Erntedank: Zum Feiern nicht zumute

Von: Guido Menker

Christian Intemann vertritt die Rotenburger Landwirte im Landvolk-Verband Rotenburg-Verden. Privat © Privat

In vielen Kirchen Deutschlands stehen am Sonntag Erntedank-Gottesdienste auf dem Programm – in Rotenburg jeweils ab 10 Uhr in der Michaels- sowie in der Stadtkirche. Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den engen Zusammenhang von Mensch und Natur. Die Freude der Bauern indes hält sich in Grenzen. Zum Feiern ist den meisten von ihnen nicht zumute.

Rotenburg – Gott für die Ernte zu danken, habe zu allen Zeiten zu den religiösen Grundbedürfnissen gehört, schreibt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) auf ihrer Website passend zu diesem Sonntag. Traditionell würden in den Kirchengemeinden die Altare zum Abschluss der Ernte mit Feldfrüchten festlich geschmückt. Termin für Erntedank ist in der Regel der erste Sonntag im Oktober.

„Landwirte freuen sich immer auf die Ernte. Das ist die Zeit, in der man die Früchte, also das Ergebnis einer langen Hege und Pflege der Kulturpflanzen einfährt“, erklärt Christian Intemann, Vorsitzender des Rotenburger Landvolks. Bei manchen Pflanzen, wie zum Beispiel dem Raps, habe dies schließlich fast zwölf Monate gedauert. Besonders freue man sich natürlich, wenn dann die Erträge und die Preise stimmen.

Die Erträge seien bei den meisten Kulturen zwar eher leicht unterdurchschnittlich, aber die Preise hätten sich für Ackerfrüchte sehr gut entwickelt, so Intemann. Aber er sagt auch: „Angesichts der Hintergründe und Folgen dieser Preisentwicklung, kenne ich im Moment jedoch keinen Landwirt, dem so richtig zum Feiern zumute ist.“ Allein, weil die Kosten für die Produktion wie Strom, Diesel, Dünger ebenfalls enorm gestiegen seien – „wenn sie denn überhaupt noch ausreichend verfügbar sind“.

Verbraucher nehmen die Ernte stets als selbstverständlich hin. Doch in diesem Jahr wird allen bewusst: Ganz so einfach ist es nicht. Der Ukraine-Krieg zeigt, wie empfindlich das Versorgungssystem wirklich ist. In vielen Regionen der Welt haben die Menschen es mit zunehmendem Hunger zu tun, weil die Ernte in der Kornkammer Europas größtenteils festsitzt. „Der Bauernverband hat immer vor solchen Szenarien gewarnt – vor den Folgen, die landwirtschaftliche Produktion hier in einer klimatischen Gunstregion zu stark zu drosseln“, erklärt Intemann Die Folgen dieser Politik spürten die Landwirte jetzt hier und weltweit. „Wir könnten hier in Mitteleuropa mit den geringsten Klimaauswirkungen weltweit viel mehr Lebensmittel produzieren. Tun es aber nicht. Statt dessen wird über Zwangsökologisierung, Zwangsbrache und dem Verbot von Pflanzenschutzmitteln nachgedacht“, so der Landvolkvorsitzende.

Intemanns große Hoffnung sei, dass sich die Politik wieder mehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Natürlich müsse der Klima- und Artenschutz weiter im Fokus stehen. Gleichzeitig sei aber auch abzuwägen, „dass wir uns nicht nur von Brennnesseln und Schmachtgetreide ernähren können. Hieraus lässt sich kein Brot backen!“

„Kritik ist teilweise sicherlich auch berechtigt“ Es gibt Kritik am Bauernverband. Einige Landwirte fühlen sich nicht ausreichend vertreten. „Die Kritik ist teilweise berechtigt“, sagt Rotenburgs Landvolk-Chef Christian Intemann. Die Sache sei aber, dass es ein riesiger Verband sei und die Landwirtschaft in Deutschland sich unterschiedlich entwickelt habe. Ein hiesiger Familienbetrieb mit Milchkühen und Schweinemast habe andere Sorgen als der 5000-Hektar-Ackerbaubetrieb oder der Betrieb mit 20 Kühen in Oberbayern. Das Schwierige sei, alle diese Interessen in einem Verband zu bündeln. Dazu zählten dann manchmal auch Kompromisse, sagt der Landwirt im Gespräch mit der Kreiszeitung. men

Immerhin sei aus Sicht des Landvolks zu erkennen, dass die Menschen der Landwirtschaft und auch der Ernte gegenüber ein anderes Bewusstsein entwickeln in diesen Zeiten. „Eindeutig. Die Lebensmittelverschwendung ist ja schon länger ein wichtiges Thema. Hier habe ich tatsächlich Hoffnung, dass sich das bei steigenden Preisen bessert.“

„Insgesamt leicht unterdurchschnittlich.“ So lautet Intemanns Fazit mit Blick auf die Ernte dieses Jahres in unserer Region. „Aber es gibt hier sehr starke regionale Schwankungen. Wir hatten im Sommer vereinzelt starke Gewitter. Die Regionen, die zur richtigen Zeit noch etwas Regen bekommen haben, stehen besser da als andere.“ Daher sei es wirklich so, dass die Erträge bereits im Nachbardorf nur noch halb so hoch sein könnten. Diese Unterschiede seien schon extrem.

Zugleich macht der Begriff Versorgungssicherheit die Runde – nicht nur, wenn es um Energie geht, sondern auch bezogen auf die Lebensmittel. Da stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Bauern der Region leisten können. „Unsere Böden sind leider nicht besonders gut, weshalb hier wenig Brotgetreide angebaut werden kann. Das meiste Getreide wird zu Viehfutter, und damit zu Schnitzel und Co.“, erklärt Intemann. Ansonsten würden hier Kartoffeln und jetzt auch wieder mehr Raps angebaut. Weiterhin dominiere der Anbau von Silomais, der teilweise in Biogasanlagen vergoren werde und für eine sichere Stromversorgung sorge. Intemann: „Sicher heißt, auch dann, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint.“

„Die Preise für Rohstoffe durchlaufen fast täglich eine Achterbahnfahrt“

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt deutliche Spuren. Und er sorgt für neue Schwierigkeiten. „Zum einen verrückt spielende Märkte. Die Preise für Rohstoffe durchlaufen fast täglich eine Achterbahnfahrt. Zum anderen die Warenverfügbarkeit“, sagt Intemann. Sei es Dünger oder auch einfach das Ersatzteil für Maschinen. Hinzu komme die Inflation. Und so haben es auch die Bauern mit neuen Herausforderungen zu tun. „Man muss die Märkte laufend im Blick haben. Laufend heißt, jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern am besten zweimal täglich.“ Die meisten Ackerfrüchte könnten über Terminbörsen gehandelt werden. Dabei gelte es, den besten Zeitpunkt zum Verkauf und auch Kauf von beispielsweise Dünger zu erwischen. Ansonsten sei die Gewinnmarge schnell im Minus.

Gott für die Ernte zu danken, ist aus Sicht der Kirchen ein religiöses Bedürfnis. Intemann selbst wird an diesem Sonntag nicht auf einer Kirchenbank Platz nehmen – wegen einer Familienfeier, sagt er. „Ich war aber sonst öfter dort und durfte auch schon einige Worte zum Erntedank sagen.“ In einem Gebet würde er zurzeit vor allem dies ansprechen: „Dass den Tyrannen, welche zurzeit für unendlich Leid sorgen, endlich Einhalt geboten wird.“

Gebete alleine reichen aber nicht. Als Vertreter des Landvolkes will Intemann vor allem gute politische Arbeit leisten, mit der den Kollegen zu helfen sei. „Damit meine ich die Versorgung der politischen Entscheidungsträger mit wissenschaftlich fundierten Fakten und vor allem Folgenabschätzungen.“ Es gehe ihm um die Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen.

„Wer in drei Jahren fünf Düngeverordnungen vorbringt, ist nicht verlässlich.“ Dass dabei sogar die EU mehr als verwundert reagiere, sei mehr als verständlich. Warum aber immer noch nicht daran gearbeitet werde, die waren Ursachen oder Verursacher für das Nitrat im Grundwasser zu finden, sei absolut nicht nachvollziehbar. Stattdessen würden alle Landwirte pauschal in Sippenhaft genommen. Intemann: „Stellen Sie sich vor, ein Autofahrer wird in der 70er-Zone geblitzt. In folge dessen werden alle Autofahrer, die am selben Tag die Straße benutzt haben, auch zu einem Bußgeld verdonnert. Unglaublich? So wird aber zurzeit mit den Landwirten verfahren.“