Ernste Worte und mehr Distanz

Rotenburg – Erstaunlich pragmatisch und wenig ironisch nehmen die Gäste den Ausfall des ersten Tagesordnungspunktes auf, der bei der Niedersächsischen Tafelrunde vielen als wichtigster gilt: das Händeschütteln untereinander zur Ankunft. An diesem Mittwochabend, an dem die ersten beiden Fälle des Coronavirus in Rotenburg bekannt geworden sind, herrscht stattdessen eine gewisse ungewohnte Distanz zur Begrüßung der rund 150 geladenen Gäste des Benefizabends. In seiner 30. Auflage schlägt die Tafelrunde im Rotenburger Heimathaus zudem bemerkenswert viele ernste Töne an.

Wie schlimm ist die Lage? „Trivial ist es nicht“, sagt Michael Schwekendiek am Abend als Vorsitzender des Kuratoriums der Tafelrunde mehrfach. Der Pastor kennt sich als ehemaliger Vorsteher des Diakonissen-Mutterhauses in Gesundheitsfragen recht gut aus, kann sich zum Coronavirus aber auch Rat holen beim Kuratoriumskollegen Tom Schaberg. Der unlängst pensionierte Chefarzt der Lungenklinik ist Mitglied der Expertenkommission Influenza und selbstverständlich im Saal – Corona-Absagen habe es kaum gegeben.

Gefrotzel über die gebotene Zurückhaltung bei körperlicher Annäherung vernimmt auch er eher wenig. Stattdessen hören die Gäste erstmals in der Geschichte der Tafelrunde als Redner zwei Personen, die aus Rotenburg stammen. Jochen Homann, Abijahrgang 1972 am Ratsgymnasium, ist Präsident der Bundesnetzagentur, freut sich über viele Bekannte und ein Kinderfoto, das ihm überreicht wird. Er hat seine Schwester und Freunde mitgebracht und referiert über den Netzausbau in Deutschland. Über die Stromautobahn „SuedLink“, über Masten für bessere Mobilfunkverbindungen und Glasfaserkabel wird auch in der Region eifrig und kontrovers debattiert, Homann konstatiert aber ein deutliches „Nord-Süd-Gefälle“ in der Akzeptanz notwendiger Projekte. Kirchturmpolitik sei vor allem in Baden-Württemberg und Bayern ausgeprägter, die Energiewende sei ein Kampf um regionale Vorteile geworden.

+ Der Präsident ist ein Rotenburger: Jochen Homann spricht über die Arbeit der Bundesnetzagentur. © Guido Menker

Homann spricht vom „Grundproblem mangelnder Akzeptanz von Infrastrukturprojekten“, dem sich seine 3 000 Mitarbeiter starke Behörde im Zwiespalt zwischen den sich teilweise widersprechenden Interessen von Politik, Unternehmen und Bevölkerung stellen muss. Dabei setzt Homann in seinen Schilderungen weniger auf Anekdoten oder krachende Präsentationen wie viele seiner Vorgänger als Hauptredner der Tafelrunde, sondern redet eindringlich und wird ernst. Der Ton wie in vielen Bereichen sei sehr rau geworden, es münde mitunter gar in Mordaufrufen gegen ihn als Präsidenten der Regulierungsbehörde. „Ich will Sie nicht in Moll-Stimmung versetzen, sondern für Realismus werben“, sagt Homann in Richtung der auf die Vorspeise Wartenden fast entschuldigend. „Du kommst leise daher und hinterlässt tiefe Spuren“, urteilt Claus Buhrfeindt aus dem Kuratorium beim Dank an den Ehrengast.

+ Landrat Hermann Luttmann (r.) thematisiert mit Jochen Homann Netzfragen. © Guido Menker

Den Faden zur Akzeptanz ganz unterschiedlicher Projekte, Maßnahmen und Hilfsangebote nimmt am Ende auch Pastor Christian Sundermann in der „Geistlichen Nachlese auf“. Der Geschäftsführer der Einrichtung Bethel im Norden – Abijahrgang 1974 am Ratsgymnasium – hält einen flammenden Appell für die soziale Gesellschaft, für Mit- und das Recht auf Selbstbestimmung. „Ziele durchzusetzen gelingt nur mit den Menschen, nicht gegen sie“, sagt Sundermann unter dem Applaus der Gäste und von Hauptredner Homann, der weiß, dass das auch auf Infrastrukturprojekte gemünzt ist – in vielen Bürgerinitiativen gegen neue Trassen sind kirchliche Vertreter aktiv dabei.

+ Auch ein Rotenburger: Pastor Christian Sundermann hält die Geistliche Nachlese. © Guido Menker

Sundermann spannt den Bogen gar bis zum Thema Sterbehilfe und ist mit seinen Worten politischer als alle anderen an diesem Abend – auch als Hans Christoph Enge, britischer Honorarkonsul aus Bremen. Der blickt im „Nachbarschaftlichen Grußwort“ mehr anekdotenhaft und mit dem für die Insel und Norddeutschland typisch trockenen Humor auf den Brexit, wird zudem ernst in seinem Bestreben, auf weiter bestehenden Gemeinsamkeiten Englands mit Niedersachsen zu verweisen.

+ Hans Christoph Enge blickt nach England. © Guido Menker

5 068,22 Euro gingen aus der Tafelrunde im vergangenen Jahr an die Kreismusikschule. In diesem Jahr soll der Erlös dem jüdischen Museum Cohn-Scheune und einer Neu-Herausgabe eines Buchs über Moorkolonisator Jürgen Christian Findorff fließen. Die Hoffnung auf eine stattliche Summe zum runden Geburtstag der Veranstaltung ist da. Denn trotz ernster Worte ist die Stimmung an diesem Mittwochabend sehr gelöst – früher als in diesem Jahr war der Wein noch nie leer.