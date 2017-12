„Glory Gospel Singers“ in der Rotenburger Stadtkirche

Rotenburg - Weihnachten auf Amerikanisch: Das ist eine Prise Besinnlichkeit, viel gute Laune und jede Menge Show – zumindest, wenn es nach den „Glory Gospel Singers“ geht. Fünf Vokalisten und ein Musiker, der seinem Keyboard ein fulminantes Orchester entlockte, brachten am Dienstagabend zwei Stunden amerikanisches Flair in die Rotenburger Stadtkirche.

Schwungvoll mischen die drei Sängerinnen und ihre beiden männlichen Counterparts in den bunten Roben die Zuhörer auf, mal getragen wie bei „Kumbayah“ oder „Stille Nacht“ auf Englisch, mal rockig wie beim aus „Sister Act“ bekannten Gassenhauer „I will follow him“ oder poppig wie bei „Rudolph the red nosed Reindeer“. Immer wieder animiert Kadeem Nichols, der den Großteil der Moderationen übernimmt, zum Mitsingen, immer wieder schreiten Jasmine Barnes, Felicia Carpenter und Lauren Watson mit großen Gesten durch den Mittelgang. Eine harte Nuss auch für die Profis, die mit gerade mal knapp 100 Zuschauern gefüllten Kirchenbänke mit dem echten „Spirit“ zu füllen.

Gleich gut abgegangen

Gospel lebt nun mal vom Mitmachen. Die Profis tun ihr Bestes – zum Medley aus „Down by the Riverside“ und „Oh when the Saints“, beides ein Muss, findet sich eine Handvoll Besucher, die das mit viel Theatralik begleitete Gesangsbattle zwischen Männern und Frauen erstaunlich gut meistert. Eine von ihnen ist Viola Mayer, die direkt von der Arbeit in die Kirche gefahren ist. Bis zum letzten Moment hat die Rotenburgerin gezögert – bereuen tut sie ihre Entscheidung nicht: „Eigentlich wollte ich gleich ins Bett – aber die sind gleich gut abgegangen –, nur das Publikum könnte etwas mehr mitgehen!“

+ Mit viel Einsatz versuchten die „Glory Gospel Singers“, die Stadtkirche mit amerikanischen Spirit zu füllen. © Heyne

Vielleicht gerade deshalb, weil die Mitgehnummern nicht so recht zünden und die Frage „Wollt ihr mit uns singen?“ nur von wenigen und eher zögerlich bejaht wird, avancieren die stilleren, unprätentiösen Momente der Show zu den heimlichen Höhepunkten: Etwa, als „Go down Moses“ wohltuend reduziert zum Moment der Fürbitte wird, eindrucksvoller als viele „Amen“ aus voller Kehle am Ende der Frequenzskala.

Freundlich und verhalten

Ebenso besinnlich: das solistisch dargebotene „Amazing Grace“ – bietet auch ohne Nichols‘ wiederholte Nachfragen „Singt sie nicht toll?“ – einen Moment der Wahrhaftigkeit, auch wenn die starken Gesten gerade in den solistischen Darbietungen wie „Oh Holy Night“ von gelegentlichem Schwächeln in der Intonation ablenken. Dafür haben die ausgebildeten Stimmen kein Problem, den Kirchenraum zu füllen, wie beim aktuellen Song „Let it go“ aus dem Disney-Film „Frozen – Völlig unverfroren“. Und gelegentlich hält das Vokalquintett die eine oder andere Überraschung bereit: Wenn „Freude schöner Götterfunken“ unversehens zum Rap wird – dann überlegt der ein oder andere Zuschauer, ob man nicht doch die bequeme Sitzposition verlassen sollte. Der Schlussapplaus spiegelt denn auch die Grundstimmung des Konzerts wider: freundlich und verhalten – Euphorie geht anders.

hey