Die emotionale Fahrt mit dem „New Gospel Train“

Kirchwalseder Chor gibt ein Konzert

+ © Pröhl 20 Sängerinnen und Sänger laden die Zuhörer in der Kirche Zum Guten Hirten zu einer Fahrt mit dem „New Gospel Train“ ein. © Pröhl

Rotenburg - Mal wieder verwandelt sich die Rotenburger Kirche Zum Guten Hirten in einen Konzertsaal, als am vergangenen Freitag der Gospelchor Kirchwalsede zu Gast ist. Die etwa 20 Choristen unter der Leitung von Gisela Weiß-Jäger haben mit „All the leaves are brown“ ein herbstlich buntes Programm erarbeitet, das sie jetzt ihrem Publikum mit ansteckender Fröhlichkeit darbieten. Ge-sprochene Erläuterungen, Solo-Gesänge und Illustrationen auf der Leinwand bereichern ihren Vortrag.