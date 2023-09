Erfahrung auf Abruf: Senioren helfen Betrieben im Kreis Rotenburg

+ © as Sie sind überzeugt, dass die Erfahrung „alter Hasen“ wertvoll für Neugründer und hilfesuchende Firmen sein kann: Vorsitzender Manfred Burfeind (M.), Berater Adolf Biere (l.) und Schriftwart Gerd Hachmöller von den Wirtschaftssenioren. © as

Wer sich rechtzeitig bewegt, kann hoffen, dass das Wirtschaftsseniorennetzwerk im Kreis Rotenburg das vom Aus bedrohte Unternehmen retten kann. Auch bei den Herausforderungen Neugründung und Betriebsübergabe sind Manfred Burfeind Adolf Biere und ihre Kollegen behilflich.

Rotenburg – „Wir sagen auch mal nein“, stellt Manfred Burfeind fest. Dass das von ihm geleitete Wirtschaftsseniorennetzwerk Landkreis Rotenburg Hilfesuchenden unter die Arme greift, ist also kein Automatismus. Der Verein hilft Unternehmen in finanzieller Schräglage, bei Betriebsübergaben der Ein-Personen-Firma bis zum Großbetrieb mit 60 Mitarbeiterin. Auch die Hilfe bei Neugründungen gehört zum Portfolio – zumindest, wenn die dahinter stehende Idee tatsächlich erfolgversprechend ist.

„Da gibt es manche, die sich in ihre Idee blind verliebt haben“, sagt Adolf Biere. Der ehemalige Diplom-Ingenieur für Bauwesen und Ex-Betriebsleiter der A1-Betreibergesellschaft weiß, dass sich so mancher Existenzgründer vom Schillern des eigenen Einfalls blenden lässt. Da müssen er, Burfeind oder andere aus dem großen Beraterstamm des 15 Mitglieder zählenden Vereins auch mal abwinken und Dinge sagen wie: „Machen Sie sich nicht unglücklich.“ Burfeind weiß: „Das hören dann nur die Wenigsten gern. Sie kommen ja nicht zu uns, um von ihrer Sache abgebracht zu werden.“

Erfahrene helfen Neulingen

Aber die Erfahrung gebe dem ehemaligen Geschäftsführer einer Holzhandlung in Hamburg und seinen Kollegen eben meist recht. Dabei bezieht sich der 77-Jährige etwa auf Erkenntnisse aus einem Interview mit den Flixbus-Gründern, die gefragt wurden, was ihre größten Fehler in der Anfangszeit waren. Nicht auf die Expertise von erfahreneren Playern am Markt gehört zu haben, zählte dazu. Burfeind und Biere wissen: Auch, wenn ein Ratschlag zuerst nicht gut ankommt, setzt oft ein Umdenken beim Klienten ein. Und das endet nicht selten mit der Erkenntnis: „Er hat ja recht, der Alte“, fasst der Vorsitzende frei von der Leber weg zusammen. Überhaupt scheint der Umgang im Verein miteinander trotz angehäufter Expertise eher locker zu sein: „Ich habe noch nie in meinem Leben so entspannt etwas bewegen können wie jetzt.“ Burfeind, Biere und Kollegen helfen gern schon ab dem Business-Plan für die Neugründung, aber auch bei den folgenden Schritten, etwa beim erfolgreichen Einwerben von Bankkrediten, bei der Anmeldung bei Finanzamt und etlichen anderen Stellen.

Alter suchen Neue Das Wirtschaftsseniorennetzwerk ist immer auf der Suche nach Mitgliedern mit Expertise aus verantwortungsvoller Stellung. In der Regel nehme der Verein Menschen im Alter „Ende 50“ auf, sagt Vorsitzender Manfred Burfeind. Vor allem Frauen hätte der Verein gern auf seiner Beratendenliste – im Augenblick muss er ohne auskommen. Allerdings sollten potenzielle Neuzugänge auch nicht zu alt sein: „80 Jahre ist soetwas wie die Schallgrenze“, sagt Mitglied Adolf Biere, selbst 72. Im Berufsleben aufgebaute Netzwerke griffen dann nicht mehr, zudem erschwerten Alterserscheinungen dann die Arbeit. Interessierte informieren sich über die Website www.wirtschaftssenioren-row.de.

Die meisten Start-ups, wie Neugründungen inzwischen auch genannt werden, scheiterten vor allem an einer Sache. Burfeind reibt Daumen und Zeigefinger aneinander und macht deutlich: Sie scheitern am Geld. Umso wichtiger ist es, als neuer Mitspieler in der Wirtschaft zu wissen, wie man an Kredite und Fördermittel kommt – und wie man seine Mittel zusammenhält. Dafür und für andere Szenarien greifen die erfahrenen Senioren, die ein Berufsleben „mit verantwortungsvoller Stellung“ (Burfeind) hinter sich gelassen haben, gern auf ihre dort gestrickten Netzwerke zurück. Diese Kontakte sind wichtig, weiß der Vereinschef: „Man muss wissen, wer einem helfen kann. So habe ich mich auch durch die Schule gemogelt“, scherzt Burfeind.

Viel Erfahrung bringen die Berater laut Vorsitzendem etwa bei Personalangelegenheiten mit. „Mitarbeiterführung war in meiner Tätigkeit der größte Knackpunkt“, sagt Burfeind. Und Biere fügt hinzu: „Mitarbeitermotivation spielt eine große Rolle“.

Gerne „viel um die Ohren“

25 bis 30 Fälle bearbeiten die Wirtschaftssenioren derzeit pro Jahr. Damit seien die Vereinsmitglieder gut ausgelastet, allerdings rechnet der Vorsitzende damit, dass der Service der Experten in kommender Zeit sprichwörtlich höhere Konjunktur bekommen könnte – nämlich dann, wenn die echte einbricht. Zu Corona-Zeiten habe der Staat viele Insolvenzen abgefedert, „das wird jetzt nicht mehr so sein“, sagt Burfeind. Wer als Betriebsleiter eine Insolvenz am Horizont aufkommen sieht, solle sich früh „ehrlich machen“, rät er.

Die Beratung durch die Ehrenamtlichen ist – abgesehen von der Aufwandsentschädigung – kostenfrei. Was die Senioren selbst davon haben, fasst Biere so zusammen: „Ich möchte noch was um die Ohren haben.“ Ihm geht es etwa um die Pflege sozialer Kontakte und das gute Gefühl, zum Erfolg beigetragen zu haben. Und: „Neue Aufgaben machen auch Spaß!“