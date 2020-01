Eltern gehen auf die Straße

Marc Andreßen und die „Parents for Future“ unterstützen Jugendliche in ihrem Bemühen für mehr Klimaschutz. Foto: Beims

Rotenburg – Jugendliche, die sich in der Fridays for Future-Bewegung engagieren, gibt es auf der ganzen Welt. Sie bei ihrem Protest für mehr Klimaschutz zu unterstützen, dem haben sich die „Parents for Future“ verschrieben, wie der Rotenburger Gruppengründer Marc Andreßen im Gespräch erzählt. Seit etwa einem Jahr sind diese auch im Landkreis unter dieser Flagge aktiv. „Wir verstehen uns als Unterstützungsorganisation für die Kinder und Jugendlichen, das ist unser Ursprung“, sagt er.

Unter den Mitgliedern sind sowohl jene, die die Jugendlichen lokal bei Aktionen unterstützen, als auch einige, die parallel beispielsweise in Gruppen wie „Extinction Rebellion“ aktiv sind. Dabei gab es unter den etwa 40 bis 50 im Landkreis Beteiligten nie eine Art „Gründertreffen“. Die Gruppe vernetzt sich über die Aktivitäten, die es hier zum Thema Klimaschutz gibt. Wenn in einem Ort nur zwei Interessierte sind, „stellen die dort eher nichts auf die Beine“, sondern schließen sich anderen Aktivitäten an. „Manchmal sind Großeltern, die Grandparents dabei“, sagt Andreßen. „Allen ist wichtig, sich damit zu identifizieren, den CO2-Fußabdruck zu verringern.“

Andreßen – Sprecher der Rotenburger Grünen – selbst reist oft von Demo zu Demo, knüpft Kontakte. „Die Grundidee war, die Klimaaktivisten unter den Erwachsenen im Landkreis miteinander zu vernetzen.“ Wichtig sei es, die Jugendgruppe inhaltlich nicht zu dominieren, betont er. Sondern beispielsweise eine Demo anmelden zu können, sollte sich einmal kein über 18-Jähriger finden.

„Wir wollen auch auf die Defizite speziell in Deutschland aufmerksam machen“, meint Andreßen. Die Forderungen seien dabei bewusst kurz gehalten und entsprechen denen der jüngeren Generationen: die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen oder aber die Kriterien der Klimagerechtigkeit zu wahren. So stoßen Industrienationen zwar das meiste CO2 aus, aber die Entwicklungsländer tragen „wahrscheinlich die größte Last“, sagt Andreßen – in finanzieller Hinsicht durch Dinge etwa, die bereits im Pariser Klimaabkommen berücksichtigt sind, wie Klimafonds.

Detaillierte Lösungsvorschläge liefern die Parents nicht, aus gutem Grund, wie Andreßen sagt. Ob Energieverbrauch, Mobilität, Industrie: „Lösungen, die umgesetzt werden können, sind da. Die Industrie weiß das, macht das teilweise, aber der Druck ist noch nicht groß genug.“ Die Technologien seien vorhanden, daher „müssen wir ihnen nicht sagen, was zu tun ist“. Die Industrie arbeite seit Jahren daran, wie sie CO2-neutral werden kann. Doch noch warteten viele ab, schieben das Handeln hinaus.

Die Europäische Investmentbank (EIB) finanziert zum Beispiel ab 2022 keine Projekte mehr mit fossilen Energieträgern. „Solche Entwicklungen machen es Firmen zunehmend schwerer, Kredite für Klimaschädliche Projekte zu bekommen“, weiß Andreßen. Drüber nachdenken, darauf achten, werde noch wichtiger. „Denn CO2--intensive Prozesse werden von der Finanzwirtschaft mehr und mehr als Risiko bewertet.“

Man hört immer wieder, dass die Jugendlichen sich nur für einen freien Tag und nicht für den Klimaschutz interessieren. „Aber Kinder, die sich für ihre eigene Zukunft engagieren, darauf sollten alle Eltern hoffen“, kommentiert Andreßen. „Die Jugendlichen sind sehr gut im Informationsaustausch und ihrer Organisation, sie sind aktiv.“ Sie kümmerten sich um ihre Demos, die Ausstattung, aber auch darum, was hinter dem Klimawandel steckt. So werden beispielsweise an der Bremer Universität Vorlesungen organisiert, bei denen den Schülern Klimathemen nahegebracht werden. Natürlich gebe es auch die, die sich anschließen, weil sie es amüsant finden. Aber: „Das ist nicht der Kern der Bewegung“, merkt der Rotenburger an, der die Parents unter anderem bundesweit im Bereich IT unterstützt.

Andreßen selbst hat vor zwei Jahren für die UN auf der Klimakonferenz in Bonn gearbeitet und dort viel mitbekommen. „Draußen standen die Aktivisten vom Hambacher Forst, innen haben indigene Völker gesprochen“, erinnert er sich. Dann habe er sich gefragt, was in Deutschland passiert. „Das war, bevor Greta Thunberg das losgetreten hat“, sagt er und schmunzelt. „Da wurde mir nochmal klar, wie wichtig das Thema Klima ist.“ Beim Ostermarsch 2019 in Rotenburg sei ihm dann das Organisationsdefizit vor Ort aufgefallen – der Startschuss für die Vernetzung des Landkreises. 2019 war Andreßen zudem als Freiwilliger für die UN auch bei der Klimakonferenz in Madrid. „Da bekommt man viele Einblicke, was auf der Welt in Gang ist, von Indonesien über die Weltbank bis hin zu einer Rede von Harrison Ford beim WWF.“ Nach ihrem Arbeitseinsatz haben die Ehrenamtlichen mit UN-Ausweis freien Zugang zu allen Veranstaltungen. Das sei spannend, so Andreßen, denn: „Der Klimawandel ist das größte Projekt der Menschheitsgeschichte auf so vielen Ebenen.“ Und da ist gerade in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland „noch deutlich Luft nach oben“.

Denn letztlich gehe das Thema alle an, beispielsweise im Energieverbrauch. „Wenn der CO2--Preis ansteigt, die fossilen Energieträger teurer werden, was macht das zum Beispiel mit dem Wohnungsmarkt in Rotenburg?“ Während die einen in schlecht gedämmten Häusern mit fossilen Brennstoffen heizen, weil sie sich vielleicht den Umbau nicht leisten können, haben andere ein Elektroauto und eine Solaranlage auf ihrem Passivhaus. „Das ist auch eine soziale Herausforderung – wenn wir die zu spät angehen, wird die Aufgabe immer schwieriger.“

Aktuell sieht es danach aus, dass Deutschland seine Klimaziele trotz des Kohleausstiegs deutlich verpasst, sagt Andreßen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsste der CO2--Ausstoß schneller sinken. „Je länger wir jedoch zu viel ausstoßen, desto früher ist das verbleibende Budget verbraucht. Je schneller jedoch eine Anpassung umgesetzt werden muss, desto höher ist die Belastung für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft“, sagt er. Neben den Umweltfolgen würden auch die Risiken und Kosten auf kommende Jahre und Generationen verlagert. Und genau deswegen gingen immer mehr Parents auf die Straße.