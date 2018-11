Afrikanische Schweinepest hält nicht nur die Veterinäre weiter in Atem

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) steht vor der Haustür. Sie kommt nicht nur aus Richtung Osten, sondern jetzt auch aus dem Westen auf Deutschland zu. Kreisveterinär Dr. Joachim Wiedner sieht inzwischen die Aussagen vieler Experten als erwiesen an, wonach sich die Seuche weiter ausbreitet und auch große Sprünge durchaus möglich sind.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) steht vor der Haustür. Sie kommt nicht nur aus Richtung Osten, sondern jetzt auch aus dem Westen auf Deutschland zu. Kreisveterinär Dr. Joachim Wiedner sieht inzwischen die Aussagen vieler Experten als erwiesen an, wonach sich die Seuche weiter ausbreitet und auch große Sprünge durchaus möglich sind. Deshalb bleibt Wiedner bei seiner bisherigen Aussage: „Es ist nicht die Frage, ob uns die ASP erreicht, sondern wann.“

Er und seine Kollegen in den Nachbarlandkreisen setzen nach wie vor alles daran, für den Fall der Fälle gut aufgestellt zu sein und den Wildschweinbestand weiterhin fest im Blick zu behalten. Bisher war immer von der Gefahr die Rede, dass sich die ASP von Polen aus den Weg nach Deutschland bahnt. Dort sind inzwischen mehr als 2 000 betroffene Wildschweine gezählt worden.

Nun aber ist – neben Ungarn und Bulgarien – auch eine belgische Region nahe der deutschen Grenze von der ASP betroffen. „Das ist unglücklich“, sagt Wiedner. „Wir müssen irre aufmerksam sein – und das sind wir auch.“ Von Entspannung könne also keine Rede sein. Die ASP hält Wiedner, seine Kollegen in den Landkreisen Osterholz-Scharmbeck, Verden, Stade und Cuxhaven sowie die Landwirte und Jäger in Atem.

„Wir halten viele Vorträge, in denen wir inzwischen über die Grundlagen hinausgehen“, schildert Wiedner einen Teil der Bemühungen. Mittlerweile versorge man die Jäger und Landwirte mit „Updates“ und Antworten auf die Frage, worauf jetzt ganz besonders zu achten ist. Wiedner schreibt auch für jeweilige Verbandszeitschriften Beiträge, um die Informationen vor allem in jenen Kreisen breit zu streuen, auf deren Mithilfe die Experten angewiesen sind.

Gute Vorbereitung enorm wichtig

Wiedner spricht von einem Wissenstransfer nach außen. Aber: „Auch wir selbst müssen uns inhaltlich fit halten.“ Es sei also keineswegs damit getan, sich täglich über den Stand der Dinge zu informieren, auch wenn ihn selbst allein schon deshalb das Thema ASP täglich beschäftige. Es gehe vielmehr noch darum, für den Fall der Fälle gut vorbereitet zu sein, um ein Ausbreiten der Seuche in möglichst engen Grenzen zu halten.

Die genannten Landkreise haben bereits seit zehn Jahren eine Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit im Falle einer auftretenden Tierseuche. Die Landkreise richten dann ein gemeinsames Tierseuchenzentrum ein und ziehen dort jede Menge Kräfte zusammen. Das sind die fünf Veterinäre und ein Stamm vom Verwaltungspersonal. „Und wir brauchen dann Untersuchungsteams, die in die landwirtschaftlichen Betriebe gehen, und Bergungsteams, die bereitstehen und auch wissen müssen, was zu tun ist.“

Vor diesem Hintergrund haben die beteiligten Landkreise jährliche Übungen vereinbart – diesmal stand die ASP dabei im Fokus. In früheren Jahren war es um die Maul- und Klauenseuche, um die Vogelgrippe und um die Schweinepest gegangen. Das Szenario diesmal in Zeven-Aspe: Es ist ein verendetes Wildschwein mit positivem ASP-Befund aufgefunden worden.

„In einem solchen Fall ziehen wir zunächst die lokalen Fachberater zusammen. Dazu gehören neben uns Veterinären die Kreisjägermeister, die Revierinhaber und die Hegeringsleiter“, so Wiedner. Ziel der Übung sei es gewesen, die anschließend erforderlichen Schritte durchzuspielen. „Da gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen über den betroffenen Bereich. Wo lassen sich Zäune ziehen, um ihn einzugrenzen?“

Jäger müssen Proben abgeben

Im gleichen Zuge seien Bergungsteams zu bilden, die gegebenenfalls weitere verendete Wildschweine sichern. Eine Jagdruhe ist auszurufen, um das Wild am Standort zu halten. In einem zweiten Schritt richtet das Tierseuchenzentrum ein Bürgertelefon ein. Das zurzeit sechsköpfige Termin dafür müsse gut geschult sein. „In einem solchen Fall gibt es schließlich ganz viele Fragen von den Bürgern“, so Wiedner. In einem dritten Schritt üben alle beteiligten Gruppe das Zusammenspiel.

Die Übung selbst ist eine Sache, die fortlaufende Aufmerksamkeit auf vielen Ebenen eine andere. Vor allem jetzt in der Hauptsaison der Jäger. Die sind aufgerufen, von jedem erlegten Wildschwein nicht nur die vorgeschriebene Trichinen-, sondern auch eine Blutprobe abzugeben, um diese auf ASP untersuchen zu lassen.

„Das läuft sehr gut“, sagt Wiedner. Dass die ASP Deutschland erreicht, sei eben sehr wahrscheinlich. Ob es dann aber auch unsere Region trifft, reine Spekulation. Aber Wiedner und seine Kollegen wollen nichts dem Zufall überlassen. Denn die Gefahr steht vor der Haustür – in Belgien sind es inzwischen 161 betroffene Wildschweine.