Meyer-Hesselbarth betont immer wieder, dass Peters seit Bekanntwerden der Untreue-Vorwürfe keine „Anstalten“ gemacht habe, irgendwie seiner Schuld gerecht zu werden. Er habe zur Aufklärung auch nicht mit dem Reitverein zusammengearbeitet, verweigere der Anwältin zudem die Einsicht in die Akten der strafrechtlichen Ermittlungen. Wo das Geld tatsächlich sei, sage Peters nicht. Ist es weg, ausgegeben? Oder tatsächlich gut angelegt, sodass der ehemalige Kassenwart keinen neuen Kredit brauche, um seine Schulden beim Reitclub zu begleichen? Rund 40 000 sollen allein bei einer Hamburger Bank gelandet sein. Wofür, das ist unklar. Meyer-Hesselbarth sagt, sie könne Peters aufgrund seines Verhaltens aktuell „gar nichts glauben“. Richterin Flint ist optimistischer: „Das ist unsere Chance, dass der Verein Geld zurückbekommt.“