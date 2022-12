Ermittlungsgruppe „Hydra“: Pädophilen Tätern auf der Spur

Von: Andreas Schultz

Kriminaloberkommissar Julian Eggert (l.) und Kriminalhauptkommissar Christian Warschke klären über die Arbeit der Ermittlungsgruppe Hydra auf. © Schultz

Über die Arbeit der Ermittlungsgruppe „Hydra“ in Rotenburg wird wenig gesprochen, geht es doch um Kinderpornografie. Deren Leiter möchte das Thema „aus der Schmuddelecke“ holen. Denn Fälle gibt es so viele wie nie.

Rotenburg – Ihre Arbeit steht „in der Schmuddelecke“, sagt Kriminalhauptkommissar Christian Warschke. Der neue Leiter des Fachkommissariats 1 und sein Team in der Polizeiinspektion Rotenburg ermitteln neben Tötungs-, Waffen-, Brand- und Sexualdelikten auch in Fällen der Kindesmisshandlung. Kinderpornografie gehört zu dem Deliktfeld, mit dem sich die Beamten der seit September eingerichteten Ermittlungsgruppe „Hydra“ beschäftigen.

Eine Sache, über die nach wie vor ungern gesprochen werde – gleichzeitig ist diese Arbeit mit Blick auf die wachsenden Zahlen der Delikte wie noch nie zuvor von Bedeutung, „umso wichtiger ist es, da Öffentlichkeit zu schaffen“, findet der Fachdezernatsleiter.

„Das war mal eine Randerscheinung. Da ging es um zwei Delikte pro Jahr im ganzen Landkreis Rotenburg“, blickt Kriminaloberkommissar Julian Eggert zurück. Der Sachgebietsleiter Kinderpornografie im Fachkommissariat 1 weiß um das steigende Aufkommen der Fälle. Bundesweit hat sich ihre Zahl auf jährlich 390.00 erhöht – im Vergleich zum Vorjahr also verdoppelt, wie es in der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes heißt. Ein Zuwachs von 108,8 Prozent sei zu verzeichnen. Diese Tendenz im dreistelligen Prozentbereich bilde sich auch beim Wachstum entsprechender Deliktzahlen im Landkreis ab.

Die Fallzahl steigt auf Bundes- und Kreisebene

Bekannt ist das seit Mai. Schon im September steht als Antwort darauf „Hydra“ bereit. Der Name der Ermittlungsgruppe ist angelehnt an das stetige Wachstum der Fallzahlen, die sich durch das Aufdecken der vernetzten und miteinander kommunizierenden Täter ergibt: Schnappt man einen, „dann kommen zwei neue nach“, fasst Eggert zusammen. Daher habe man sich metaphorisch des Untiers aus der griechischen Mythologie bedient, dem zwei neue Köpfe nachwachsen, wenn es einen verliert.

Christian Warschke leitet das Fachdezernat 1 Christian Warschke ist seit 1. Dezember Leiter des Fachdezernats 1 in der Polizeiinspektion Rotenburg. Ihm obliegt die Dienst- und Fachaufsicht des Bereichs, er verteilt Sachverhalte an Sachbearbeiter und führt vor der jeweiligen Übergabe an die Staatsanwaltschaft die letzte Qualitätskontrolle durch. Personalwesen sowie interne und externe Kommunikation gehören ebenfalls zu seinen Aufgaben – immerhin übernimmt er die Verantwortung für die Arbeit. Gerade bei herausragenden Ermittlungsverfahren sei das auch nach außen hin der Fall: „Da stelle ich mich dann vor die Truppe“, sagt er.

Der 43-Jährige wohnt im Landkreis Rotenburg, hat dort auch seine Wurzeln. Als er vor der Wahl einer Ausbildung stand, waren für ihn der Dienst bei der Bundeswehr und der bei der Polizei Alternativen. Das Interesse für Letzteres weckt der ehemalige Polizeichef und Ex-Bürgermeister Andreas Weber beim gemeinsamen Sport im TuS Rotenburg: Handball. Dem Polizeidienst tritt Warschke im Jahr 2000 bei, seine ersten Aufgaben liegen bei der Bereitschaftspolizei und führen ihn schnell in die Kreisstadt Rotenburg zum Einsatz- und Streifendienst. 2009 wechselt er in das Fachkommissariat, das er nun leitet. „Man kann also sagen, ich bin ein Kind dieser Polizeiinspektion.“

Die Kinder aus den Fängen der Täter befreien, habe oberste Priorität. Aber natürlich zählen auch die Identifikation der Täter schweren sexuellen Missbrauchs und ihre Verfolgung zu den Aufgaben der EG Hydra. Und zum infrage kommenden Täterkreis zählen nicht nur diejenigen, die in Tateinheit Missbrauch begehen, filmen und verbreiten, sondern auch solche, die ausschließlich beschaffen, verbreiten und besitzen.

Wie viele Beamte an der Ermittlungsarbeit bei Hydra beteiligt sind, möchte man nicht sagen. Nur so viel: Seit der Gründung von Hydra seien es doppelt so viele wie sonst. Dafür sorgt die Unterstützung von Kollegen, die normalerweise in anderen Bereichen ermitteln oder im Streifendienst tätig sind.

Demnächst stehen Gerichtsprozesse an

Genauso wenig wie über die Stärke der Gruppe will man über ihre ersten Ermittlungserfolge sprechen. Wer sich dafür interessiert, muss nur die entsprechenden Sitzungstermine beobachten, die in nächster Zeit an den Amtsgerichten Rotenburg, Zeven und Bremervörde verhandelt werden. Dass die dort verhandelten Sachverhalte von der Rotenburger EG ermittelt worden sind, gibt man gerne zu.

Wie die Sachverhalte bei den Rotenburger Ermittlern landen, ist unterschiedlich. Einen Teil macht die Meldung des National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Die gemeinnützige Organisation meldet verdächtige Aktivitäten auf Servern an zuständige Behörden, auch in Deutschland. Aber auch darüber hinaus seien die Behörden gut vernetzt, man unterstütze sich gegenseitig, wenn Verbindungen pädokrimineller Netzwerke ins Ausland führten.

„Wir setzen die ausländischen Behörden in Kenntnis. Es sei denn, es handelt sich um Piratenstaaten. Oder wenn einem Verdächtigen die Todesstrafe droht; dann dürfen wir das nicht“, so Warschke. Aber auch über die reguläre Anzeige kommen Fälle rein. „Zum Beispiel kommt es vor, dass sich Opfer von Cybergrooming melden und vor Ort anzeigen“, erläutert Eggert. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Nutzung des Internets zur Vorbereitung sexueller Übergriffe auf Minderjährige, eine noch verhältnismäßig junge Masche in diesem Deliktfeld.

Mit der Zeit passiert eine Gewöhnung. Alle Kollegen haben gelernt, das am Ende des Tages im Büro zu lassen.

Die Zeiten ändern sich – genauso wie die Täter und ihr Vorgehen. Neue Methoden bedeuten, dass auch die Polizei „Schritt halten muss“, wie Warschke es ausdrückt. Sobald sich Verdächtige auf Handlungswege der Beamte eingestellt haben, müssen Letztere Wege finden, um wiederum den Kriminellen zuvorzukommen. Manche Dinge bleiben für die Beamten aber immer gleich – oder zumindest ähnlich: Das Mittel der Hausdurchsuchung beispielsweise oder die Wege der Auswertung dabei gefundener Datenträger: Beamten sichten USB-Sticks, Festplatten und Smartphones auf strafbare Inhalte.

Die Datenmengen werden immer größer, so auch im Fall eines 33-Jährigen, der im Oktober vor dem Amtsgericht Rotenburg stand: 15 .400 kinder- und jugendpornografische Dateien fanden Beamten nach einer Hausdurchsuchung auf seinen Speichern. „Speicher sind günstig. Und viele lassen die auch eher ungenutzt liegen, als sie zu entsorgen. Daher schauen wir uns nach einer Durchsuchung auch mal Festplatten an, die schon zehn Jahre im Schrank liegen“, so Eggert.

Man sucht digitalaffine Hilfe

Für die Beamten, die sich diese Daten anschauen, stelle das eine enorme Belastung dar, wissen sowohl der Sachgebiets- als auch Fachdezernatsleiter. Genauso hätten Befragungen von Opfern ihren Effekt. „Aber mit der Zeit passiert eine Gewöhnung. Alle Kollegen haben gelernt, das am Ende des Tages im Büro zu lassen“, sagt Eggert. Das sei auch besser so, andernfalls könne man nicht lange in dem Bereich arbeiten. Warschke, in dessen Verantwortung Personalangelegenheiten fallen, bemühe sich dafür, den entsprechend betrauten Kollegen zum Beispiel mit Flexibilität bei freien Tagen entgegenzukommen. Trotz aller möglicherweise verstörenden Eindrücke im Rahmen der Ermittlungen: „Die Kollegen sollen sich hier wohlfühlen.“

Nicht zuletzt ist das auch für die Nachwuchsgewinnung in dem Bereich wichtig. Und die wiederum sei von hoher Bedeutung, sagt der Leiter des Fachkommissariats 1. Denn die Täter sind nicht nur digitalaffin und daher oft geschickt in der Verschleierung der Taten, sie verschaffen sich zudem beispielsweise mithilfe des Tor-Browser Zugang zu Marktplätzen, die für den Otto-Normalverbraucher eher schwer zugänglich sind. Daher brauche es auch mehr junge Menschen, die als Beamte bei der Ermittlung helfen: Technikbegeisterte, junge Leute könnten dabei unterstützen, „Schritt zu halten“. Und auch dafür muss die Ermittlungsarbeit gegen Pädokriminelle „raus aus der Schmuddelecke“.