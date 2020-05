Erst einmal wieder befahrbar

Rotenburg – Man kommt wieder rüber! Das ist die positive Nachricht, über die sich Fußgänger und Radfahrer in diesen Tagen gefreut haben. Sowohl die Holzbrücke hinter dem Rotenburger Ronolulu, als auch die auf dem Verbindungsweg „An den Wiedauwiesen“ zwischen dem Dr.-Walter-Mecke-Damm und dem Kantor-Helmke-Haus sind wieder freigegeben. Die Stadt hat die maroden Bauwerke seit Anfang des Jahres in Eigenregie saniert. Allerdings nur vorläufig und mitunter auch etwas notdürftig – in diesen Tagen gab es einige Beschwerden, gerade was die Wümmebrücke am Ronolulu betrifft.

Erste Stadträtin Bernadette Nadermann hat sich am Mittwoch selbst ein Bild von der Situation gemacht. Und sie gibt unumwunden zu: „Ich bin auch nicht besonders glücklich mit der Situation.“ Der städtische Bauhof hat hier in den vergangenen Wochen zahlreiche Holzbohlen ersetzt, das splittrige Holz am Geländer erneuert und den Handlauf abgerundet. Dass Alt und Neu auf dem viel befahrenen Verbindungsweg zum Beispiel zum Bahnhof nun dazu führt, dass sich das Befahren sehr holprig gestaltet und für Personen, die Rollatoren benutzen, echte Schwierigkeiten entstehen, lasse sich derzeit leider nicht ändern. „Die Alternative wäre gewesen, die Brücke gesperrt zu lassen“, so Nadermann. Der Bauhof habe versucht, die Höhenunterschiede möglichst auszugleichen, mehr lasse sich die Situation nicht entschärfen. Dass die Bauarbeiten am Holz und die Sicherung der Spundwände an den Brückenköpfen nur provisorische Maßnahmen sind, war eh von Beginn an klar. Die alle sechs Jahre gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Brücken auf Stabilität und Nutzbarkeit hatte Ende 2019 offenbart, dass beide Bauwerke komplett ersetzt werden müssen. Wann das geschieht, ist derzeit noch offen. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hatte im Januar von einem Zeitrahmen von ein bis zwei Jahren gesprochen, Nadermann ist aktuell zurückhaltender. Die Ronolulu-Brücke werde konkret in die Planungen einfließen, wenn es um den Radschnellweg nach Brockel geht, sagt sie. Dann werde entschieden, ob zum Beispiel eine Betonbrücke gebaut und ob der Standort leicht verändert werde.

25 stadteigene Brücken gibt es. 17 davon im Kerngebiet, je drei in Mulmshorn und Unterstedt, zwei in Waffensen: von der kleinen Fußgängerbrücke bis zur massiven Eisenbahnbrücke, aus Holz oder Stahlbeton, geteert oder gemauert. Neben den beiden nun provisorisch gesicherten Holzbrücken muss die Stadt unter anderem noch an den Brücken an der Ochsenweide zwischen Ratsgymnasium und Ahe, am Mühlenstreek zwischen Wachtelhof und Heimathaus, am Ententeich in den Nödenwiesen und am Mecke-Damm über die Rodau aktiv werden. Auch hier, heißt es, könne es zu Sperrungen kommen. Die würden aber angekündigt.

Knapp 24 000 Euro ohne die eigenen Personalkosten musste die Stadt für die Sicherung der bisher zwei Holzbrücken investieren, so Nadermann. Gedeckt ist das durch den Haushaltsansatz zur Unterhaltung von 50 000 Euro jährlich. Wie teuer allerdings Neubauten werden könnten, ist noch offen – das müsste dann politisch entschieden werden.