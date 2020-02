Das erste Konzert im Geburtstagsjahr

„Wildes Blech“ wird fünf und spielt am 21. März für das geplante Hospiz

+ Johannes Stephens (v.l.), Ellen Cordes und Benjamin Faber freuen sich auf das Konzert im März. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Es wird noch mindestens ein Jahr ins Land gehen, ehe das stationäre Hospiz am Therkornsberg in Rotenburg seine Türen öffnet. Doch bis dahin unternimmt das Diakonissen-Mutterhaus große Anstrengungen, um die Idee dieses Hospizes soweit wie eben möglich in die Öffentlichkeit zu tragen. Genau dafür hat sich Johannes Stephens als Projektleiter mit seinem Team eine Veranstaltungsreihe einfallen lassen, in der es neben dem Forum Hospiz zu inhaltlichen Fragen auch Veranstaltungen mit unterhaltsamem Charakter geben soll. Dazu gehört das Konzert der Formation „Wildes Blech“ am 21. März von 20 Uhr an im Buhrfeindsaal auf dem Mutterhausgelände an der Elise-Averdieck-Straße.