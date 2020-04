Entlastung für die Kliniken

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Seit Ende Januar ist auch der Landkreis Rotennurg dabei, seine Krisenpläne zu überarbeiten und sich vorzubereiten. Zu dem Zeitpunkt waren in Deutschlands Nachbarland Italien die ersten Fälle aufgetreten. Corona rückte näher und somit der Gedanke: Sind wir gut vorbereitet auf das, was auch zu uns kommen könnte? Und was muss noch getan werden? Ein Plan des Gesundheitsamtes des Landkreises Rotenburg sieht dabei vor, für den ernsten Fall der Fälle einen Pool von freiwilligen Helfern mit medizinischen Kenntnissen zu akquirieren, auf die beide Krankenhäuser im Landkreis – sowohl das Rotenburger Diakonieklinikum als auch die Ostemed Klinik Bremervörde – zurückgreifen können. „Der Gedanke kam damals auf, dass wir uns auf ein starkes Anströmen von Patienten einstellen müssen“, erklärt Carmen Menzel, Leiterin des Gesundheitsamtes, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Ziel der Aktion „Freiwillige Helfer gesucht“ ist es, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu meistern und vor allem das Klinikpersonal mit zusätzlichen Kräften zu unterstützen. Eine eigens eingerichtete Corona-Planungsgruppe im Landkreis kümmert sich unter anderem darum, dass das Personal vorhanden ist – und ist dazu auch in Kontakt mit den Krankenhäusern, die sich bei Bedarf melden können. „In erster Linie geht es darum, diese zu stärken“, so Menzel. Denn kommt es zu einem starken Anstieg, ist es dem Diako und der Ostemed eventuell nicht mehr möglich, sich mit ihren vorhandenen Kapazitäten darauf einzustellen. Sollte es zu einer stärkeren Belegung der Betten im Intensivbereich kommen, müsse dort mehr Krankenhauspersonal eingesetzt werden. Damit die Pflegekräfte an anderer Stelle nicht fehlen, könnten dort die Freiwilligen einspringen – und die entstehende Lücke schließen.

Die Krankenhäuser im Landkreis seien ohnehin bereits seit längerem dabei, ihr Personal intern umzuschichten, um zu sehen, wo welche Fachkräfte im Bedarfsfall herangezogen werden könnten, um die Versorgung der Covid19-Patienten zu gewährleisten. „Sie sind angehalten, Behandlungsplätze freizuhalten“, so Menzel. Auch Schulungen würden dazu durchgeführt, um die Mitarbeiter bestmöglich vorzubereiten. „Engpässe sind dabei am ehesten im Bereich des Pflegepersonals zu erwarten, das haben uns die Krankenhäuser bereits mitgeteilt“, sagt Menzel.

Unterstützung kommt unter anderem von Einsatzkräften des DRK, die bereits seit Freitag im Diakonieklinikum geschult und eingearbeitet werden. Denn ist die Krise erstmal da, „bleibt keine Zeit mehr, die Leute einzuarbeiten“, bringt es Menzel auf den Punkt. Das sei als Modell gedacht, denn auch aus der restlichen Bevölkerung ist jeder, der über medizinisch-pflegerische Vorkenntnisse verfügt – auch, wenn diese bereits vor Jahren erworben worden sind – aufgerufen, sich zu melden, wenn es ihm möglich ist, im Bedarfsfall zu helfen.

Das könne ebenso gut jemand sein, der vor Jahren Zivildienst im medizinischen Bereich geleistet hat; jemand, der eine Ausbildung in einem solchen Beruf hat, mittlerweile aber woanders arbeitet als auch Fachkräfte aus der Tagespflege, die wegen einer Schließung freigestellt sind. „Der Aufruf geht nicht nur an voll ausgebildete Fachpflegekräfte“, ergänzt Menzel.

Aber: „Menschen aus Risikogruppen sind davon natürlich ausgenommen“, merkt Eileen Hinze an. Sie sitzt im Haupt- und Personalamt des Landkreises und ist derzeit auch damit befasst, Personal für genau solche Situationen zu finden. Ansonsten sei der Aufruf offen für jeden, „der an anderer Stelle entbehrlich ist“. Das gilt wiederum nicht für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren oder des Rettungsdienstes, die an anderer Stelle benötigt werden.

Wie oft und wann derjenige eingesetzt würde, sei dann situationsabhängig und müsse individuell entschieden werden, fügt Hinze hinzu. Die Einsatzbereiche selbst lege jede Klinik für sich fest. Doch noch sei alles im grünen Bereich, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes.

„Die Zahlen sind stabil, derzeit sind wir nicht in der Situation, dass das Modell greifen muss. In den Krankenhäusern ist viel Platz, wir haben Kapazitäten, gute Reserven“, erklärt Menzel, die froh sei, dass es momentan so entspannt ist. Jetzt bleibe abzuwarten, wie sich dies unter den Lockerungen weiter entwickeln wird, denn keiner könne sagen, wie es in sechs oder acht Wochen aussieht. „Es ist daher wichtig und notwendig, sich weiter an die Regeln zu halten“, betont die Leiterin. „Sonst wird es schwierig, die Zahlen niedrig zu halten.“ Parallel seien auch die normalen Erkältungs- und Grippeerkrankungen deutlich zurückgegangen. „Es sind also grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen.“

Sollte es allerdings zu einem starken Aufkommen von Patienten kommen, „der die Krankenhäuser schnell ans Limit ihrer Belastbarkeit bringen würde“, sei man durch den Pool besser gewappnet. Dieser besteht aktuell aus 53 Freiwilligen, die sich auf den Aufruf des Landkreises bisher gemeldet haben. „Wir freuen uns über jeden, der sich registrieren möchte“, sagt Hinze. Und es ist nicht die einzige Möglichkeit, sich zu engagieren: Dafür steht im Landkreis zum Beispiel die Ehrenamtsbörse bereit, auch gab es aus anderen Richtungen bereits Aufrufe an freiwillige Helfer, darunter Medizinstudenten, die einspringen könnten. „Dieses Projekt ist ein Teil des Ganzen, mit der Besonderheit, dass es im Landkreis direkt verankert ist“, meint Menzel. „Wer sich meldet, wohnt wahrscheinlich auch hier, ist verbunden und mit allem vertraut.“

Freiwillige Helfer

Wer sich beteiligen und helfen möchte, kann dazu ein Onlineformular ausfüllen, das unter www.lk-row.de/coronahelfer zu finden ist. Fragen werden unter der Telefonnummer 04261/9832130 oder per E-Mail an S1@lk-row.de beantwortet.