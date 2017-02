Ermittlungen gegen AfD-Chef Hampel

Armin-Paul Hampel ist Landesvorsitzender der AfD in Niedersachsen. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Rotenburg - Die Polizei ermittelt gegen den Vorsitzenden und Spitzenkandidaten der niedersächsischen AfD, Armin Paul Hampel. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Rotenburg gegenüber unserer Redaktion. Nach Informationen unserer Zeitung hatte die Autobahnpolizei den Politiker am Abend des 17. Januar auf der A 1 in Höhe Sittensen kontrolliert. Medienberichten zufolge soll ein Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille ergeben haben. Erlaubt sind Werte unter 0,5 Promille.

Hampel bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass es eine Kontrolle auf der A 1 gegeben habe: „Ich war auf dem Rückweg von einer Veranstaltung in Rotenburg.“ Allerdings sei der angegebene Promillewert nicht zutreffend: „Was da geschrieben wird, ist in großen Teilen nicht korrekt“, erklärte Hampel auf Nachfrage. „Ich habe von dem Vorgang auch nie wieder etwas gehört.“

Das konnte er auch gar nicht. Denn die Recherchen der Polizei dauern noch an: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, der Vorgang wird noch abgearbeitet“, erklärte gestern Polizeisprecher Heiner van der Werp. Wenn dies geschehen sei, werde die Akte „zeitnah“ an die Staatsanwaltschaft Stade geschickt.

Das ist insoweit außergewöhnlich, als eine Trunkenheitsfahrt zwischen 0,5 und 1,09 Promille laut Bußgeldkatalog als Ordnungswidrigkeit gilt – sofern es zu keinen Ausfallerscheinungen gekommen ist. Ansonsten könnte es sich um eine Straftat handeln. Ab 1,1 Promille hat man sich in jedem Fall einer Trunkenheitsfahrt strafbar gemacht.

Dass der „Vorgang“ nun ein Fall für die Staatsanwaltschaft sein soll, wollte die Polizeiinspektion Rotenburg nicht näher erläutern. Man äußere sich nicht zu Details, weder zu Werten, noch zum Ablauf der Kontrolle, sagte Sprecher Heiner van der Werp. - klw/tm/ms