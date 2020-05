Entscheidung steht noch aus

Rotenburg – Die niedersächsische Landesregierung will vom 25. Mai an die Öffnung der Freibäder zulassen. Ob dann auch das Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu mitzieht, ist noch unklar. Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard David will sich noch nicht festlegen: „Wir bereiten uns auf diesen Termin vor, aber es ist noch nicht klar, unter welchen Auflagen wir öffnen dürfen. Daher müssen wir abwarten.“ Eine Entscheidung steht also noch aus, schließlich gehe es am Ende auch um die Frage, ob bei einer Öffnung Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Nur so viel lässt sich David entlocken: „Wir wollen natürlich am liebsten wieder starten.“

Wegen der Corona-Pandemie hat das Ronolulu am 14. März den Laden dichtgemacht. Ein Schritt, der sich naturgemäß auf den Umsatz auswirkt. Reinhard David geht von Einbußen aus, die sich zwischen 150 000 und 200 000 Euro bewegen. „Genau lässt sich das nocht nicht sagen“, meint er. Nur so viel stehe im Prinzip schon fest: „In diesem Jahr können wir nicht an die zuletzt guten Ergebnisse anknüpfen.“ Doch das 40-köpfige Ronolulu-Team scharrt schon mit den Hufen, will endlich wieder den normalen Job machen. Die Zwangspause haben die zum größten Teil in Kurzarbeit geschickten Mitarbeiter zuletzt vor allem dazu genutzt, die sich eigentlich in jedem Jahr direkt an die Sommerferien anschließende Grundreinigung und Wartung des Erlebnisbades vorzuziehen. Jetzt könnte es also eigentlich wieder losgehen, sagt der stellvertretende Badleiter Christian Ohly. Denn soweit es möglich ist, liefen die Vorbereitung des Re-Starts unter völlig neuen Bedingungen. Die Hygienemaßnahmen umzusetzen, sei kein großes Problem, erklärt Ohly. Spuckschutz an den Kassen, das Aufstellen von Desinfektionsspendern und die Markierungen, um auf die Abstandsregeln hinzuweisen – das alles ließe sich fix umsetzen. Aber es stellten sich weitere Fragen, auf die es zurzeit keine Antwort gibt.

Wie viele Gäste dürfen sich vom 25. Mai an im Freibadbereich des Ronolulu aufhalten? Von welchen Faktoren hängt diese Zahl am Ende ab? David: „Geht man von den Pandemieplänen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen aus, gibt es eine Nennbelastung, die von der Größe der Becken abhängt.“ Dabei lande man für das Ronolulu bei etwa 320 Menschen, die sich zeitgleich im Wasser aufhalten dürften. Aber wie lässt sich genau das überwachen. Ohly und David gehen davon aus, die Zahl der Mitarbeiter in der Aufsicht deutlich erhöhen zu müssen. Im Bereich der Schwimmbecken, womöglich aber auch in den Umkleiden sowie bei den Duschen. Man gehe so oder so davon aus, die Gästezahl beschränken zu müssen. Reinhard David: „Wenn es dann auch noch ein richtig guter Sommer wird, könnte es kritisch werden.“

Unklar sei darüber hinaus auch, ob das Ronolulu zunächst von den bisherigen Öffnungszeiten abweichen und diese reduzieren wird. Das alles sind Fragen, die sich beantworten ließen, wenn die detaillierten Auflagen vorliegen, erklärt der Stadtwerke-Geschäftsführer. Zugleich erinnert er daran, dass mit der jetzigen Schließung nicht nur der normale Badebetrieb, sondern auch das Frühschwimmen, die zahlreichen Kursangebote und eben auch der Schwimmunterricht ins Wasser gefallen sind. Aber immerhin: Besitzer von Saison- oder Jahreskarten bekommen die bisherige Ausfallzeit gutgeschrieben. Ärgerlich für die Stadtwerke: Im Februar has das Schwimmbad so gute Zahlen erreicht, wie schon seit 16 Jahren nicht mehr. Ohly: „Ausgerechnet dann kommt so eine Krise dazwischen.“