Etwas mehr Humor, bitte!

Rotenburg - Von Ann-christin Beims (text) Und Guido Menker (fotos). Wachstum, Wandel, das Wort „Gemeinsam“ und Vertrauen sind im Buhrfeindsaal des Diakonieklinikums die Schlagwörter, die sich durch die Begrüßungsreden ziehen. Zum fünften Mal laden die Stadt und das Wirtschaftsforum (RWF) zum Neujahrsempfang, und mehr als 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Kirche, Schulen und Verwaltung folgen dem Ruf – und natürlich dem leckeren Büfett.

Zunächst ist Händeschütteln angesagt: Mehr als eine halbe Stunde lang empfangen der Hausherr, Diako-Geschäftsführer Detlef Brünger, Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und RWF-Chef Heiko Kehrstephan die Gäste persönlich. Dann steht erst mal „Zsuzsa & friends“ auf der Bühne, die Lehrerband der Kreismusikschule. Energiegeladen und mit viel Spaß eröffnen Zsuzsa Magyar, Dietrich Wedenkamp, Carsten Neubauer und Ulli Foth mit Duffys „Mercy“ das offizielle Programm. Das hält traditionell Rück- und Ausblicke bereit, und doch ist eines in diesem Jahr ein wenig anders – in den Reden von Weber und Kehrstephan schwebt der Nachklang der Missstimmung vom vergangenen Jahr mit. „Wenn ich mir die Stimmung hier ansehe, sowohl innerhalb des Rates als auch außerhalb, verschlägt es mir die Sprache“, bringt Kehrstephan es auf den Punkt. Diskussionen seien sinnvoll und erwünscht, aber themenbezogen, nicht beleidigend – dafür erntet er Applaus. Zugleich wünscht sich der RWF-Chef mehr Humor und schafft es in seiner Rede mehrfach, mit feinen Noten dem Publikum amüsierte Lacher zu entlocken.

Weber hingegen wirbt um Vertrauen – in die Arbeit der Verwaltung und des Rates, von den Bürgern und der Wirtschaft, und wird vor allem zum Ende hin nicht müde, dieses zu betonen. Und er greift selbst den Punkt auf, der mitschwingt: Dass er sich freue, die Gäste noch als Bürgermeister begrüßen zu können. Kurz aufbrandendes Geraune begleitet diesen Satz. Er greift auch die Kritik der Unternehmerschaft auf, wonach es in anderthalb bis zwei Jahren zu einem Stillstand in der Entwicklung kommen könne und weist dies klar zurück. „Wer das behauptet, irrt gewaltig.“ Und auch hier kommt das Vertrauen ins Spiel: „Flickwerk und Schnellschüsse bringen uns nicht weiter.“

Doch es geht auch um die anderen großen Themen. Da ist zum einen das fertig geplante Hospiz am Therkornsberg, das Wirklichkeit werden soll, das Wachstum Rotenburgs, die Sanierung der Schulen und die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Neuer Wohnraum ist entstanden. „Rotenburg wächst“, unterstreicht der Verwaltungschef. Der Flugplatz sei durch die Stadtwerke abgesichert, die Weichen für die Zukunft gestellt. Und doch: Die Folgen weltweiter Entwicklungen sind auch hier spürbar. Da sind der Klimawandel und der demografische Wandel mit Folgen wie dem Fachkräftemangel. Da ist die Digitalisierung mit ihren Chancen, aber auch Herausforderungen, für Verwaltung, Eltern und Schulen. „Aber hallo“, tönt es aus dem Publikum. Das neue Stadtentwicklungskonzept ist ein großer Faktor, ein Verkehrsentwicklungskonzept soll folgen, denn auch dort besteht reger Handlungsbedarf.

Brünger orientiert sich an seinem Haus, den Herausforderungen durch neue Gesetze. „Wir haben oft mit Sorge die Aktivitäten beobachtet.“ Änderungen, vor allem kurzfristige, hätten die Arbeit erschwert. Viele Gesetze verfolgten eine gute Absicht, tragen aber nicht zur Lösung des Fachkräftemangels in der Pflege bei. „Wir brauchen Ideen und Lösungsansätze“, mahnt er an. „Wir stellen gerne mehr Pflegekräfte ein – aber wir finden sie nicht.“ Doch er spricht auch die Fortschritte an: die neue Komfortstation, das zweite Herzkatheterlabor, aber auch die Investitionen in den Unterstedter Standort.