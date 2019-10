Entscheidungshilfe für Schüler

IGS und BBS kooperieren bei der Berufsberatung

+ Christian Albu (l.) und Dustin Wikner feilen an ihren Pizzaschneidern, die sie in der Metalltechnik selber machen. Foto: faw

Rotenburg – Eine Zukunft als Maurer, Tischler oder Friseur? Für junge Menschen ist die Auswahl eines Berufs ein wichtiges Thema, das sie die Schulzeit hindurch begleitet. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rotenburg beginnen die Lehrkräfte frühzeitig damit, ihren Schülern eine Orientierungshilfe zu geben. Die Jahrgangsstufe Acht ist in dieser Woche an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg zu Gast und darf dort in den Werkstatträumen ausprobieren, ob das, was über den jeweiligen Beruf in den BBS gelehrt wird, etwas für sie ist. Der Fokus liegt bewusst auf der Praxis, erklärt Katharina Engelhardt. Die stellvertretende Schulleiterin der BBS hat das Kooperationsprojekt mit der IGS mitorganisiert und betreut. So finden sich viele technische Berufe in der Liste, von Holz und Bau bis hin zu Metall. Aber auch Hauswirtschaft sowie Körperpflege, was dem Friseurberuf entspricht, sind dabei.