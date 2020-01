Erhöhte Wachsamkeit

Das neuartige Coronavirus breitet sich vor allem im Ursprungsland China rasanter aus, als Experten zunächst angenommen hatten. Mittlerweile ist auch der erste Fall in Deutschland bestätigt: Ein Mann aus dem Landkreis in Starnberg in Bayern hat sich infiziert. Dr. David Heigener, Chefarzt des Zentrums für Pneumologie am Diakonieklinikum, mahnt aber zur Besonnenheit.

Rotenburg – Ein von außen typischer Markt in der chinesischen Stadt Wuhan gilt als der Ursprungsort des neuartigen Coronavirus, vorläufig „2019-nCoV“ benannt. Dort wurden neben Fleisch und Fisch auch Wildtiere verkauft – und von einem dieser Wirte haben sich die Viren auf den Menschen übertragen. Von welchem, ist noch völlig unklar, sagt Dr. David Heigener, Chefarzt des Zentrums für Pneumologie am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Die Chinesen suchen fieberhaft nach dem Wirt, das ist jetzt Detektivarbeit.“

Im Vergleich zu früheren Epidemien sei die Entwicklung „extrem schnell gegangen“, so Heigener. Coronaviren sind sogenannte Zoonosen, die Infektionskrankheiten können gleichermaßen bei Tieren und Menschen vorkommen. „Ihren Ursprung haben sie meistens in Tierbeständen“, erklärt der Chefarzt – so wie in Wuhan. Dort und an vielen anderen öffentlichen Orten steht das Leben mittlerweile nahezu still – zu groß ist die Angst vor Ansteckung. Der Markt in der Millionenstadt ist geschlossen worden. Bislang gibt es etwa 4 500 Infizierte insgesamt sowie etwa 100 Todesfälle in China.

Bekannt ist das Virus außerhalb Chinas erst seit knapp 25 Tagen. Insgesamt gibt es, einschließlich des neuen, sieben „humanpathogene Viren“, vier davon verursachen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. „Sie sind also völlig harmlos“, so Heigener. Drei jedoch seien „zu trauriger Berühmtheit gelangt“: Denn 2019-nCoV weckt Erinnerungen an die Coronavirus-Erkrankungen Sars (2001/02), das ebenfalls in China ausgebrochen ist, und Mers (2010/11) im Mittleren Osten, die zu vielen Todesfällen geführt hatten. „Das nCoV scheint zwar zu mehr Erkrankungs-, aber wesentlich weniger Todesfällen zu führen“, merkt der Pneumologie-Chef an – und betont auch an dieser Stelle, dass die Erkrankung insgesamt erst etwa 30 Tage bekannt ist. Eine genaue Verlaufsbeurteilung abzugeben, sei also unmöglich. Mediziner gehen aber davon aus, dass die Lungenkrankheit nicht so infektiös wie ein Schnupfen beispielsweise ist. „Ein Erkrankter steckt nicht zehn andere an, sondern ein bis zwei.“

Die Maßnahmen, die aktuell im Kampf gegen das Virus ergriffen werden, seien vielversprechend – im Gegensatz zum Sars-Ausbruch, bei dem versucht worden sei, die Ausmaße unter den Teppich zu kehren und entsprechend die Ausbreitung nicht verhindert worden war. „Die chinesischen Behörden haben diesmal rasch reagiert. Es schnell war klar, dass es sich um einen Coronavirus handelt“, lobt Heigener. Die Sequenz des Virus wurde öffentlich gemacht, sodass Forscher weltweit an einem Impfstoff arbeiten können. Wann es diesen oder ein Medikament geben wird, geschweige denn ob, sei jedoch völlig offen. „Ob es überhaupt gelingt und geeignet ist, dagegen zu impfen, muss sich zeigen“, so der Mediziner. So gibt es bis heute allgemein keine Impfstoffe gegen Coronaviren, sagt der Chefarzt. „Die Hoffnung ist, dass man einen findet.“

Auch müsse man die Zahl der Infizierten einordnen, denn bislang sind nur wenige Fälle außerhalb des Landes bekannt und diese seien alle durch direkten Kontakt mit Chinesen entstanden. „Bis jetzt hat es sich außerhalb Chinas noch nicht ausgebreitet“, betont Heigener. „Die auf den ersten Blick erschreckenden Zahlen muss man in Relation sehen, denn China hat eine Milliarde Einwohner.“ Bei den Todesfällen lagen zudem schwere Vorerkrankungen vor – welcher Art genau, sei bislang unklar. Aber wie bei vielen Viruserkrankungen gelte auch hier: Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen sind anfälliger.

Der Mann aus Bayern sei mittlerweile zwar noch isoliert, aber beschwerdefrei. Nach einem Meeting mit einer chinesischen Referentin hatte diese während des Rückflugs grippale Beschwerden entwickelt. Als er ähnliche Beschwerden zeigte, sei der Mann sofort getestet worden. „Da hat seine Firma gut aufgepasst“, sagt Heigener. Allein durch das Spazieren auf der Straße könne sich niemand Coronaviren einfangen, es muss ein direkter Kontakt mit einem Infizierten bestehen. „Davon geht man momentan aus“, so Heigener. Und: Wer grundsätzliche Hygienemaßnahmen wie Händewaschen einhält, „tut schon eine Menge“.

Vermutlich – aber das sei noch nicht gesichert – ist das neue Virus nicht so gefährlich wie eine Grippe, aber auch nicht zu unterschätzen, mahnt der Mediziner. „Man sollte nicht sorglos werden, aber auch nicht in Hysterie verfallen.“ So hatte die Grippewelle 2017/18 allein in Deutschland etwa 25 000 Todesfälle zur Folge. „Die Grippe ist für uns immer noch die größere Gesundheitsbedrohung.“ Das Rotenburger Diakonieklinikum mit seiner Pneumologie sei jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es gibt mehrere Szenarien, die durchgespielt worden sind. „Aktuell herrscht erhöhte Wachsamkeit“, so der Chefarzt. Sollte sich eine rasante Verbreitung außerhalb Chinas abzeichnen, müsste ein entsprechender Krisenstab eingerichtet werden. „Die Pläne sind da, denn es ist das Gleiche, was bei der Influenza getan wird.“ Für solche Epidemien ist also vorgesorgt. Für Heigener gilt daher: „Ich bin zuversichtlich, dass man das alles gut in den Griff bekommt.“