Rotenburg – Es gibt keine Branche, die nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen ist. Wir haben bei Jörn Ehlers nachgefragt, wie es in der Landwirtschaft aussieht. Um den Abstand zu wahren, haben wir dem Vorsitzenden des Kreislandvolkverbandes und stellvertretenden Vorsitzenden des niedersächsischen Landvolks ein paar Fragen per Mail zukommen lassen.

Herr Ehlers, was macht Corona mit den Bauern?

Wir Landwirte sind genau wie alle anderen Bürger erstaunt und besorgt über die Entwicklung der letzten Wochen. Ich glaube, die Zeit nach Corona wird eine andere sein, und ich hoffe, wir werden mit vielen Dingen wertschätzender umgehen.

Welche Probleme beschäftigen die Landwirte zurzeit mehr: Corona, die Spargelernte oder die anstehende Maisaussaat?

Die größten Herausforderungen haben derzeit die Betriebe, die auf Arbeitskräfte angewiesen sind oder mit Kundenverkehr zu tun haben. Hierzu zählen zum Beispiel Spargel- und Gemüsebaubetriebe oder aber Landwirte mit Ferienwohnungen oder Gastronomieangeboten. Viele andere landwirtschaftliche Arbeiten können glücklicherweise fast in gewohnter Art und Weise durchgeführt werden.

Der Spargel will und soll geerntet werden. Wir haben in unserem Bereich viele Höfe, die ihren Kunden Spargel anbieten möchten. Klappt das wie gewünscht?

Viele Erntearbeiten werden auf diesen Betrieben von Saisonarbeitskräften aus Osteuropa erledigt. Diese Arbeitskräfte werden von den Spargelbetrieben sehr wertgeschätzt, und man kennt sich oft über Jahre. Auf beiden Seiten gab es nun Verunsicherungen, ob eine Ein- und Ausreise möglich ist und wie der Gesundheitsschutz gewährleistet werden kann. Mithilfe des Bauernverbandes konnte nun die Einreise über bestimmte Flughäfen mit Gesundheitskontrolle organisiert werden. Erfreulich für uns ist auch die derzeit große Bereitschaft deutscher Arbeitskräfte, in der Landwirtschaft zu arbeiten.

Inzwischen sind Helfer aus Rumänien in Deutschland gelandet. Reicht die personelle Besetzung in den Betrieben aus?

Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn die Erntemengen ansteigen. Möglicherweise ist es nicht in jedem Betrieb möglich, alle Flächen zu beernten.

Immer ein Thema in der Landwirtschaft ist das Wetter. Zuletzt hatten wir wieder wenig Regen. Wie bewerten Sie die Lage?

Obwohl wir einiges an Niederschlag im letzten Winter hatten, sind die Wasserreserven im Boden, nach der Trockenheit im Sommer, nur knapp wieder aufgefüllt. An vielen Stellen musste wegen enormer Mäuseschäden Grünland neu angesät werden, das jetzt dringend Wasser braucht. Ich hoffe wirklich auf eine bessere Niederschlagsverteilung in den nächsten Wochen als in den vergangenen Jahren.

Corona legt viele Dinge lahm – auch den Protest der Landwirte. Wie trügerisch ist diese vermeintliche Ruhe?

Demonstrationen sind in der aktuellen Situation nicht angebracht, das gilt auch für uns Landwirte. Dies darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nach wie vor viele Punkte gibt, die den Protest ausgelöst haben und noch nicht vom Tisch sind. Gerade durch Corona muss uns doch bewusst geworden sein, wie wichtig es ist, unverzichtbare Güter regional herzustellen. Und dazu zähle ich auch Lebensmittel. Deshalb muss die Diskussion um den Erhalt einer leistungsfähigen Landwirtschaft fortgeführt werden, bis wir zu Lösungen kommen.

Wie sehr identifiziert sich das Landvolk in Niedersachsen eigentlich mit dem neu geschaffenen Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“?

Sehr. Insbesondere in unserer Region. Es ist eine vollkommen neue Form des Protestes und der Diskussion, die ich so vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Landwirtschaft hat dadurch sehr viel Aufmerksamkeit in Politik und Gesellschaft bekommen.

Warum ist es bislang nicht gelungen, gemeinsam im Interesse der Landwirtschaft an einem Strang zu ziehen und mit einer Zunge zu sprechen?

Innerhalb eines Berufsstandes gibt es zu Themen auch unterschiedliche Meinungen, was vollkommen normal ist. Das müssen wir ausdiskutieren, um dann mit demokratisch erstrittenen Ergebnissen nach außen aufzutreten. Wenn wir uns ansehen, welche unterschiedlichen Strukturen und Betriebsformen es mittlerweile in der Landwirtschaft gibt, empfinde ich das Auftreten unserer Branche noch als sehr einheitlich. Wichtig ist mir persönlich dabei die Art und Weise, wie wir Ergebnisse erstreiten: hart in der Sache, aber mit Respekt vor der Person, so sollte es sein, ist aber leider gerade in den sozialen Netzwerken nicht immer der Fall.

Müssen sich die Menschen sorgen um die Versorgung mit Nahrungsmitteln machen, sollte uns die Krise länger in Atem halten?

Grundsätzlich nicht. Es kann bei einigen Produkten, die wir nicht selber ausreichend herstellen, zu Engpässen kommen. Dazu zählen Obst und Gemüse.

Sie haben drei Wünsche frei: Was steht auf Ihrem Wunschzettel für die kommenden Wochen?

Gesundheit für uns alle. Dass jeder den Job behält, den er vor Corona hatte, und dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch nach Corona bestehen bleibt.