Ex-Bürgermeister Andreas Weber wehrt sich gegen Vorwürfe

Von: Tom Gath

Rotenburgs ehemaliger Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hält die Kritik an seinem Wirken für eine Verzerrung der Realität und betont zahlreiche Verdienste seiner Amtszeit. © Gath

CDU und FDP kritisieren Rotenburgs ehemaligen Bürgermeister Andreas Weber (SPD) scharf. Kanalsanierung, Abwassergebühren und fehlende Jahresabschlüsse stehen dabei besonders in der Kritik. Weber weist die Vorwürfe zurück.

Rotenburg – Nachdem in der vergangenen Sitzung des Rotenburger Stadtrats mehrere Kommunalpolitiker drastische Kritik an der Vorgängerverwaltung formuliert haben, meldet sich nun der ehemalige Bürgermeister Andreas Weber (SPD) zu Wort. „Wenn es nicht dementiert wird, ist es irgendwann akzeptiert. Deshalb möchte ich die Vorwürfe endlich dementieren“, begründet Weber seinen Vorstoß.

Das Fass zum Überlaufen brachte aus seiner Sicht die Haushaltsdebatte am 6. Juli. Dort widmete sich unter anderem Alexander Künzle (FDP) den „Versäumnissen“ Webers mit deutlichen Worten: „Sie haben nicht gut gehaushaltet, Sie haben gut verschleiert und gut verschoben.“ Unter anderem die „verrottete Kanalisation“, mangelnde Investitionen in die Feuerwehr und der Sanierungsstau in den Schulen würden der Stadt „jetzt auf die Füße“ fallen.

Klaus Rinck (CDU) kritisierte darüber hinaus die verpasste Anhebung der Abwassergebühren. Die Stadt hatte diese zuletzt 2014 angepasst, die alle drei Jahre vorgeschriebene Neukalkulation ist 2017 und 2020 versäumt worden. Mit Blick auf die Nachbargemeinden wäre eine Erhöhung der Gebühren laut Rinck realistisch und geboten gewesen. „Dieses Geld hätte man verwenden können, um die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten am Kanalnetz durchzuführen“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-FW-Fraktion.

Weber bestreitet Fehler in einem offenen Brief

Weber forderte daraufhin in einem offenen Brief einen Faktencheck und verweist im Gespräch mit der Kreiszeitung auf die zahlreichen Erfolge seiner siebenjährigen Amtszeit: unter anderem 300 zusätzliche Kitaplätze, rund 150 neue Gewerbetreibende, 8,5 Millionen Euro Schuldenabbau, hunderte neue Wohnungen und der Antrag für die mittlerweile bewilligten 30 Millionen Euro Städteförderung. Angesichts dieser Bilanz von „schweren Versäumnissen“ zu sprechen, sei laut Weber „ungehörig und zeugt von Respektlosigkeit oder Unwissenheit.“

Künzle und Rinck halten jedoch auch nach Webers offenem Brief an ihrer Kritik fest. Sie bemängeln weiterhin die Vernachlässigung des Kanalnetzes. Mit Weber an der Spitze hat die Rotenburger Verwaltung zwischen 2014 und 2021 lediglich einen Kilometer der insgesamt 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle saniert. Bauamtsleiter Roman Lauchart vermutet, dass 70 Prozent davon sanierungsbedürftig seien. Sein Vorgänger Clemens Buhmann schätzte die Kosten für die kommenden 30 Jahre auf 300 bis 500 Millionen Euro.

Weber bezweifelt diese Zahlen, da bisher noch keine konkrete Bestandsaufnahme des Zustands vorliege. Auf dieser unsicheren Basis von einem „Debakel“ zu sprechen, müsse parteipolitisch motiviert sein. Zudem verweist er auf die Komplexität der Aufgabe, für die mehr Fachpersonal nötig gewesen wäre. Und auch die von Rinck geforderte Einsetzung von externen Firmen sei aufgrund der wenigen verfügbaren Betriebe einfacher gesagt als getan. „Natürlich kann man in allen Bereichen mehr tun. Ich habe aber nicht schuldhaft etwas liegen gelassen“, sagt Weber. Stattdessen habe er sich mehr auf die Schaffung von Wohnraum – inklusive neuer Kanäle – gekümmert.

Gebührenanpassung beim Abwasser wurde verschlafen

Auch die verpasste Erhöhung der Abwassergebühren will Weber nicht allein auf seine Kappe nehmen. Weder der Verwaltung noch eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe, die Vorschläge für Mehreinnahmen erarbeiten sollte, sei die vergessene Neukalkulation aufgefallen. Das sei erst kürzlich durch einen Hinweis vom Landkreis auf den Tisch gekommen.

Stattdessen habe die CDU –Teil einer „konservativen Phalanx gegen mich“, wie Weber sagt – nur Einsparungen im sozialen Bereich vorgeschlagen. Für Rinck liegt die Verantwortung aber eindeutig bei Weber: „Bei den Abwassergebühren muss man als Verwaltungschef einfach kundig genug sein oder sich kundig machen, das ist die Aufgabe als Chef.“

Das ist im Grunde durch nichts zu rechtfertigen.

Die fehlenden Jahresabschlüsse nach Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik sind seit Jahren Thema in der Rotenburger Politik und für die Opponenten des ehemaligen Bürgermeisters ein weiteres Zeugnis seines Versagens. Weber sagt, er habe seit 2014 „intensivst daran gearbeitet“, aber unter anderem wegen der notwendigen Erfassung aller städtischen Vermögenswerte sei ein schnellerer Prozess nicht möglich gewesen. „Dass aber während seiner siebenjährigen Amtszeit nicht mehr zuwege gebracht wurde, als die Eröffnungsbilanz fertigzustellen, ist im Grunde durch nichts zu rechtfertigen“, kontert Rinck.

Erfolge bei Schulen und Feuerwehr

Auch die in Künzles Haushaltsrede kritisierte Vernachlässigung der Schulen und Feuerwehren will Weber nicht so stehen lassen. Er habe die jährlichen Investitionen bei der Feuerwehr von 60 000 auf 600 000 Euro hochgeschraubt und unter anderem die neue Drehleiter bestellt. Zudem habe die Stadt unter Webers Führung 20 Millionen Euro in den Ausbau von Schulen gesteckt.

Auf Nachfrage räumt Künzle ein: „Gerade die Schul-Neubauten sind ein Verdienst von Andreas Weber. Es ist nie alles schwarz oder weiß.“ Es gehe auch nicht darum, jemanden persönlich anzugreifen, aber man müsse Fehler klar benennen. „Vergangenheit prägt Zukunft und mit Blick auf den Haushalt werden die Versäumnisse von Andreas Weber Rotenburgs Zukunft noch lange prägen“, sagt Künzle.

Für Weber sind solche Aussagen Stimmungsmache: „Rotenburg ist nicht pleite, es geht Rotenburg richtig gut.“ Die Kritik an seiner Amtsführung hält er teilweise für unwahr, teilweise für einseitig. Und anders als von Künzle intendiert, fasst Weber die Vorwürfe gegen sich offensichtlich auch als persönlichen Angriff auf: „Wenn man 365 Tage im Jahr mit viel Kreativität für die Stadt Rotenburg gearbeitet hat, ist so ein Verhalten einfach ungehörig.“