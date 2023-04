Erzieher-Stipendium nur in Rotenburg nicht möglich?

Von: Tom Gath

Die Stadt Rotenburg hatte geplant, angehende Erzieher mit einem Stipendium zu fördern. Der Kommunale Arbeitgeberverband habe jedoch ein Veto eingelegt. In anderen Gemeinden ist ein Stipendium problemlos möglich.

Rotenburg – Die Krise des Kita-Systems ist am Mittwochabend um 18.30 Uhr Thema einer Podiumsdiskussion im Rotenburger Buhrfeindsaal, denn die Personalnot spitzt sich immer weiter zu. Ein lang debattiertes Thema hat Bürgermeister Torsten Oestmann allerdings schon vorab von der Agenda gestrichen: Stipendien für angehende Erzieher seien rechtlich nicht möglich, der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) habe der Stadt eine klare Absage erteilt. Stipendien seien demnach nur für Studierende möglich. „Danach müssen wir uns richten“, sagte Oestmann, der gerne eine Förderung auf den Weg gebracht hätte, zunächst infolge der Absage.

Die schulische Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten (zwei Jahre) und darauf aufbauend zum Erzieher (weitere zwei Jahre) wird in Niedersachsen nicht vergütet. Für manche Auszubildenden kommen zwar finanzielle Hilfen über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) infrage. Doch das ist für Oestmann keine tragfähige Lösung: „Der Nachwuchs muss angemessen honoriert werden, das ist das Thema.“

Auch wenn das grundsätzliche Problem der fehlenden Bezahlung auf Landes- und Bundesebene gelöst werden muss, haben andere Gemeinden im Landkreis Rotenburg durchaus Möglichkeiten gefunden, an lokalen Stellschrauben zu drehen.

So versucht die Samtgemeinde Sittensen, ein duales Ausbildungssystem umzusetzen. Sechs bereits ausgebildete Sozialpädagogische Assistenten können dort wöchentlich drei Tage in einer kommunalen Kita arbeiten und zwei Tage die Berufsschule besuchen, um sich zum Erzieher fortbilden zu lassen. Durch diese berufsbegleitende Ausbildung haben die angehenden Erzieher die Möglichkeit, erstes Geld zu verdienen.

Die Podiumsdiskussion

Ein „lautes Zeichen an die Politik“ soll die Podiumsdiskussion am Mittwoch, 19. April, ab 18.30 Uhr im Buhrfeindsaal in Rotenburg sein. Unter dem Motto „Kitas in Not!“ wollen die Stadt, das Diakonissen-Mutterhaus und der Kita-Verband Rotenburg-Verden auf die schwierige Lage in der Kinderbetreuung aufmerksam machen und die Landes- und Bundespolitik zum Handeln auffordern. Teilnehmer der Debatte sind unter anderem Vertreter von Einrichtungen, Verbänden und Verwaltung sowie Landtagsabgeordnete. Ein Stuhl wird aber wohl leider leer bleiben, hat Bürgermeister Torsten Oestmann bereits angekündigt: Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) habe keine Zeit, und jemand anderes aus dem Ministerium werde auch nicht erscheinen. Eltern haben für 18 Uhr vor dem Buhrfeindsaal eine Protestaktion angekündigt.