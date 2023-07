„Es ging nur um die Musik“: Zwei Zeitzeugen erinnern sich an erste Festivals in Scheeßel

Von: Ulla Heyne

Ein Zelt teilten sie in den 70ern nie, gemeinsam bestreiten die Festivalausgabe von „Talking ‘bout my Generation“ Bobby Meyer (v.l.), Thomas Voß und Reinhard Lüdemann. © hey

Unter dem Titel „Scheeßel rockt“ wird von Samstag, 5. August bis Sonntag, 10. September die Ausstellung „50 Jahre Festivals auf dem Eichenring“ im Kunstgewerbehaus Scheeßel gezeigt.

Scheeßel – Bobby Meyer und Reinhard Lüdemann sind Kultur- und Musikfans – ersterer als DJ und ehemaliger Schlagzeuger der „Sunset Dance Band“, letzterer war bis zu seiner Pensionierung „Kulturminister“ der Stadt Rotenburg. Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) entwickelten sie die Ausstellung „Scheeßel rockt!“ mit und eröffnen sie am Freitag, 4. August, mit einer Ausgabe des Kultformats „Talking ‘bout my Generation“ zu den ersten beiden Festivals in Scheeßel 1973 und 1977. Was das mit Hippies, Kommerz und Gemeinschaftserlebnis zu tun hat, verrieten uns die beiden im Interview.

Herr Meyer, Herr Lüdemann, Ihre Veranstaltung trägt den provokanten Untertitel „als die Musik noch wichtig war“. Wie ist das zu verstehen – spielt die Musik bei heutigen Festivals in Scheeßel etwa keine Rolle mehr?

Bobby Meyer: Ich bezweifle, dass sie heute für die Mehrheit der Festivalbesucher noch so entscheidend ist wie für uns damals. Als über die Fachmagazine wie Sounds oder auch die Bravo bekannt wurde, dass Bands nach Scheeßel kommen, die wir sonst nur aus dem Radio kannten, war das ungeheuerlich. Manfred Mann, Chuck Berry, Chicago – auf dem Schulhof sprachen wir fast über nichts anderes. Dass unsere Idole zu uns in unser kleines Nest kommen: Ungeheuerlich! Welche Musik man hörte, war früher eine Entscheidung, ein Statement. Auf einer Party erst Foo Fighters und dann Helene Fischer auflegen – das wäre damals undenkbar gewesen!

Aber die Line-Ups von damals lesen sich doch auch recht vielfältig.

Reinhard Lüdemann: Ja, aber das war alles Rock‘n Roll.

Sind Sie musikalische Puristen oder engstirnig?

Meyer: Ich sage mal so: Wenn ich erführe, dass Heino auf dem Wacken-Open-Air auftritt, würde ich nicht mehr hinfahren. Ansonsten ist mein Musikgeschmack sehr breit aufgestellt – alles was berührt, ist relevant.

Lüdemann: Ich persönlich unterscheide nur zwischen Musik, die ich mag und die ich nicht mag. Ich höre auch Jazz und Klassik – das bereichert das Leben. Ich mag auch Crossover. Wenn Udo Lindenberg mit 77 Jahren in seinem Hit „Komet“ mit Apache 207 alle Charts-Grenzen sprengt, ist das doch toll! Wichtig ist, woher er kommt, was seine Wurzeln sind.

Wie haben Sie das erste Festival mit 15 Jahren erlebt?

Lüdemann: Heute ist es selbstverständlich, dass man zu Konzerten fährt und große Namen durch das Hurricane nach Scheeßel kommen. Damals kannten wir die Chartbands als kleine Jungs vom Dorf nur aus dem Radio. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ich hatte ein halbes Jahr vorher mein erstes Konzert besucht, meine Lieblingsband Uriah Heep in der Hamburger Ernst-Merck-Halle. Was ich nicht wusste: Die hatten einige Vorbands. Als Uriah Heep endlich dran waren, war es so spät, dass wir gehen mussten, um unseren letzten Zug noch zu bekommen. Das tat schon echt weh!

Meyer: Damals war unser Tellerrand nicht viel größer als ein Suppenteller (lacht). Für mich war es unglaublich. Damals gab es kaum Kommerz, höchstens ein paar Händler, die auf Tapeziertischen unterm Sonnenschirm Buttons und T-Shirts verkauften. Es ging nur um die Musik!

Das klingt ein bisschen nach „früher war alles besser“.

Lüdemann: Ich gehe auch heute noch gerne aufs Hurricane und sage provokativ gern: „Ich bin wohl der Einzige, der keinen Alkohol trinkt und der nur wegen der Musik da ist!“ Ich versuche, langen Gesprächen aus dem Wege zu gehen und schaffe es so, am Wochenende 20 bis 25 Bands und Konzerte zu sehen und zu erleben.

Meyer: Wir beleuchten nur die Anfänge und vergleichen sie mit dem Festival heute und stellen fest, welche Unterschiede es gibt. Es ist völlig okay, dass vielen das Drumherum wichtiger ist, die finanzieren das Festival ja auch mit. Gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass das gemeinsame Musikerlebnis für sie auch eine Initialzündung ist – das gemeinsame Hören ist durch nichts zu ersetzen. Das Publikum ist die Band, das habe ich auch später in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder festgestellt.

Apropos: Würden Sie sagen, dass die beiden Festivals mit 15 beziehungsweise 18, 19 Jahren für Sie prägend fürs Leben waren?

Lüdemann: Ein Faible für Musik hatte ich schon vorher, neu war eine Erkenntnis, die bis heute gilt – nämlich zum Stellenwert von Livemusik. Die und das Gemeinschaftserlebnis sind schwer zu toppen. Es berührt mich tief, wenn das Publikum glücklich ist, feiert und mitsingt. Der Wirkung von Musik kann man sich nicht entziehen.

Meyer: Eigentlich ist das Publikum die geilste Band, die dich mitträgt, das habe ich bei meinen eigenen Live-Gigs, aber auch als DJ festgestellt. Ob ich ohne die Festivals diese Laufbahn eingeschlagen hätte? Keine Ahnung. Mir ging es immer um Musik und die Menschen.

Wenn man sich vor Augen führt, was 1977 passiert ist – Hells Angels als Sicherheitspersonal, Klau oder Zerstörung großer Teile des Equipments, Brandstiftung, die Bühne ging in der Nacht in Flammen auf, da Fans ihrem Ärger über die zahlreichen nicht aufgetretenen Bands Luft machten – klingt das alles andere als eine im positiven Sinne denkwürdige Veranstaltung. Spielt da auch nachträgliche Verklärung eine Rolle?

Meyer: Ich habe keine genauen Erinnerungen mehr, was damit zusammenhängen könnte, dass ich vermutlich nicht mehr ganz nüchtern war. Ich weiß noch, dass wir im Zelt (das im Infield aufgeschlagen war, Anm. d. Red.) auf die Lasershow warteten und ich irgendwann etwas Helles über der Bühne sah und dachte: „Jetzt geht‘s los. Das waren aber die Flammen. Davon habe ich aber nicht mehr viel mitbekommen, ich bin dann nachts noch nach Hause gefahren.

Lüdemann: Ich bin ohne große Erwartungen ins Festival reingegangen, weil vorher schon klar war, dass nur wenige der angekündigten Bands tatsächlich spielen. Zum Beispiel die Byrds, auf dem Programm ganz oben, gab es da schon längst nicht mehr. Aber ein Festival vor Ort zu haben und nicht hinzugehen war keine Alternative für mich. Die bedrohliche, aufgeheizte Stimmung war schon irre – aber sie richtete sich gegen den Veranstalter und das Material, nicht gegen die Musikfans. Ich selbst habe mich keinen Augenblick unsicher oder bedroht gefühlt. Die enttäuschten Fans wollten nur ihren Frust ablassen. Aber klar: Die nachträgliche Verklärung gibt es schon – das geht so weit, dass sich manche an den Auftritt von Bands erinnern, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegründet waren (lacht). Gerade deswegen wird unsere Befragung von Zeitzeugen so spannend – das setzt bestimmt wieder weitere eigene Erinnerungen frei.

Sie haben sich ja schon einmal im Rahmen eines Programms, aber auch in der Ausstellungsvorbereitung erneut mit den ersten beiden Festivals befasst. Gibt es für Sie neue Erkenntnisse?

Lüdemann: Der „Talking ‘bout“-Abend war unser vierter überhaupt. Das muss 2016 gewesen sein, zum 20. Hurricane Festival. Seitdem haben wir noch mehr recherchiert, die gesamte Eskalation stellt sich klarer dar: der Rückzug der Polizei, die Behinderung der Arbeit der Feuerwehr durch Sabotage. Dazu wird der ein oder andere Zeitzeuge bestimmt etwas sagen können. Wir sind sehr gespannt, jeder hat ja andere Erinnerungen. Wenn Leute von ihren besonderen Momenten erzählen, macht das den Abend richtig wertvoll – und es fallen einem wieder Sachen außerhalb der eigenen Blase ein, man bekommt nochmal einen anderen Zugang.

Meyer: Birgit Ricke vom Heimatverein hatte uns auf eine mögliche Ausstellung in Kooperation mit der Kis angesprochen – dafür können wir ihr nur dankbar sein. Eine meiner Erkenntnisse beim Sichten alter Fotos: Wir fühlten uns ja schon cool mit langen Haaren und Plateauschuhen, aber da waren echte Hippies, die man sonst nur aus Woodstock-Berichten kannte, und die kamen hier zu uns nach Scheeßel. Man lag zusammen auf einer Wiese, unterhielt sich und war Teil der Community – ein unglaubliches Erlebnis.

Wie kommt es eigentlich, dass die Erinnerungen bei Ihnen beiden noch so präsent sind?

Meyer: Wir sind nicht weggezogen in der Jugend, das wurde nicht von anderen einschneidenden Ereignissen überlagert. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein bisschen bekloppt sind (lacht). Luffy ist noch tiefer drin, er hört und erlebt intensiver, da ergänzen wir uns gut.

Lüdemann: Ich bin sehr emotional und sauge die Eindrücke in mich auf. Und wenn’s mich wegfegt, verschwindet das nicht so schnell aus der Erinnerung. Aber die Fotos zur Ausstellung haben auch sehr geholfen, das wieder abrufen zu können.

Normalerweise dauern Ihre musikalischen Themenabende gern mal drei Stunden. Was ist dieses Mal geplant? Werden Sie es schaffen, die angepeilten 90 Minuten vor der Ausstellungseröffnung einzuhalten?

Lüdemann: Das wird schon verdammt knapp (hüstelt). Wir werden eine kleine Einführung geben, Videos und Fotos zeigen und möglichst viele Bands vorstellen und anspielen. Und Thomas Voß wird einige Songs live performen. Im Mittelpunkt stehen dann die Zeitzeugenberichte. Natürlich haben wir einige, die auch in der Ausstellung zu Wort kommen, eingeladen und sind gespannt auf die Beiträge.