Endometriose: Das „Chamäleon der Gynäkologie“

Von: Tom Gath

Christin Palicki macht das Beste aus ihrem Leben und hat gelernt, die 20 guten Tage im Monat zu genießen. © Gath

Viele Frauen leiden unter der weitgehend unbekannten Krankheit Endometriose. Zwei Betroffene aus der Region berichten über ihre Erfahrungen. Bei beiden wurde die Erkrankung erst nach über zehn Jahren diagnostiziert. Ein normales Leben ist trotz Behandlung kaum möglich.

Rotenburg – Drei Tage vor der Menstruation beginnen die Migräneattacken von Christin Palicki. Danach folgen wellenförmige Unterleibskrämpfe – so stark, dass ihr teilweise schwarz vor Augen wird. Bei jeder Menstruation kommt es zu heftigen Blutungen mit golfballgroßen Blut-Gewebe-Klumpen. Der extreme Blutverlust verursacht Schwindel, führt zu Eisen- und Vitaminmangel.

Während unseres Treffens trägt sie einen weiten Rock und eine Kombination aus Inkontinenzwindeln und Monatsbinden, um die Ausscheidungen aufzufangen. Monat für Monat werden für Palicki rund zehn Tage zur Qual. Dass dazwischen mittlerweile 20 gute Tage liegen können, bezeichnet sie als großen Erfolg, den sie sich hart erkämpfen musste.

Die Symptome begleiten die Rotenburgerin schon ihr ganzes Leben. Als sie neun Jahre alt war hat ihre Regelblutung eingesetzt. Schon damals fiel sie vor Schmerz bei jeder Menstruation in Ohnmacht. Kein Arzt konnte ihr helfen, immer wieder hieß es: „Das sind halt Regelschmerzen, das ist normal. Wenn du erst mal eigene Kinder hast, geht das schon weg.“ Erst mit 30 wusste sie, was wirklich bei ihr los ist. Durch einen Zufallsfund wurde ihr eine schwere Form von Endometriose diagnostiziert.

Zufallsfund Endometriose

Eigentlich sollte der heute 45-Jährigen in einer Tagesklinik nur eine Zyste am linken Eierstock entfernt werden. Als sie fünf Stunden später aufgewacht ist, wurde ihr mitgeteilt, dass der ganze Bauchraum voller Entzündungen war und der rechte Eierstock entfernt werden musste. Danach wurde sie ohne weitere Informationen nach Hause geschickt. „Ich wusste nicht, was los ist. Ich lag wie ein Maikäfer im Wohnzimmer und bin vor Schmerzen nicht hochgekommen. Zum Glück haben meine Schwiegereltern mich gefunden und direkt in ein anderes Krankenhaus gefahren. Ich war mit der Situation völlig überfordert“, erinnert sich Palicki an die Ereignisse vor 15 Jahren.

In einer spezialisierten Oldenburger Klinik wurde ihr Bauchraum erneut geöffnet und weitere Gewebeverwachsungen wurden entfernt. „Dort habe ich das erste Mal das Wort Endometriose gehört. Ich war erleichtert, als ich mit 30 endlich wusste, was ich habe. Damit war offiziell klar, dass ich mir das nicht einbilde, nachdem ich vorher immer wieder zu Psychologen geschickt wurde und ein verzweifelter Ärzte-Marathon hinter mir lag“, sagt Palicki.

„Menstruationsschmerzen sind normal“

Auch Jana Fink (Name von der Redaktion geändert) aus Scheeßel musste 14 Jahre auf ihre Endometriose-Diagnose warten. Seit sie mit zwölf ihre erste Periode bekommen hat, leidet sie regelmäßig unter extrem starken Schmerzen, Kreislaufproblemen, Durchfall und Darmblutungen. Weil Verwandte ähnliche Probleme hatten, wurden die Symptome in ihrer Familie als normal abgetan.

Ihre erste Gynäkologin hat ihr gesagt, sie solle einfach Schmerztabletten schlucken, dann sei schon alles in Ordnung. Bei jedem weiteren frauenärztlichen Termin hat sie ihr Leiden angesprochen, nie wurde sie ernst genommen. Auch bei mehreren schmerzbedingten Krankenhausaufenthalten – dreimal mit Verdacht auf eine Blinddarmentzündung – konnten die Ärzte ihr nicht helfen.

Ich bin bei Instagram auf einen kleinen Account von einer Betroffenen gestoßen und dachte „sie beschreibt quasi meinen Lebensweg“.

Da die Fachleute nicht weiter wussten, haben sie Fink eine chronische Gastritis diagnostiziert. „Es wurde einfach gesagt: ‚Da ist nichts, also wird es schon eine Magenschleimhautentzündung sein.‘ Rückblickend muss ich sagen, dass das gar nicht zu meinen Beschwerden gepasst hat und wahrscheinlich alle Symptome von der Endometriose verursacht wurden“, erzählt die 27-Jährige. Als sie mit 24 die Pille abgesetzt hatte, wurden die Schmerzen unerträglich. Laut Fink werde Endometriose häufig erst entdeckt, wenn Frauen aufhören, die Pille zu nehmen, da die Entzündungen von der Pille gehemmt werden.

Selbstaufklärung über Social Media

Sie selber ist über soziale Medien auf die Krankheit aufmerksam geworden: „Endometriose kannte ich bis dahin gar nicht. Erst als ich bei Instagram auf einen kleinen Account von einer Betroffenen gestoßen bin, dachte ich‚ sie beschreibt quasi meinen Lebensweg‘. Daraufhin bin ich sehr entschlossen mit meiner Vermutung zur Gynäkologin gegangen und habe mich an das Endometriosezentrum in Hannover überweisen lassen.“

Schon beim ersten Gespräch fühlte sie sich gut aufgehoben und ihr Verdacht wurde durch eine Bauchspiegelung – die einzige Möglichkeit, Endometriose zweifelsfrei zu diagnostizieren – bestätigt: Eine tief infiltrierende Endometriose mit Darmbeteiligung. Nicht alle Wucherungen konnten bei der Operation entfernt werden. Es sei wichtig zu wissen, betont Fink, „dass eine Sanierung nicht heißt, dass es weg ist. Es ist eine chronische Erkrankung, die immer präsent ist.“

Zwar habe der Eingriff mental etwas gebracht, „weil man wusste, dass das Kind einen Namen hat“. Die Beschwerden sind aber gleich geblieben. Eine weitere Behandlungsoption wäre die Entfernung von Teilen des Darms – ein riskanter Eingriff, zu dem Fink momentan noch nicht bereit ist.

Kinderlos trotz acht Operationen

Christin Palicki sah zu umfangreichen chirurgischen Eingriffen jedoch keine Alternative und hat mittlerweile acht Operationen über sich ergehen lassen. Obwohl ihre Eileiter mehrmals durchgespült wurden, war relativ schnell klar, dass ihr ursprünglicher Kinderwunsch nie in Erfüllung gehen wird. Endometriose ist bei Frauen eine der häufigsten Ursachen für Unfruchtbarkeit.

Endometriose verursacht zahlreiche Entzündungsherde im Frauenkörper. © Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

Sie wurde in die künstlichen Wechseljahre versetzt und bekam Hormone, um zukünftige Sanierungen zu erleichtern. „Bei mir sind viele kleine Entzündungsherde überall im Bauchraum verstreut. Blase, Harnwege, Darm. Da kann man nicht viel machen. Nach den operativen Eingriffen ist es immerhin etwas besser geworden. Nur die Menstruation bleibt die Hölle“, erzählt Palicki, die starke Opiate zu sich nimmt und alle zwei Wochen eine Schmerztherapie am Rotenburger Diakonieklinikum bekommt. Trotzdem fühle sie sich regelmäßig wie von einem Blitz getroffen. In der Öffentlichkeit haben Passanten sie in so einer Situation schon mal angesprochen, ob sie schwanger sei und die Wehen eingesetzt hätten. Eine doppelt schmerzhafte Erfahrung, wenn der Kinderwunsch nie erfüllt werden kann.

Ganzheitliche Krankheit

Obwohl Palickis ehemalige Chefin viel Verständnis hatte, musste die gelernte Wirtschaftsingenieurin im Alter von 40 Jahren Frührente beantragen. Sie geht nicht davon aus, dass sie jemals wieder ins Arbeitsleben einsteigen wird: „Ich kann keine Termine einhalten. Ich weiß heute nicht, wie es mir morgen geht.“

Auch für Fink ist es schwierig, ihrer Arbeit als Physiotherapeutin regelmäßig nachzugehen. Sie geht zwar offen mit ihrer Krankheit um und wird von ihrem Betrieb unterstützt. Manche ihrer Patienten würden aber auch ihren Unmut äußern, wenn ihre Behandlungen wiederholt ausfallen müssen. Fink wünscht sich hier mehr Respekt, denn auch Therapeuten können erkranken.

Wenn jemand in jungen Jahren eine sehr starke Regelblutung mit extremen Schmerzen hat, sollte sie sich sofort an ein spezialisiertes Zentrum wenden und nicht warten, bis irgendein Arzt dort hin verweist.

Von der medizinischen Gemeinschaft wünschen sich Palicki und Fink ein größeres Bewusstsein für die Krankheit, schließlich ist Endometriose die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Gerade weil die Symptome so vielfältig sind – häufig wird Endometriose als „Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet – sollten Ärzte die Beschwerden von Patientinnen ernst nehmen und den Menschen als Ganzes betrachten. In Krankenhäusern wurden beide Betroffene häufig von Facharzt zu Facharzt weitergereicht, um letztlich gesagt zu bekommen: „Sie sehen gar nicht krank aus.“ Palicki erwartet von Ärzten und Krankenkassen keinen Streit um Zuständigkeiten, sondern ernsthafte Zusammenarbeit: „Es ist eine ganzheitliche Krankheit, da sollten sich alle an einen Tisch setzen und nach Lösungen suchen.“

Alternative Heilmethoden

Häufig helfen auch alternative Heilmethoden für einen Umgang mit den Schmerzen. Bei Palicki sind es vor allem Entspannungs- und Atemtechniken, ein Qigong-Kurs an der Rotenburger Volkshochschule und osteopathische Therapien. Fink hat sehr gute Erfahrungen mit ätherischen Ölen und Wärmebehandlungen gemacht.

Dennoch führt auch bei Endometriose kein Weg an spezialisierten Schulmedizinern vorbei. Damit es bei anderen Erkrankten nicht, wie bei Fink und Palicki, 14 oder 21 Jahre bis zur Diagnose dauert, appelliert Palicki an junge Frauen: „Wenn jemand in jungen Jahren eine sehr starke Regelblutung mit extremen Schmerzen hat, sollte sie sich sofort an ein spezialisiertes Zentrum wenden und nicht warten, bis irgendein Arzt dort hin verweist.“ Auch Fink rät Frauen, auf ihre eigenen Signale zu hören und im Zweifel auch mehrmals die gynäkologische Praxis zu wechseln. Schließlich sei ein gut informierter Arzt entscheidend für den weiteren Werdegang.

Endometriose Vereinigung als Ort des Austauschs

Eine große Hilfe ist für Palicki und Fink auch die „Endometriose Vereinigung Deutschland“. Die Beratungsstelle bietet Unterstützung bei Reha- und Rentenanträgen an, vermittelt Kontakt zu spezialisierten medizinischen Fachkräften und veranstaltet jedes Jahr eine große Tagung an wechselnden Orten. Vor allem aber ermöglicht der Verein durch seine Netzwerkarbeit einen Austausch unter Betroffenen, von denen jede ihre ganz persönlichen Tipps zum Umgang mit der Krankheit hat.

Denn solange es keine Perspektive auf Heilung gibt, bleibt den erkrankten Frauen nichts anderes übrig, als bestmöglich mit der Krankheit umzugehen. Bei Christin Palicki ist es die Mischung aus Operationen, starken Schmerzmitteln, alternativmedizinischen Ansätzen und der Kontakt mit Leidensgenossinnen, die ihr zumindest zeitweise einen normalen Alltag ermöglichen: „Ich versuche, das Beste aus meinem Leben zu machen. Ich habe gelernt, die kleinen Dinge wertzuschätzen und die guten Tage zu genießen.“

Endometriose: Chronische Erkrankung der Gebärmutter Laut der Selbsthilfeorganisation „Endometriose Vereinigung Deutschland“ sind 8 bis 15 Prozent der Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren von Endometriose betroffen. Trotz der hohen Verbreitung werde Endometriose gesellschaftlich sehr wenig wahrgenommen. Bei der Erkrankung siedelt sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe (Endometrium) im Bauch- und Beckenraum – teilweise sogar in der Lunge – an. Das Endometrium baut sich periodisch mit dem Menstruationszyklus auf und blutet während der Menstruation. Das abgestoßene Gewebe außerhalb der Gebärmutter kann den Körper nicht verlassen und staut sich. Dadurch werden Zysten und Entzündungen an den betroffenen Organen verursacht. Die Vereinigung nennt vielfältige Beschwerden von Patientinnen wie Bauch- und Rückenschmerzen, allgemeine Erschöpfung, Schmerzen beim Sex, Blutungen aus Darm und Blase, starke Regelblutungen, vermehrtes Auftreten von Allergien oder ungewollte Kinderlosigkeit. Bei rund der Hälfte der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, ist Endometriose die Ursache. Die zweifelsfreie Diagnose kann nur durch eine Bauchspiegelung und anschließender Untersuchung einer Gewebeprobe erfolgen. Die so identifizierten Entzündungsherde können chirurgisch entfernt werden. Da keine ursächliche Behandlung bekannt ist, treten die Entzündungen nach einer Operation oft erneut auf. Die Selbsthilfeorganisation bietet Beratung für Endometriose-Betroffene, Personen mit Verdacht auf Endometriose und weitere am Austausch Interessierte (z.B. Angehörige oder Partner) an. Betroffene finden hier Unterstützung bei Reha- und Rentenanträgen und weiteren sozialrechtlichen Fragestellungen. Die Vereinigung stellt auch Kontaktdaten zu spezialisierten medizinischen Fachkräften zur Verfügung und veranstaltet jedes Jahr eine große Tagung mit vielfältigen Inhalten an wechselnden Orten. Weitere Informationen: www.endometriose-vereinigung.de