„Wendepunkt“ für die Oldtimer-Freunde der MSG

Rotenburg - „Nach 25 Jahren Oldtimer Rallye ,Rund um Rotenburg’ kommen wir zu einem Wendepunkt“, sagt Friedhelm Michel, Vorsitzender der Motorsportgemeinschaft (MSG) Rotenburg und Organisator der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr fand die vorerst letzte Veranstaltung dieser Art statt. „Wir wollen etwas anderes wagen! Seit 1906 gibt es die Veranstaltung ,Rund um Rotenburg’, und der Name soll erhalten bleiben.“

Am 17. September, also zum Stammtermin, starte die MSG die 1. Oldtimer Ausfahrt „Rund um Rotenburg“ – Oldtimer-Wandern: Fahrkultur und Entschleunigung.

Dabei genießen die Teilnehmer das reine Fahrvergnügen ohne Stoppuhr und Richtzeiten. Fernab der Hektik des Alltags können sich Fahrer und Beifahrer bei der „entschleunigten“ Fahrt mit dem Oldtimer von der Landschaft leiten lassen und den Eindrücken der Umgebung widmen, so Michel in einem Schreiben an die Kreiszeitung.

In den organisierten Wanderpausen sorgen Aktivitäten und Wettbewerbe für Unterhaltung. Diese Aufgaben seien allerdings freiwillig. Schöne Strecken zwischen Heide und dem alten Land, ausgewählte Attraktionen und gutes Essen – das sei das Motto der Ausfahrt. Gleichgesinnte treffen sich in entspannter Atmosphäre, verspricht Friedhelm Michel.

Die Streckenlänge werde zwischen 170 und 200 Kilometern liegen. Eine Gruppe Rotenburger Oldtimerfahrer sei so begeistert über diese neue Art der Veranstaltung, dass sie sich spontan zur Unterstützung am 17. September bereit erklärt habe.

