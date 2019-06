Abiturienten des Rotenburger Ratsgymnasiums: Auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Rotenburg – Das Abitur ist für 81 Schüler des Rotenburger Ratsgymnasiums geschafft. Beste Voraussetzung, um im beruflichen Leben Karriere zu machen. Aber was kommt nun? Wie wird sich das Leben weiter gestalten? Diesen und weiteren Fragen ist die Schulleiterin Iris Rehder in ihrer Rede während der Feier zur Übergabe der Reifezeugnisse auf den Grund gegangen.

„Bei vielen von Ihnen fällt das Abitur zeitlich mehr oder weniger mit dem 18. Geburtstag zusammen. Laut Gesetz sind Sie nun volljährig“, sagte Rehder. Suggestiv fragte sie die Anwesenden, ob jetzt die die totale Freiheit winke. Keine Vorschriften von Eltern und Lehrern mehr, keine Lern- oder andere Verpflichtungen. Oder drohe vielmehr die absolute Eigenverantwortlichkeit? Das würde bedeuten: „Um das alles müssen Sie sich nun selbst kümmern!“ Aber wann ist man denn nun so richtig erwachsen?

Das Abitur als Reifeprüfung erhebe den Anspruch darauf, wesentlich dazu beizutragen, das Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Rehder beleuchtete die Facetten, die zum Erwachsenwerden gehören. Das Übernehmen von Verantwortung hätten die Abiturienten im Schulalltag bereits zu spüren bekommen. So zum Beispiel als Klassen-, Jahrgangs- und Schülersprecher. „Und das haben Sie sehr gut gemacht.“ In Zukunft werde man als Erwachsener immer mehr gefordert – so auch politisch als Teil einer sozialen Gemeinschaft.

In der Schule hätten sie einen Kompass erhalten, wann man den Ansprüchen der Gesellschaft nachkommen sollte. „Wenn Sie irgendwann einmal vergessen haben sollten, wie die Matrizenrechnung funktioniert oder worin die Tragik bei ,Kabale und Liebe’ lag, aber Ihnen Fenster zur Welt geöffnet wurden, über die Sprache, die Kunst, die Naturwissenschaften und die Geschichte, wenn Sie Denken gelernt haben, dann geben Sie sich bei wichtigen Entscheidungen nicht mit dem ersten Bauchgefühl zufrieden.“

Sie hoffe, dass der Abi-Jahrgang am Ratsgymnasium das Denken gelernt hat und dass diese Fähigkeit die Schüler davor schützt, ihre Emotionen von politischen Rattenfängern instrumentalisieren zu lassen. „Wenn Sie es darüber hinaus schaffen sollten, Ihre eigenen Bedürfnisse und die der Gesellschaft mit Hilfe Ihres Verstandes immer wieder reflektiert und verantwortlich gegeneinander abzuwägen, sind Sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden schon eine gehörige Strecke vorangekommen.“

Die Schulleiterin sei sich sicher, dass die Lehrer des Ratsgymnasiums den Abiturienten einen Schritt in Richtung zu einem mündigen Bürger ein wenig gefördert und auch beschleunigt zu haben. Sie wünschte allen Schüler alles Gute für die Zukunft. go