24 Pestalozzischüler erhalten ihre Abschlusszugnisse

Rotenburg – Die Rotenburger Pestalozzischule hat 24 Absolventen und ihre Leiterin Nicola Feil verabschiedet. Unter dem Motto „Next Level“ hat die scheidende Rektorin nach sieben Jahren an der Spitze der Schule ein letztes Mal die Zeugnisse verteilt. Traditionell organisierten die Schüler der achten Klasse mit Unterstützung der ganzen Schulgemeinschaft die Abschlussfeier, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Das Motto der Abschlussfeier lautete „Next Level – auf dem Weg in das selbstbestimmte Erwachsenleben“. Das Programm sei mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Die Absolventen Errnim und Anja hielten als Schülervertreter eine ergreifende Rede und dankten allen Lehrkräften für die vergangene Zeit, teilt die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen mit. Als Beitrag zur Abschlussfeier gab die fünfte Klasse einen Rap zum Besten, während die Klasse acht ein Ratespiel und die siebte Klasse ein Lehrermemory beisteuerten. Für jede richtige Antwort wurden Punkte verteilt. Am Ende gewann die neunte Klasse mit knappen Vorsprung.

Danach berichteten die Klassenlehrerinnen Ute Orth und Inken Röhrs in einem bebilderten Beitrag über die Unternehmungen der vergangenen Jahre. Auch Konrektorin Uta Voßberg und Nicola Feil hielten eine Dialog-Rede über die einzelnen Schüler. Der Abschied sei allen schwergefallen. „Die Schulgemeinschaft der Pestalozzischule ist fast wie eine Familie, da werden auch schon mal Reden unterbrochen, da sich Tränen in den Vordergrund drängen“, so die Schulleiterin.

Der Abschluss ist aber nicht für alle das Ende der Zeit an der Pestalozzischule. Ein Teil der Schüler bildet wieder eine zehnte Klasse, um dort den Hauptschulabschluss anzustreben.

Das dann allerdings nicht mehr unter Rektorin Feil. Sie wechselt zum neuen Schuljahr als Dezernentin an die Außenstelle Rotenburg der Landesschulbehörde. Ihr folgt Voßberg als Schulleiterin. gd