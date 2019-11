Der erste Schritt

Rotenburg – „Moin Nachbar“, ist der Slogan, mit dem die Einführung des HVV-Tarifs in der Region flankiert wird. Dabei weist dieser mehr oder weniger kreative Schlachtruf auf ein Grundproblem im Landkreis hin, das auch mit dem Beitritt des Landkreises zum Hamburger Verkehrsverbund bestehen bleibt: Der nächste Nachbar ist im dünn besiedelten Rotenburg mit großen Entfernungen zwischen den Ortschaften mitunter weit entfernt. Zwar rücken die Kommunen mit Gleisanschluss jetzt ein wenig dichter an die Elbmetropole, doch von großstädtischen Verhältnissen im öffentlichen Nahverkehr bleibt man weit entfernt. Und das wird auch so bleiben.

„Ran an den Speck!“, frohlockt ein gut gelaunter Reinhard Bussenius, als es im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Kreistags um den HVV und mögliche weitere Verbesserungen im Bahn- und Busnetz geht. Der Grünen-Politiker aus Bremervörde ist begeistert von der Vision, dass der gesamte Landkreis Vollmitglied im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) wird. Nachdem die jahrelange Debatte um den HVV-Beitritt mit dem Vollzug zum 15. Dezember erfolgreich zu Ende geht, müsste man nun den nächsten Schritt gehen. Die SPD hat die Idee in einen Antrag gepresst, der die Verwaltung auffordert, die Option zu prüfen. Dafür gibt es die volle Zustimmung des Ausschusses – wohlwissend, dass es am Ende nicht ganz so einfach wird.

Das verdeutlicht Erster Kreisrat Torsten Lühring. „Es ist viel komplizierter“, sagt er als zuständiger Fachmann der Verwaltungsspitze. „Der Busfahrende hat heute schon rein praktisch den kompletten VBN-Tarif“, erläutert er. Das Rotenburger Modell garantiere einen direkten Anschluss an die Bahn Richtung Bremen. Und wer in Rotenburg, Sottrum oder Vissel in den Zug steigt, profitiere ebenfalls von den vergünstigten Tickets des VBN. Ein Komplettbeitritt des gesamten Landkreises sei jedoch „noch einmal eine ganz andere Hausnummer“. Und es sei auch gar nicht gesagt, dass die Fahrt zum Beispiel von Scheeßel nach Bremen dann automatisch günstiger werde. „Verbundtickets können auch teurer werden.“

Der HVV-Tarif gilt in vier Wochen auf allen Bahnstrecken nach Hamburg. Aber: In Rotenburg, Sottrum und Visselhövede gilt das vergünstigte Ticket nach Hamburg im Zug lediglich für Zeitkarten, nicht für Einzeltickets. Je nach Zahl der Fahrgäste kostet das Landkreis und Kommunen rund 500 000 Euro jährlich als Verlustausgleich für die Verkehrsbetriebe – bei einem Gesamtvolumen von mehr als neun Millionen Euro Zuschussbedarf für den ÖPNV. Mit einer „schnellen und komfortablen Lösung“, so Lühring, habe man zudem den Busverkehr an das neue Tarifsystem angepasst. Wer in Lauenbrück, Scheeßel, Rotenburg oder einem der anderen HVV-Bahnhöfe aussteigt, darf – wenn es denn einen gibt – kostenlos einen Anschlussbus in der jeweiligen Kommune bis zum Zielort nehmen. Will man noch eine weitere Kommune weiterfahren, kommen monatlich 20 Euro hinzu. Dieser Übergangstarif wird den Landkreis rund 17 000 Euro jährlich kosten, so die Berechnung gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO). Im Übrigen gelte das auch für den Niedersachsen-Tarif aus Richtung Hannover kommend. Nur: Es muss halt auch Busse geben. Hauptnutzergruppen sieht die VNO realistischerweise nur im Bereich Bremervörde und Rotenburg, überall sonst ist das Busnetz schlichtweg zu dünn, um den Anschluss zu bekommen.

Nichtsdestotrotz begleitet auch die Verwaltung die politischen Vorstöße um noch mehr Anschluss sehr wohlwollend. Und so formuliert auch Lühring eine Vision: „Unser langfristiges Ziel ist es, dass man von jeder Haltestelle im Landkreis mit dem HVV-Ticket nach Hamburg, mit dem VBN-Ticket nach Bremen und mit dem Niedersachsen-Tarif nach Hannover fahren kann.“

Die „Railshow“

Die „Railshow“ mit Informationen zur HVV-Einführung am 15. Dezember macht im Altkreis noch am Mittwoch beim Wochenmarkt in Rotenburg, am Donnerstag am Scheeßeler Bahnhof und am Sonnabend auf dem dortigen Wochenmarkt Station.