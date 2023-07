„Es gibt viele gute Chancen“: Bianca Fischinger über Zeugnisvergabe

Von: Judith Tausendfreund

Bianca Fischinger ist Schulsozialarbeiterin an der IGS Rotenburg. © Tausendfreund

Leistungsdruck und Zeugnisstress, das verbinden viele mit Schule. Doch das muss gar nicht zwingend so sein. Lernen und Lernkonzepte verändern sich, nicht immer geht es nur um die richtige Note.

Rotenburg – Endlich Sommerferien. Der Start in die für viele Menschen schönste Jahreszeit ist für Schüler, Lehrer und Eltern mit Schulzeugnissen, Bewertungen und Einschätzungen verbunden. Da geht es um Erfolge, aber auch um Misserfolge. Es geht um Spaß in den Ferien. Aber es geht auch um die Frage, wie es danach für jeden einzelnen Schüler weitergeht.

Bianca Fischinger (50), seit Januar 2021 im Team der Schulsozialarbeiter an der IGS Rotenburg, kennt die Sorgen, wenn es wieder einmal heißt: Es gibt Zeugnisse.

Zeugnisstress, gibt es das noch und wie würden Sie das Phänomen beschreiben?

Wir arbeiten in den Klassen fünf bis sieben mit Lernentwicklungsberichten. Das sind keine klassischen Noten. Von daher stehen dann da Texte, und nicht einfach nur Zahlen. In den Texten können wir individuell auf jedes einzelne Kind eingehen. Also auch auf seine Entwicklung und seine Persönlichkeit. Das nimmt viel Druck raus.

Wie sieht das dann bei den älteren Jahrgängen aus?

Hier arbeiten wir konform mit anderen Schulsystemen, dementsprechend gibt es Zeugnisnoten. Aber auch diese Noten entstehen nicht nur anhand von ein oder zwei Klassenarbeiten. Es fließt immer der gesamte Eindruck, den ein junger Mensch macht, in die Bewertung ein.

Gibt es noch Kinder, die sich wegen ihrer Zeugnisse nicht nach Hause trauen?

Ich habe es noch nicht erlebt. Allerdings pflegen wir eine sehr enge Elternarbeit. Das Kollegium ist in einem permanenten Austausch mit den Eltern. Es gibt demnach keine Überraschungen zum Schuljahresende. Das ist auch ein Ergebnis unserer verbindlichen Lernentwicklungsgespräche, die wir zweimal im Jahr führen. An der IGS verstehen wir uns als Lernbegleitung. Wir bieten den Schülern Lernformen an, wie beispielsweise den „Frei Day“. Hier beschäftigen sich die Kinder mit Zielen für nachhaltige Entwicklung. Sie können ihre eigenen Ideen realisieren. Es geht um Mitbestimmung, um Gestaltung und darum, dass die Kinder sich selbst als kompetent erleben.

Gibt es in Rotenburg eine Nummer gegen Kummer?

Grundsätzlich gibt es einige bundesweite Telefonnummern und Anlaufstellen, die Hilfe anbieten. Diese Adressen kommunizieren wir auch an unsere Schüler. Für die Schüler unserer Schule haben wir zudem ein eigenes Schulhandy.

Wie funktioniert das?

Es gibt klare Regeln, zum Beispiel, dass nur Textnachrichten geschrieben werden. Das Handy wird nicht angerufen. Die Anrufe entgegenzunehmen wäre vom Aufwand her nicht zu bewältigen. Die Schüler können mich anschreiben und ich melde mich – immer so schnell es geht – zurück. Das kann auch mal 24 Stunden dauern. Die Schüler wissen aber auch, dass sie mich in dringenden Fällen über das Büro erreichen.

Gibt es mit Blick auf die Zeugnisse mehr Nachfragen, zum Beispiel über dieses Schulhandy?

Nein. Es gibt Schüler, die zum Ende des Schuljahres realisieren, dass die eigene Einschätzung ihrer Leistungen von der Fremdeinschätzung abweicht. Es gibt auch mal Schüler, die zum Beispiel sagen: „Da wird Papa nicht begeistert sein“. Aber wir haben keine Häufung am Tag der Zeugnisvergabe.

Also ist alles ganz entspannt?

Nein, das sicherlich nicht. Die Zahlen der in Obhut genommenen Kinder sind bundesweit um etwa 40 Prozent gestiegen, es gibt Tausende von Missbrauchsfällen, die genauen Zahlen müsste man nachsehen. Diese Zahlen sprechen für sich. Wir arbeiten hier an der Schule mit drei Sozialarbeitern, neben mir sind das Detlef Lehmann und Sandra Röger. Wir haben etwa 700 Schüler. Manche lernen wir als Schulsozialarbeit nicht kennen, andere sehen wir öfter. Doch wenn etwas klemmt, bekommen wir das mit, bevor der Tag der Zeugnisvergabe gekommen ist.

Wie schätzen Sie generell den leistungsbezogenen Stress ein?

Was ist Leistung? Das ist nicht so einfach. Es mag an verschiedenen Schulen eine unterschiedliche Anforderung an Leistungen der Schüler und eine abweichende Auffassung darüber geben, was Leistung ist. Zwischen Gymnasium und IGS gibt es sicher auch Unterschiede. Aber in der Oberstufe müssen alle ihre Leistungsstandards erfüllen. Als aufnehmende Schule haben wir einen hohen Integrationsbedarf. Insgesamt geht unser didaktischer Leiter, Daniel Wendt, ganz tolle Wege, die weg vom Konzept des Frontalunterrichts führen und neue Lernformen erlauben.

Gibt es Kinder, die die Schule in den Ferien vermissen?

Ja, natürlich. Es gibt Kinder, die gerne lernen. Und welche, die die Schulstruktur schätzen und in den Ferien vermissen. Es ist aber schwierig, da pauschale Tipps zu geben. Gerade in der Coronazeit wurden die Kinder ja drei Jahre „weggesperrt“. Wir erleben noch heute Kinder, die in ihrer Freizeit nicht viel mit sich anfangen können. Sportvereine sind nach meiner Einschätzung immer ein sehr guter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.

Wirkt die Coronazeit noch nach?

Es ist schwer zu sagen, welche ursächlichen Zusammenhänge bestehen. Die Isolation zu Hause, das Fehlen von sozialen Events – das spielt sicher eine Rolle. Man hat auch Erwachsene isoliert. All das wirkt gemeinsam auf alle ein. Die statistischen Zahlen, von denen ich schon gesprochen habe, benennen ja nur die offiziellen Fälle. Es wird aber eine höhere Dunkelziffer geben. Auch Alkohol und Drogen wurden in der Pandemie mehr konsumiert. Die Sorgen durch den Ukraine Krieg und die steigenden Kosten – niemand lebt auf einer Insel, wir leben alle miteinander und spüren diese Sorgen. Soziale Arbeit ist dann oft Einzelfallarbeit, Eltern erhalten Beratungsgespräche und werden bei Bedarf an Fachleute aus unseren Netzwerken weitergeleitet.

Haben Sie Tipps, wie man die Ferien am besten verbringt?

Ferien sind Ferien. Schüler brauchen Erholung und freie Zeit. Also am besten rausgehen, spielen, Freunde treffen, mit der Familie etwas unternehmen. In Rotenburg gibt es ein tolles Ferienangebot, vieles ist kostenlos. Ferien sind dazu da, den Kopf freizubekommen, Energie zu tanken und fröhlich zu lachen.

Gibt es auch Eltern, die sich an die Schulsozialarbeiter wenden?

Erste Ansprechpartner sind immer die Klassenleitungen. Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges Angebot, keiner muss kommen. Aber auch die Eltern dürfen sich mit Fragen an uns wenden.

Wie sieht das konkret aus?

Beispielsweise hat sich der Anspruch auf Wohngeld geändert. Viele Eigenheimbesitzer können jetzt Wohngeld erhalten. Und sind dann berechtigt, am Bildungs- und Teilhabepaket teilzunehmen. Über diesen Weg kann finanzielle Unterstützung für Schulmaterialien, aber auch freies Essen in der Mensa, Gelder für Klassenfahrten und anderes ermöglicht werden. Auch ganz andere Themen, etwa Schulabstinenz, kommen vor. Alles, was das Leben bietet, kann sozialpädagogisch angesprochen werden.

Ist die Notenvergabe und Zeugnisvergabe noch zeitgemäß?

Bildung ist ein Schlüssel für vieles, was man im Leben erreichen möchte. Es geht aber nicht nur um eine Zahl auf dem Papier. Es geht um Umgangsformen, um Soft Skills. Es geht auch um Leistung, ja. Aber wir lernen fürs Leben, nicht nur fürs Papier. Jedoch zeigt allein die Notwendigkeit dieser Sorgentelefone sehr deutlich, dass wir unser Bildungssystem, insbesondere das System der ständigen Bewertung, überdenken müssen. Lernen muss man nicht bewerten. Lernen ist ein sozialer Prozess, den es zu ermöglichen gilt. Es ist unsere Kernaufgabe, junge Menschen dabei zu begleiten, Lernen als etwas Wertvolles anzusehen und nicht die Lust daran zu verlieren, weil ihnen immer wieder gesagt wird, was sie alles nicht können.

Verändert sich das System Schule?

Das System Schule muss sich verändern. Schule ist nicht nur ein Lernort, an dem es darum geht, Wissen anzuhäufen und zum Zeitpunkt X schriftlich wiederzugeben, sondern Schule ist ein Ort, an dem das „Wir“ im Mittelpunkt stehen muss, an dem man etwas fürs Leben mitnehmen kann. Durch den Fachkräftemangel hat sich einiges verändert. Für die heutigen Generationen gibt es viele gute Chancen. Wir haben im Haus eine Berufsberatung, wir sprechen mit allen Schülern und zeigen Chancen auf. Es geht immer um Verantwortung. Das Jugendberufszentrum ist hier im Haus. Schule wird vom reinen Lernort zum Lebensmittelpunkt.

Fällt der Abschied am Schuljahresende eigentlich schwer?

Wir verabschieden unsere Schüler mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir erleben, wie sie sich entwickeln und begleiten sie. Doch dann kommt der Tag, an dem wir sie ziehen lassen müssen. Und das ist auch gut so.