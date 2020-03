Europäische Lösungen für Rotenburg

In Hamburg wirbt Volt mit europäischer Zusammenarbeit. Bald auch in Rotenburg?

Rotenburg – Staus zur Hauptverkehrszeit durch das Nadelöhr Mühlenstraße hat Alexander Gridin aus Rotenburg persönlich als eines der großen Probleme der Kreisstadt ausgemacht. Genauso wie fehlende Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Land generell. Der 22-Jährige und eine kleine Gruppe Gleichgesinnter möchten diese Dinge und mehr anpacken, und dabei wollen sie in ganz Europa auf Lösungssuche gehen. Sie planen, einen Ableger der europaweit agierenden, 2017 gegründete Partei Volt aufzubauen.

Europäische Herausforderungen brauchen europäische Lösungen, ist man bei der Partei überzeugt. Damit hat man unter anderem auch bei der Hamburger Bürgerschaftswahl im Februar geworben. Man plädierte im Wahlkampf unter anderem für einen Schulterschluss mit niederländischen Häfen oder, sich Verkehrskonzepte aus Kopenhagen abzuschauen. Die Wähler konnte man mit diesen Ideen aber noch nicht überzeugen, Volt scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Nach der Prämisse „Man hat ein Problem, wie haben es andere gelöst?“ gibt es die Partei einzeln in mehreren Staaten, da die Europäische Union keine europaweiten Parteien zulässt. Daher agiert man international als Bündnis.

Und nun wohl auch bald in Rotenburg. Gridin hat die Partei in Bremen, wo er arbeitet, kennengelernt und will sie nun an der Wümme aufbauen. Lose Treffen mit Interessierten – eine „zufällige Ansammlung von Leuten, die sich gerne über politische Themen unterhält“, wie Gridin es nennt – habe es schon gegeben. Kennenlerntreffen eben, einen rechtlichen Rahmen habe gebe es noch nicht. Der solle langfristig als Ortsverband kommen.

Zunächst soll das vermutlich auf Kreisebene geschehen. Aus praktischen Gründen heraus, denn die Satzung schreibt mindestens 20 Gründungsmitglieder vor. Die seien kreisweit einfacher zu finden, als wenn man sich nur auf Rotenburg fokussiere. Eine politische Agenda für die Region arbeite man aktuell noch aus, auch wenn Gridin für sich persönlich schon einige Schwachstellen ausgemacht hat. Das hat freilich nicht nur er. Deshalb möchte man auf den Straßen der Kreisstadt die Bürger mit einbeziehen. „Es geht nicht nur darum, was wir wollen“. Danach kann es auf Lösungssuche gehen: „Man muss das Rad nicht neu erfinden“, sagt er, ganz im Sinne des Parteiprogramms. Funktionierende Lösungen würden bereits überall existieren.

+ Wenn es ein Problem gibt, hat es irgendwer woanders schon gelöst, sagt Alexander Gridin. © mro

Gridin hab sich selbst lange als politisch interessiert beschrieben, habe sich aber nie zu einer Partei hingezogen gefühlt. „Nach der Europawahl habe ich für mich entdeckt, dass Volt die genau richtige Partei für mich ist“, erklärt er seinen Weg. Er besuchte Veranstaltungen der Partei in Bremen und engagierte sich daraufhin in der Gruppe der Hansestadt. Obwohl sie eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung habe, sei die EU für viele immer noch ein abstraktes Konstrukt. Nationale Interessen würden eine zu große Rolle spielen und das Fortschreiten behindern.

Es bleibt aus Sicht Gridins abzuwarten, ob die Wähler im Landkreis schon bei der Kommunalwahl 2021 die Möglichkeit haben, ihr Kreuz bei Volt zu machen. „Wir wollen jetzt erst einmal funktionierende Strukturen schaffen.“ Darauf komme es jetzt an. „Ein Kommunalwahlkampf ist sehr belastend, wenn nur wenige das Projekt tragen.“

Zur Orientierung beim Start könne man auf die Programme anderer Kreisgruppen zurückgreifen. Gridin ist überzeugt, dass Volt auch die Lokalpolitik bereichern kann, selbst wenn auf dem Land viele Entscheidungen ohnehin pragmatisch getroffen werden. „Wir vertreten einen modernen, innovativen Ansatz, weil wir auch europäische Gedanken aufs Land bringen.“