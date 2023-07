50 Jahre Evangelische Lebensberatung in Rotenburg: Die Warteliste bleibt lang

Von: Andreas Schultz

Sie haben den historischen und den aktuellen Überblick: Sonja Windel und Hartmut Ladwig skizzieren den Weg der Evangelischen Lebensberatung. © Schultz

Die Evangelische Lebensberatung Rotenburg hilft Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen: Von der Jugend- bis hin zur Schwangerenkonfliktberatung reicht das Themenspektrum. In 50 Jahren des Bestehens hat sich eine Sache nicht geändert: Die Warteliste ist lang, weiß Leiterin Sonja Windel.

Rotenburg – Das Wohnzimmer des Pfarrhauses ist für die Lebensberatung so etwas wie die Keimzelle. „In den 50er-Jahren hat die Pfarrfrau noch mit den Gemeindegliedern über die Probleme gesprochen. Daraus ergaben sich die ersten Beratungsgespräche“, erzählt Hartmut Ladwig. Der Sozialarbeiter war 1973 dabei, als die Evangelische Lebensberatung in Rotenburg das Licht der Welt erblickte. Zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtung blickt er gemeinsam mit ihrer aktuellen Leiterin, Sonja Windel, auf die Anfänge zurück und skizziert ihre Entwicklung.

Die Evangelische Lebensberatung heute Die Evangelische Lebensberatungsstelle in Rotenburg, Glockengießerstraße 17, ist telefonisch erreichbar unter 04261/6303960, und zwar montags bis freitags, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Das Team bietet Lebens-, Paar, Familien- und Erziehungsberatung, aber auch Beratung für Jugendliche und Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. 3,2 Stellen entfallen auf die Erziehungs- und Lebensberatung, 1,5 auf die Schwangerenberatung, macht zusammen aktuell 4,7 Stellen. Diese teilen sich drei Psychologen und fünf sozialpädagogische Mitarbeiter. Das multiprofessionelle Team würde im Normalfall zudem aus einem Theologen bestehen, „aber uns ist die theologische Kompetenz abhanden gekommen“, sagt Sonja Windel, Leiterin der Lebensberatung. Mehr auf www.diakonie-rotenburg.de/Psychologische-Beratung. as

Dass die Lebensberatung in Rotenburg überhaupt entsteht, ist mehr oder weniger Glücksfall bei der Vergabe der finanziellen Mittel durch den Sprengel Stade. Der hat 1973 mehrere solcher Einrichtungen gegründet. Unter anderem in Hannover und Göttingen entstanden diese – „auch in Rotenburg. Und dann war das Geld alle“, sagt Ladwig und schmunzelt. Die Anfänge in dem umgebauten Pfarrhaus – Adresse: Am Kirchhof 12 – waren überschaubar: Das Team bestand neben einem Pastor und Psychoanalytikers in Personalunion aus fünf weiteren Kräften, unter anderem einem Diplompsychologen, einem Eheberater und einem Diplomsozialarbeiter, nämlich Ladwig. Die Landeskirche Hannover finanzierte damals 4,4 Stellen.

Aus kirchlicher Sicht ist diese Zeit eine der Umbrüche: Die Theologie habe die humanwissenschaftlichen Ansätze entdeckt, um ihre Seelsorge weiterzuentwickeln, schildert Ladwig. Beratungsstellen dienten daher nicht nur dazu, den Menschen zu helfen, sondern auch der praktischen Aus- und Weiterbildung von Pastorinnen und Pastoren, fügt Windel hinzu. Schon in den Anfangsjahren kommt daher die über das Land finanzierte Stelle für die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung sowie der vom Landkreis anteilig getragene Posten für die Erziehungsberatung im Südkreis dazu.

„Die Erwachsenen-Beratung lief eher zögerlich an“, sagt Ladwig. Probleme mit Arbeit oder Partnerschaft nach außen zu kehren, sei vielen schwergefallen. Viele hätten sich aber ihrem Pastor anvertraut, der wiederum in Richtung Lebensberatung verweisen konnte.

Die Schwangerenkonfliktberatung erwies sich zu Beginn als heißes Eisen. Das Verfassungsgericht hatte 1973 eine Sozialberatung zur Voraussetzung für einen legalen Schwangerschaftsabbruch gemacht. Im Kreise von Kirche und Lebensberatung hat das zu Diskussionen geführt, die im Wesentlichen zwei Sichtweisen auf das Thema hatten: „Es ging nicht darum, dazu beizutragen, ein Leben zu beenden“, sagt Ladwig zur ersten und fügt zur zweiten hinzu, „sondern darum, einer Frau zu helfen, eine verantwortliche Entscheidung zu treffen“.

Doch in der Lebensberatungsstelle dreht es sich nicht nur um Schwangerschaft. Windel hebt hervor, dass gerade die Verknüpfungen der verschiedenen Kompetenzbereiche viel geholfen habe. „Bei einer Schwangerschaftskonfliktberatung kann sich herausstellen, dass andere Probleme dahinterstehen: eine brüchige Partnerschaft etwa. Oder finanzielle Probleme“, schildert Windel. Die Einrichtung hat dann mit den im Team vorhandenen Kompetenzen die Möglichkeit zur Hilfe – oder verweist im Bedarfsfall an Partnereinrichtungen, zum Beispiel an Wildwasser bei der Problematik sexualisierter Gewalt und an der Schuldnerberatung bei Geldproblemen.

Ein typisches erstes Beratungsgespräch Ein typischer Erstkontakt sieht in etwa so aus: Im Wartezimmer füllt der Ratsuchende einen Fragebogen aus. Im Beratungszimmer angekommen, stellt sich der Berater vor. Im Rahmen eines etwa einstündigen Gesprächs steht die Herausarbeitung des Problems im Vordergrund – und damit auch, ob die Lebensberatung richtiger Ansprechpartner ist oder ein Verweis zu einer anderen Einrichtung sinnvoll ist.

Wesentliche Veränderungen haben sich in den vergangenen 50 Jahren etwa bei der Zusammensetzung der Ratsuchenden ergeben. In den Gründungsjahren hätten vor allem Frauen das Angebot der Lebensberatung angenommen, inzwischen machen Männer 41 Prozent aus. In der Erziehungsberatung gehe es zunehmend um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und junge Menschen mit Rückzugstendenzen. Entsprechend müsse die Beratung gestaltet sein, denn sie „reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen“, sagt Windel. Ab und an gebe es auch Grenzfälle im Umgang mit Ratsuchenden, etwa, wenn sich sehr junge Menschen auf eigene Faust und ohne die Hilfe von Erziehenden an die Einrichtung wenden. „Ab 14 Jahren gibt es einen Vertrauensschutz. Unter dieser Altersgrenze müssen wir schauen“, sagt Windel – etwa bei der Frage danach, wie die Lebensberatung im Falle eines Zehnjährigen nicht gegen dessen Willen die Eltern über mögliche Probleme informiert, sondern im Idealfall ein einvernehmliches Einbeziehen zustande kommt.

Ansonsten gehe es vermehrt um Essstörungen bei Jugendlichen. Mobbing spiele eine Rolle, mancher Schüler hat Probleme, Freunde zu finden. „Auf der Straße wird nicht mehr gespielt“, wirft Ladwig ein. Eine weitere Gruppe habe Probleme mit dem Thema Leistung, würden regelrechte Ängste vor der Schule entwickeln, schildert Windel. Auch Corona spielt bei der Zusammensetzung der Probleme, denen sich das Team widmet, eine Rolle: „Jugendliche bekommen die Rückkehr an die Schulen zum Teil nicht hin. Das ist ein Thema der Erziehungsberatung“, so Windel.

Hilfe bringe nicht von einem Moment auf den anderen Besserung: „Veränderung braucht Zeit“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Rein statistisch betrachtet hat ein Ratsuchender 3,2 Sitzungen bis zum Ende des gemeinsamen Weges. „Kurze, schöne Ergebnisse gibt es auch“, fasst Windel zusammen. Allerdings trage auch die Zahl der Abbrecher, die sich nicht mehr meldeten, zur gering scheinenden Zahl bei. Und dann wäre da noch die trotz aller Bemühungen lange Warteliste: „Auch wenn seit 2002 immer mehr wissenschaftlich anerkannte kurzzeitberaterische Ansätze genutzt werden, ist hier die Grenze für die Ratsuchenden wie für die Mitarbeitenden erreicht“, so die Leiterin – und verweist auf statische Daten von 1974 bis 2002: Da dauerte ein Beratungsprozess im Schnitt 8,7 Sitzungen.

Für die Mitarbeiter der Einrichtung ist eins entscheidend: „Mit den Menschen Beziehungen aufbauen“, sagt Ladwig. Wenn der Mensch merkt, jemand interessiere sich für seinen Konflikt, dann sei bereits viel erreicht, fügt er hinzu.