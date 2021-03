Erstmal keine Maskenpflicht mehr

Regeln in Rotenburger Fußgängerzone

Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone gilt erst (wieder) ab einem Inzidenzwert von 50.

Rotenburg – In der Rotenburger Innenstadt muss im Freien ab Dienstag vorerst keine Maske mehr getragen werden. Das hat der Landkreis am Montag in einer Allgemeinverfügung klargestellt. Diese Pflicht gelte erst wieder ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Corona-Neuinfektionen in Bezug auf 100 000 Einwohner.