Eltern in der Pflicht

Rotenburg – Die verkehrliche Situation auf der Gerberstraße in Rotenburg sorgt immer wieder für Diskussionen. „Es ist immer ein Thema, wie die Kinder herkommen, auch im Schulelternrat“, sagt Iris Rehder, Schulleiterin des Ratsgymnasiums. Drei Schulen liegen an der Straße, entsprechend viel Fahrrad-, Bus- und Autoverkehr herrscht morgens und zu Schulschluss. Auch wenn es bisher zu keinen großen Unfällen gekommen ist, knapp sei es des Öfteren: „Es gibt immer wieder Situationen, die nicht ungefährlich sind.“

Das weiß auch die Polizei, wie Hauptkommissar und Verkehrssicherheitsberater Christoph Steinke im Gespräch berichtet. Die „Elterntaxis“ seien dabei das Hauptproblem. Viele Eltern fahren ihre Kinder direkt vor das Schulgebäude, halten dort, wo es verboten ist: Auf der Straßenseite von den Schulen aus in Richtung Wachtelhof herrscht absolutes Halteverbot zu bestimmten Zeiten. Halten dort Autos, verengt das die Straße zusätzlich, Fahrradfahrer müssen ausweichen, bei Gegenverkehr kann das zu unübersichtlichen Situationen führen – vor allem, wenn die Fahrräder nicht verkehrstauglich sind, beispielsweise das Licht kaputt ist. Die Beamten sind öfter vor Ort, kontrollieren, ermahnen. Vom Ratsgymnasium aus gibt es Elternbriefe, in denen auf die Situation hingewiesen wird; mit der Bitte, Kinder zum Beispiel an der Verdener Straße oder anderen Punkten herauszulassen, an denen es eine Entzerrung bringt. Auch Steinke spricht sich dafür aus. „Sie müssen nicht mitten ins Gedrängel und die Kinder kommen an die frische Luft“, sagt er. Elternabende werden ebenfalls gerne zur Erinnerung genutzt. „Das geht dann vier Wochen gut, dann war es das wieder – man muss es immer wieder ins Bewusstsein rufen“, meint Rehder. „Es gibt immer schwarze Schafe, die die Situation für achtsame Fahrer schwierig machen.“ Viele würden sich daran halten, andere fahren mit überhöhter Geschwindigkeit oder biegen rasant aus der Kurzen Straße ein. „Das ist riskant.“ Auch die Bushaltestelle vor der Pestalozzihalle sieht sie als „Brennpunkt“, durch das Gedrängel.

Daher würde das Gymnasium immer wieder nach Wegen suchen, die Straße noch verkehrssicherer zu machen. Dabei sei die Einrichtung einer Fahrradstraße bereits ein großer Fortschritt, wie Polizei und Schulleiterin übereinstimmend loben. „Das war eine gute Entscheidung“, so Steinke. Nur müsse allen klar sein, welche Regeln dort gelten – Fahrradfahrer haben „oberste Priorität“.

Verkehrserziehung und Prävention sei immer ein Thema. Als eine Maßnahme plant das Ratsgymnasium für den 14. Juli einen Mobilitätstag, wo auch das Thema Helm in den Fokus rücken soll, ebenso Bremsweg und verkehrssicheres Fahrrad. „Wir haben verschiedene Ideen, für den elften Jahrgang zum Beispiel auch die Themen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“, sagt Rehder. Wie wichtig das ist, weiß auch Steinke. „Verkehrserziehung ist ab dem Kindergartenalter ein Thema, viel in der Grundschule und hört in weiterführenden Schulen oft auf“, bemängelt er. Dabei sei das wünschenswert: „Damit muss man sich auseinandersetzen, wenn man sein Kind sicher zur Schule schicken will.“ Das sei nicht nur Aufgabe der Polizei und Schule, da seien auch die Eltern gefragt.

+ Fahrradfahrer haben auf der Gerberstraße Vorrang. © Beims

Der Fortschritt greift, vieles wird moderner, die Fahrradsicherheit sei in den vergangenen Jahren besser geworden, meint Steinke. Regeln werden überarbeitet. Auch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung gibt es im März, die vor allem die Situation für Radfahrer verbessern soll. So gilt künftig unter anderem ein festgelegter Abstand von 1,50 Meter, wenn Autofahrer einen Radfahrer überholen wollen.

Eines ändert sich aber scheinbar nicht: „Ich habe damals genau das Gleiche erzählt wie Christoph Steinke heute“, meint Polizeisprecher Heiner van der Werp. „Vor 15 bis 20 Jahren hatten wir genau das gleiche Problem.“ Dennoch sei die Situation besser geworden: In den vergangenen Jahren habe es im Landkreis um die 6 000 Unfälle jährlich gegeben, davon nicht mal 250 Fahrradunfälle. „Unser Unfallaufkommen bei Radfahrern ist gering“, meint Steinke. Dabei würden längst nicht alle Unfälle gemeldet, sondern meist die, bei denen es zum Schaden kommt.

Überlegungen, wie man die Situation verbessern könnte, gab es bereits einige. So kommt immer mal das Thema Einbahnstraße für die gesamte Gerberstraße auf. Dazu hat die Stadt zuletzt 2017 Anwohner befragt, die Antwort war eindeutig: Ablehnung. Uwe Knabe aus dem Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz im Rathaus, kennt die Begründungen. So finde das Chaos nur einige Minuten statt, die Einschränkung wäre ganzjährig. Zudem müssten Kraft- und Autofahrer über den Kreisverkehr in die Mühlen- und von dort in die Gerberstraße fahren, mit Rückstaus sei insbesondere zu Stoßzeiten zu rechnen – die Grünphase an der Ampelanlage müsste verlängert werden, ebenso die Abbiegespur.

Auch würde sich die Parkplatzsituation „erheblich verschlechtern“, gerade für Besucher der dortigen Arztpraxis. Knabe selbst sieht das Parkproblem vor allem am Ratsgymnasium, das besonders im kommenden Jahr ansteigen könnte: Dann, wenn es wieder einen 13. Jahrgang gibt. Viele Schüler mit Führerschein werden mit dem eigenen Auto fahren wollen. „Die Parkfläche wird nächstes Jahr heiß begehrt sein“, mutmaßt er. Dann müsse die Parkplatzsituation ohnehin überdacht werden. Zum Beispiel im Rahmen der Straßensanierung, die unausweichlich ist. „Das ist insgesamt alles nicht glücklich dort, sehr schmal“, merkt Steinke an. Bislang sei die Sanierung aber erst mit dem Haushalt 2023 eingeplant, erklärt Knabe. Das werde ein größeres Projekt, „nicht wie in einer normalen Wohnstraße, da müssen mehrere Leute mit ins Boot“.