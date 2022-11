Es geht los am Rotenburger „WinterZauberStrand“

Von: Guido Menker

Haben Bock auf „WinterZauber“: Roland Nielebock (r.) und Malte Janßen. Der Spaß hat begonnen. © Guido Menker

Der Beachclub am Rotenburger Weichelsee wird zum „WinterZauberStrand“: An allen vier Adventswochenenden vorweihnachtlicher Spaß.

Rotenburg – Die beiden Macher vom Rotenburger „Strandgold“ genehmigen sich einen Glühwein und stoßen an auf eine schöne Adventszeit. Am Freitagnachmittag haben sie den „WinterZauberStrand“ eröffnet. An allen vier Adventswochenenden bieten sie einen vorweihnachtlichen Anlaufpunkt am Weichelsee.

„Wir haben richtig Bock darauf“, sagt Roland Nielebock – nur wenige Tage, nachdem es aufgrund von Beschwerden der Nachbarn zu einer Aussprache im Rathaus gekommen war. Zu viel, zu laut und damit störend. Das war der wesentliche Tenor. Doch von Frust bei Nielebock und seinem Geschäftspartner Malte Janßen keine Spur: „Wir haben mit den Nachbarn Kontakt über einen Ansprechpartner“, sagt Nielebock. Bereits für kommenden Freitag sei den Anliegern am Weichelsee eine Einladung zum „WinterZauberStrand“ zugegangen.

Perfektes Getränk für den Beachclub im Winter: Glühwein vom Fass. © Guido Menker

„Wir würden uns freuen, wenn sie zu uns kommen, sich das hier mal anschauen und mit uns ins Gespräch kommen“, fügt Malte Janßen hinzu. Einige aus dem Kreis derer, die ihrem Unmut über das Geschehen am Weichelsee per Unterschrift Ausdruck verliehen haben, seien nämlich „noch gar nicht hier gewesen“. Das „Strandgold“ sei keine Partyhochburg. Das will man zeigen. Mit Blick auf Pfingsten 2023 habe man bereits das Programm deutlich zusammengestrichen. Roland Nielebock: „Es wird nur noch den Familientag am Pfingstmontag geben.“

Livemusik am 3. Dezember

Jetzt aber geht es erst einmal um Glühwein und Punsch. An allen Adventswochenenden von freitags bis sonntags ab 14 Uhr können sich die Rotenburger dort auf Weihnachten einstimmen. Mit passenden Speisen und Getränken, einem Kinderkarussel, einer Wurfbude und einem Weihnachtsbaumverkauf. Es gibt einen überdachten Sitzbereich sowie Feuerstellen und somit eine schöne Location für nette Gespräche. Freitags und samstags geht der Spaß bis 22, sonntags bis 19 Uhr. Außerdem haben schon einige Betriebe Tische für eine Weihnachtsfeier reserviert. Am kommenden Samstag gibt es dazu Livemusik ab 18 Uhr. Es spielt die Coverband „Turbulenzen“ aus Scheeßel. Für den 15. Dezember ist ein „After Work Glüh“ mit DJ und ein paar Specials geplant.