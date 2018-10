„Im Ernstfall gibt es kein Zurück“

Zeven - Von Dörthe Krause. Es ist schummrig und heiß. Dichter Rauch behindert die Sicht. Im Hintergrund knistert ein Feuer, Kinder schreien. Gemeinsam bahnen sich Arne Nieber, Felix Korgel und Steffen zum Felde von den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Visselhövede ihren Weg. Die Feuerwehrmänner kriechen in ihrer Einsatzkleidung langsam auf allen Vieren. Immer dicht beeineinander. Keiner darf im Rauch verloren gehen. Auf dem Rücken tragen sie einen sogenannten Pressluftatmer: eine 18 Kilogramm schwere Flasche, die Atemluft für etwa 30 Minuten bereithält.

Ein Szenario, das zu den Einsätzen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute gehört. Doch heute geht es nicht wirklich um die Rettung von Menschenleben, in der Atemschutzstrecke der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Zeven erbringen die Einsatzkräfte ihre sogenannten Leistungsnachweise. Alle zwölf Monaten müssen Atemschutzgeräteträger den Test bestehen. Ansonsten erlischt die Berechtigung, mit Atemschutz eingesetzt zu werden.

Die Übungsbedingungen in Zeven sollen möglichst real sein: Deswegen heizt ein Wärmestrahler den Raum auf stellenweise mehr als 80 Grad Celsius. Künstlicher Rauch erschwert die Sicht. Schummriges Licht einer LED-Leiste an der Wand soll das Licht der Flammen immitieren. Das Knistern des Feuers und schreiende Kinder hallen aus zwei großen Boxen. Die Atemschutzstrecke besteht aus zahlreichen Gitterkäfigen, die sich über zwei Etagen erstrecken. Teilweise können Nieber, Korgel und zum Felde aufrecht gehen, an einigen Stellen ist die Decke zu niedrig. Sie durchqueren schmale Röhren und klettern durch enge Luken.

Im Kontrollraum nebenan behält Olaf Jungnitz, Kreisausbilder Atemschutz, die Männer immer im Blick. Über Infrarotkameras kann er sie in der Atemschutzstrecke trotz Rauchs erkennen. Tastsenoren im Boden der Strecke zeigen zusätzlich an, wo der Trupp gerade ist. Brustbänder messen ununterbrochen die Herzfrequenz der Einsatzkräfte. Transmitter in der Brusttasche übermitteln sie in den Kontrollraum. Ein Abzug kann die Strecke binnen Sekunden rauchfrei machen. „Es kommt selten vor, aber im Notfall brechen wir natürlich ab“, erklärt Jungnitz.

Für Stefan Bostelmann von der Freiwilligen Feuerwehr Jeddingen gehört die Strecke schon zur Routine. Seit mehr als zehn Jahren ist er Atemschutzgeräteträger. Bislang hat er jeden seiner Leistungsnachweise in der FTZ Zeven bestanden. „Es ist anspruchsvoll, aber das muss es ja auch sein“, sagt der 37-Jährige. „Im Ernstfall gibt es kein Zurück.“ Atemschutzgeräteträger möchte er bleiben, so lange seine Gesundheit und Fitness es erlauben.

Rund neun Minuten Atemluft sind verbraucht. Nieber, Korgel und zum Felde verlassen die Atemschutzstrecke. Doch damit ist nur die erste Hürde des Leistungsnachweises erbracht. Weiter geht es für sie auf Endlosleiter, Laufband, am Handergometer oder Hammerschlag. Ausdauer und Kraft werden kontrolliert. Doch nicht nur die körperliche Anstrengung ist für die Drei ein Problem – auch die Zeit. Denn ein Alarmton des Pressluftatmers warnt, sollte die Atemluft knapp werden. Ist der Vorrat aufgebraucht, bevor die Feuerwehrmänner alle Stationen absolviert haben, gilt der Leistungsnachweis als nicht erbracht. Verschwitzt und erschöpft setzen Nieber, Korgel und zum Felde rund zwölf Minuten später ihre Atemschutzmasken ab. Denn erst nach einer weiteren Runde in der Atemschutzstrecke und an den Geräten haben die Drei es geschafft. Sie haben ihre Übungen nicht abgebrochen, kein Pressluftatmer hat gepiept. Der Leistungsnachweis ist vollbracht – und ihr Einsatz als Atemschutzgeräterträger ist für weitere zwölf Monate gesichert.