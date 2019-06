Der „Fall Kai Jonas“ ist keiner mehr. Die Staatsanwaltschaft Verden hat die Akte zum Tod des jungen Mannes im August 1993 wieder geschlossen. Der Verdacht für ein Tötungsdelikt hat sich nicht erhärtet. Aber es bleiben viele Fragen.

Rotenburg – Der Tod des damals 20-jährigen Kai Jonas aus Ahausen bleibt ein Rätsel. Die Akte ist wieder geschlossen. Das, was in der lauen Diskonacht zum 14. August 1993 passiert ist, wird sich wohl nie ganz aufklären lassen. Zwei Monate, nachdem die Polizei den Fall als „Cold Case“ wegen verschiedener Ungereimtheiten wieder ins Visier genommen hat, sagt Marcus Röske, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden: „Die hier geführten Vorermittlungen haben keinen Anfangsverdacht für eine Straftat ergeben. Es wurde deshalb kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“ Das hatte die Polizei vor wenigen Wochen noch anders gesehen, bevor die zuständige Dezernentin der vorgesetzten Stelle in Verden den Fall an sich gezogen hatte. „Das Ergebnis von damals, Suizid, ist aus heutiger Sicht nicht schlüssig“, hieß es von Richard Kaufmann, Leiter des Fachkommissariats 1 der Rotenburger Kriminalpolizei.

Kai Jonas kam nicht bei seiner Freundin an

Nach einer Diskonacht in Hellwege hatte sich Kai Jonas gegen 3 Uhr zu Fuß auf den Weg nach Sottrum gemacht. Er wollte zu seiner Freundin, vermutet die Polizei. Aber dort kam er nicht an, Jonas’ toter Körper wurde gegen 6 Uhr am Morgen auf den Bahngleisen an der Brücke der Landstraße nach Hellwege, auf Höhe des Riege-Sees, gefunden. Für die Familie und Freunde war ein Selbstmord immer unvorstellbar, es gab keinen Abschiedsbrief, keinen Streit, keine Geldnöte und keine Krankheit. Und eine nahe Bekannte, zu der er nachts hätte gehen können, sagen Freunde von damals, gab es in Sottrum gar nicht.

Für die Nahestehenden war es anders als in den Akten ein Unfall. Jonas war aber, das ergibt die Obduktion, nicht dermaßen alkoholisiert, als dass er von alleine von der Brücke auf die Schienen hätte fallen können. Was die Obduktion ergibt: Jonas hat noch gelebt, als er vom Zug erfasst wurde. Ob er da bereits bewusstlos war, ob er sich selbst auf die Schienen gelegt hat oder ob nachgeholfen wurde, war unklar und ist es auch jetzt noch. Obwohl sich die Ermittler Antworten von einem neuen Zeugen erhofft hatten.

Anonymer Brief 26 Jahre später

Auslöser, den Fall noch einmal zu prüfen, war ein anonymer Brief an die Ermittlungsbehörden im Frühjahr, 26 Jahre nach dem Vorfall. In diesem wurden Details zu den Ereignissen der Todesnacht geschildert, die für ein gewisses „Täterwissen“ sprachen. Welcher Art diese Täter- oder Zeugenschaft war, kommentierten weder Polizei noch Staatsanwaltschaft. Offenbar gab es jedoch Menschen, die Kai Jonas auf dem Weg von Hellwege nach Sottrum noch begegnet sind, möglicherweise gab es Streit. Für die Ermittler ging es dann darum, den anonymen Briefeschreiber zu finden. Das gelang, nachdem diese Zeitung über den Fall berichtet hatte – der Briefeschreiber meldete sich umgehend und bekam von der Staatsanwaltschaft eine Einladung zur Vernehmung. Die hat nach Ostern stattgefunden, nach Röskes Angaben gab es weitere mögliche Zeugen, die im Anschluss gehört wurden.

Alle Taten außer Mord bereits verjährt

Doch alles habe nicht ausgereicht, um über einen Anfangsverdacht hinaus Ermittlungen anzuschieben. Die „umfangreichen Vorermittlungen“ sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft seien damit beendet.

Auch wenn alle Taten außer Mord bereits verjährt wären, habe das für die jetzt getroffene Einschätzung keine Rolle gespielt, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Gerade nach so vielen Jahren gäbe es immer Unklarheiten, denen intensiver nachgegangen werden müsste, sofern ein wie auch immer juristisch zu bewertendes Tötungsdelikt vorliegen könnte. Das sei hier aber nicht gegeben. Für die Familie, die sich nicht öffentlich zu den Vorgängen äußern will, bleiben damit womöglich noch mehr Fragen als zuvor offen.