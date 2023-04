Es gibt keine Standardlösung: Energieberaterin Christine Rathjen kümmert sich individuell

Energieberaterin Christine Rathjen sucht Lösungen. © Gla

Was tun, wenn die alte Öl- oder Gasheizung demnächst erneuert werden muss? Vor dieser Frage stehen sehr viele Haushalte. Energieberaterin Christine Rathjen sagt, was alles machbar ist. Und nicht nur das.

Hemslingen/Rotenburg – In den Medien häufen sich Nachrichten darüber, wie stark die neuen Heizungspläne der Regierung den Bürgern zu schaffen machen. Besonders Altbauten werden hier ins Visier genommen, doch auch Bauherren von Neubauten haben mit neuen Bestimmungen zu rechnen. Kaum jemand hat noch den Durchblick, wenn es um Dämmung, Heizung und andere Technik für Gebäude geht.

Energieberaterin Christine Rathjen kennt sich aus und kann für Fragen der Altbausanierung ebenso Rede und Antwort stehen wie für Neubauprojekte. „Jeder Eigentümer sollte individuell beraten werden. Nicht nur der Ist-Zustand zählt, sondern auch die Nutzungsart, die Lebensweise und das Alter der Eigentümer fließen in den Sanierungsplan eines Hauses ein“, ist sie überzeugt. Die ehemalige Schreinerin hat ein Studium zur Bauingenieurin hinter sich gebracht und sich danach auf Energieberatung spezialisiert. Seit 2020 ist sie als Energieberaterin tätig. „Wohnen verbraucht enorm viel Energie. Mit meiner Arbeit will ich einen Beitrag leisten, um Umwelt und Klima zu schonen. So verbessert sich die Energiebilanz des Menschen und Ressourcen werden geschont.“

Jedes Gebäude, erklärt sie, habe eine thermische Hülle. Die bestehe aus Wänden, Bodenplatte, der oberen Geschossdecke und Fenstern sowie den Außentüren. Diese thermische Hülle sollte möglichst dich sein. So kann das Haus keine Wärme an die Umgebung verlieren. Deshalb gehören zu einer Beratung immer die oben genannten Faktoren. Neue, leistungsstärkere Fenster und Türen sowie effektive Dämmungen der Wände können schon viel ausmachen. Dabei gibt es keine Standardlösungen. Die Dämmung muss so durchgeführt werden, dass Schimmel und andere Gebäudeschäden vermieden werden. Expertenwissen hilft, unnötige Kosten und ungewollte Bauschäden zu vermeiden. Bei Altbauten kann dafür auch schon mal eine Bohrung in einer Außenwand notwendig sein. Die beste Möglichkeit, sich Klarheit zu verschaffen ist, einen individuellen Sanierungsfahrplan für ein Gebäude erstellen zu lassen. Diese Maßnahme wird staatlich gefördert. Damit wird der zweite Arbeitsschwerpunkt einer Energieberaterin deutlich.

Sie berät nicht nur zum Thema Sanierung und Energieeffizienz, sondern auch über Fördermöglichkeiten. Auch bei der Antragstellung ist sie behilflich. „Der individuelle Sanierungsfahrplan enthält alle Maßnahmen, um die Bedingungen für ein Effizienzhaus zu erreichen. Er gilt 15 Jahre lang und sichert dem Eigentümer zusätzliche Förderungen.“ Rathjen weist darauf hin, dass der individuelle Sanierungsfahrplan keine Verpflichtung für den Eigentümer darstellt. Er zeigt vielmehr alle Möglichkeiten auf, die im jeweiligen Gebäude zu nutzen wären. Schon ein relativ preiswerter Austausch von Rippenheizkörpern gegen moderne Produkte schafft mehr Energieeffizienz.

Mit einer neuen Heizungsanlage ist der Eigentümer bei der Sanierung der Anlagentechnik angekommen. Was nützt die effiziente thermische Gebäudehülle, wenn am Schluss keine optimale Heizungsleistung erbracht wird. Ältere Heizungen sind meist falsch eingestellt. Der sogenannte hydraulische Abgleich vom Fachmann kann Abhilfe schaffen. Zusätzlich müssen sich Eigentümer mit den neuen Vorgaben vertraut machen. Dabei ist das mit dem Umstieg auf eine Wärmepumpe oft gar nicht so leicht. „Viele Eigentümer brauchen mit der Wärmepumpe größere Heizkörper. Der Stromverbrauch wächst. Eine unabhängige Beratung hilft, Geld zu sparen“, weiß die Expertin aus ihrer Erfahrung zu berichten. Es gibt verschiedene Typen von Wärmepumpen. Nicht alle sind gleichermaßen sinnvoll in jedem Gebäude. Oft wird im gleichen Zuge über Photovoltaik nachgedacht. Eigentümer sollten darauf achten, dass der Berater zum Thema Heizung neutral und unabhängig bezüglich der Hersteller und der Produkte agieren kann. Wer an bestimmte Produkte oder Hersteller gebunden ist, kann nicht immer objektiv beraten, gibt Rathjen zu bedenken. Den Anschluss an ein Wärmenetz hält die Fachfrau für die sinnvollste Heizungstechnik, wenn sie möglich ist. „Hier entstehen keine Verluste durch die Anlagetechnik in jedem einzelnen Gebäude.“

Wer wirklich wissen will, was er tun kann, um sein Gebäude energetisch zu sanieren und dabei klug zu wirtschaften, sollte also über eine Beratung nachdenken. Nur so können individuelle Fragen geklärt und optimale Maßnahmen eingeleitet werden. Das gilt auch für den Personenkreis, der unter die geplante Härtefallregelung bei den neuen Heizungsvorgaben fällt.

Um ihre Unabhängigkeit zu wahren, arbeitet die Beraterin nicht mit Anbietern und Unternehmen zusammen. Zufrieden weist sie darauf hin, dass jede kleine Einsparung von Ressourcen wichtig sei. „Viele Eigentümer setzen den individuellen Sanierungsfahrplan in ihrem eigenen Tempo und ganz nach ihren Vorstellungen um. So geht es Schritt für Schritt in die richtige Richtung und niemand muss sich überfordern.“