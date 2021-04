Entscheidung zur Notbremse am Sonnabend

Landkreis drohen Schulschließungen und Ausgangssperre ab Montag

+ © Guido Menker Mehr Coronatests gehören zum Konzept der „Bundes-Notbremse“. © Guido Menker

Folgt der dritte Tag über einer Inzidenz von 100? Dann sind die Schulen ab Montag im Landkreis dicht.

Rotenburg – Im Landkreis Rotenburg könnten ab Montag noch deutlich strengere Corona-Regeln gelten und die neue bundesweite Notbremse greifen. Am Donnerstag und Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für das Kreisgebiet über 100 Neuinfektionen in Bezug auf 100 000 Einwohner. Ist das auch am dritten Tag, also am Samstag, so, muss der Landkreis sich zur Hochinzidenzkommune erklären.

„Sollte der Sieben-Tage Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts für den Landkreis Rotenburg auch am Samstag wieder über 100 liegen, werden wir dies sofort per Allgemeinverfügung bekannt machen müssen. Dann gilt ab Montag in unserem Landkreis die gerade beschlossene Bundesregelung für den harten Shutdown. Bis auf die Grundschulen werden dann auch Schulen und Kindergärten weitgehend geschlossen“, heißt es von Landrat Hermann Luttmann (CDU). Die bundeseinheitliche Notbremse greift ab einer stabilen Inzidenz von 100. Bei Inzidenzen unter 100 entscheiden weiterhin die Länder über Maßnahmen. Außerdem können die Länder bei Inzidenzen über 100 ergänzende Schutzmaßnahmen vorsehen. Der Landkreis würde, falls der Inzidenzwert wieder über 100 liegt, eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichen. Die neuen Regelungen gelten ab dem übernächsten Tag der Verkündung, also ab Montag.

Die hohen Fallzahlen im Landkreis resultieren laut Gesundheitsamt aus der hohen Ansteckung durch die britische Corona-Mutation B 1.1.7, die mittlerweile vorrangig verbreitet ist. Es gebe eine Vielzahl von Infektionsketten, keine auffälligen Cluster in einzelnen Regionen. Auch immer mehr Schulen und Kitas seien betroffen, sodass das Virus in die Familien und Betriebe getragen werde.

30 neue Coronafälle seit Donnerstag Bei 30 neu gemeldeten Coronafällen seit Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet am Freitag bei 109 Neuinfektionen in Bezug auf 100 000 Einwohner. Diese Zahl, basierend auf Daten des Robert-Koch-Instituts, sei maßgeblich für die einheitlichen Maßnahmen der „Bundes-Notbremse“. Sie greift am übernächsten Tag, wenn an drei Tagen infolge die Zahl über 100 liegt. Sie gilt so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet – dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Im Landkreis Rotenburg lag der Wert am Donnerstag und Freitag über 100. Aktuell gelten zudem 298 Menschen als infiziert, von denen 15 im Krankenhaus behandelt werden. 80 Todesfälle gab es im Zusammenhang mit Covid-19 bislang. Für 644 Kontaktpersonen galt am Freitag die häusliche Quarantäne. Die Stadt Rotenburg ist momentan mit 104 die mit Abstand am stärksten betroffene Kommune. In Sottrum sind es 23 Fälle, in Scheeßel 21, in Visselhövede 17, in Bothel 9 und in Fintel 7.

Über die bundesweiten Regelungen der am Donnerstag beschlossenen Notbremse hinaus hält Niedersachsen weiter an strengeren Kriterien für Schulschließungen fest. Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte am Freitag, dass Niedersachsen vorerst weiter ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht wechselt. „Das wird auf absehbare Zeit so bleiben, konkret ist da keine Änderung absehbar.“ Nach der Notbremse droht aber Montag dann auch kreisweit eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Bewegung an frischer Luft ist bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine und nicht in Sportanlagen. Ausnahmen sind etwa gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen sowie die Ausübung eines Berufs oder Mandats, Sorge- oder Umgangsrecht, die unaufschiebbare Betreuung Unterstützungsbedürftiger oder Minderjähriger oder die Begleitung Sterbender. Läden außerhalb des „täglichen Bedarfs“ wie Supermärkte, Drogerien, Getränkemärkte oder Apotheken dürfen Kunden nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Wer zum Friseur oder der Fußpflege will, muss ein höchstens 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Privat darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Gastronomie und Kultur sowie Freizeiteinrichtungen bleiben wie bislang sowieso geschlossen.

Aktuelle Zahln und Bestimmungen aktualisiert der Landkreis auf seiner Internetseite.