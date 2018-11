Rotenburger Bürgerbus-Verein freut sich über 100.000. Fahrgast

Rotenburg - Von Guido Menker. Gebhardt Cordes ist Schriftführer, kümmert sich um die Werbung, macht die Pressearbeit und sitzt auch selbst mehrmals im Monat am Steuer. Viel Zeit also, die der 71-Jährige für den Rotenburger Bürgerbusverein aufwendet. Die Freude an dieser Arbeit ist ungebrochen: „Herrlich“, sagt er, „mir macht es unglaublich viel Spaß.“

Ganz sicher auch, weil es einfach gut läuft: Durchschnittlich 60 Personen nutzen „Robby“ am Tag, und am Donnerstagabend begrüßte der Vorstand an der Haltestelle Heinrich-Scheele-Allee den 100.000. Fahrgast – sechs Jahre, nachdem der Rotenburger Bürgerbus an den Start gegangen war.

Brigitte Focken aus Bremen freute sich über einen Präsentkorb und ein paar Blumen. Sie nutzt den Bürgerbus täglich. Die Bremerin arbeitet als kaufmännische Angestellte in der Apotheke des Agaplesion Diakonieklinikums auf dem Gelände der ehemaligen Lungenklinik in Unterstedt, steigt morgens am Bahnhof in den Bürgerbus, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.

Der Bürgerbus ist für sie ein Gewinn: „Früher habe ich die restliche Strecke mit dem Fahrrad oder auch mal zu Fuß zurückgelegt.“ Von der Heinrich-Scheele-Allee aus tritt sie nach einem Spaziergang am Abend den Heimweg an. „Den Bürgerbus finde ich richtig gut. Er ist zuverlässig, und die Fahrer sind immer nett“, sagt sie bei der Ehrung am Bus.

Mehr als zwei Schichten pro Monat sollen die Fahrer nicht machen

35 Fahrer sichern zurzeit den zuverlässigen Fahrdienst an fünf Tagen in der Woche. „Es könnten gerne noch fünf oder sechs Fahrer mehr sein“, sagt der Fahrdienstleiter Hermann Martin. Dann ließen sich einige der Vielfahrer etwas mehr entlasten – eigentlich sollte niemand mehr als zwei Schichten pro Monat übernehmen.

Doch das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Drei Busse stehen dem Verein zur Verfügung – zwei davon sind im Einsatz, einer dient der Reserve, falls eines der Fahrzeuge zum Beispiel mal in die Werkstatt muss. Das kommt schon mal vor, denn die Wagen reißen jede Menge Kilometer ab – zusammen bringen sie es auf rund 80.000 Kilometer im Jahr. „Die Zahl der Fahrgäste ist zunehmend gestiegen, spätestens mit der zweiten Linie sind die Zahlen nach oben gegangen“, so Hermann Martin.

Zu Beginn waren es fast 90 Prozent Senioren, die den Bürgerbus genutzt haben, heute sind es deutlich mehr auch jüngere Leute, die bei Robby mitfahren, um von A nach B zu kommen. Martin: „Vor allem, seitdem wir auch die Neubaugebiete und Unterstedt anfahren.“ Der Fahrdienstleister betonte zugleich die „soziale Maßnahme“, die hinter dem ehrenamtlich organisierten Bürgerbus steckt.

Auch finanziell stehen die Bürgerbusse gut da

Und das rechnet sich auch finanziell: Zwar gibt es Zuschüsse von der Stadt und auch vom Landkreis, aber im Prinzip reißen die beiden Robbys ihre vielen Kilometer kostendeckend ab. „Dennoch freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung, die wir bekommen“, so Cordes. Zugleich erinnert er daran, dass der Bürgerbus auch Werbeflächen am Fahrzeug und drinnen auf einem Bildschirm anbietet – auch das läuft recht gut.

Kein Wunder also, wenn die Stimmung im Bürgerbus-Verein gut ist. Cordes und Martin sprechen von einer „familiären Atmosphäre“. Cordes vor allem weiß das zu schätzen. Er ist seit drei Jahren Witwer und hat im Verein einen Platz gefunden, an dem er gebraucht wird und mit vielen Menschen zusammenkommt. „Das macht einfach ganz viel Freude.“