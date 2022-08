Erfolg mit Abstrichen: „Rock den Lukas“ feiert die Rückkehr der Livemusik in abgespeckter Form

Von: Ulla Heyne

Teilen

Endlich wieder feiern: 900 Besucher nutzten die Gelegenheit zur friedlichen Eskalation. © -

Tarmstedt – Kann ein kleines, von Ehrenamtlern organisiertes Festival in postpandemischen Zeiten angesichts von Teuerungen und Krisen an vergangene Erfolge anknüpfen? Das Team von „Rock den Lukas“ war am Wochenende in Tarmstedt angetreten, um den Beweis zu erbringen.

Wer nach dem Warm-up mit einer Band am Samstag in das wie immer mit Lichterketten, dem großen „RDL“-Schriftzug und liebevollen Details geschmückte Areal eintauchte, in den Umbaupausen den Partylärm vom Campinggelände vernahm oder das Lob, mit dem die Veranstalter von der Bühne und davor immer wieder überschüttet wurden, würde sofort bejahen. Ein näherer Blick allerdings zeigt: Ohne Einschränkungen geht es auch hier nicht. Das Gelände wurde eingedampft, die Bühne fällt dieses Mal eine Nummer kleiner aus, das große Festzelt entfällt – die Preissteigerungen machen auch vor den Ehrenamtlern nicht Halt. „Wir haben halt geguckt, wo wir sparen können“, erzählt Jonas Schnackenberg, während sein Blick zufrieden über das Meer der Köpfe gleitet, die bis Mitternacht zum Headliner Kmpfsport tanzen – die letzte der fünf Bands am Samstag. Die Eintrittspreise vor der Pandemie halten zu können, sei nur dank einiger treuer Sponsoren möglich gewesen. Dass fürs Zelten erstmals ein Obolus zu entrichten ist, tut der Resonanz keinen Abbruch: Rund 300 Musikfans, so viele wie nie, machen vom Camping in unmittelbarer Nähe Gebrauch.

Das ist auch für Mae (18) und Celina (19) ein Grund, dem Festival die Treue zu halten: „Das Ungezwungene, die Freiheit, hier mal schnell rein und raus zu können und zwischen den Bands auch mit Freunden beim Zelt zu feiern – das ist schon toll“, finden die beiden Tarmstedterinnnen. Die Musik sei da eher zweitrangig, aber immerhin: Zwei der Bands haben die beiden schon beim Hurricane gesehen.

In den Umbaupausen blieb genügend Zeit, um auf dem liebevoll gestalteten Gelände zu relaxen. © Heyne

Dass das Programm eher punklastig ausfällt, ist laut Booker Schnackenberg Zufall. Das Booking sei nicht ganz einfach gewesen, wie alles in diesem Jahr: „Die Musikveranstaltungen machen sich gegenseitig Konkurrenz, die Fans strömen nicht gerade“, hat der Student, seit 2014 im Orga-Team, festgestellt. So sind trotz gutem Vorverkauf gerade mal 900 Besucher im Vergleich zu 1 500 2019 am Start. Ähnlich ausgedünnt sind die Reihen der ehrenamtlichen Organisatoren – gerade mal zehn umfasst der harte Kern, am Wochenende fassen um die 50 mit an.

Die, die da sind, loben die familiäre Atmosphäre; dass Junge und Junggebliebene einträchtig feiern, die Punkband sich entschuldigt, dass es mal eben politisch wird und neben dem Headbanger ein junges Pärchen dem Standardtanz frönt – ein schönes Miteinander. Und als Sänger Richard Meyer kurz vor der Zugabe appelliert: „Trinkt mehr, rettet diese kleinen tollen Festivals“, bekommt er noch mehr Applaus als für die vorigen Lieder.

Die Kölner Punkrocker von Kmpfsport heizten dem Publikum mit gitarrenlastigen Klängen, zweistimmigen Gesang und viel Power ein. © -

Ob es mit „RDL“ weitergeht, weiß Schnackenberg nicht – auch wenn das Tarmstedter Festival vermutlich eine schwarze Null schreibt: „Wir werden in den nächsten Wochen Bilanz ziehen. Die Orga mit so wenigen Leuten, das ist allerdings schon sehr kräftezehrend!“

Während zum fast vollen Mond hinter den Wolken die Besucher bei der Aftershow-Party zu den Klängen des DJs in den noch jungen Tag feiern, geht auf dem benachbarten Campingplatz die Party richtig ab – statt Titeln wie „Punk muss sich wieder lohnen“ schallt von dort „Layla“ herüber.