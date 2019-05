Das Elektroauto für alle

Erster Halt in Rotenburg: „E2Work“-Vertriebsleiter Thomas Everding (l.) kooperiert für das E-Carsharing in Rotenburg mit den Rotenburger Stadtwerken, wo die Fäden des Projekts bei Uwe Schmidt zusammenlaufen.

Rotenburg – Der erste öffentliche Elektro-Leihwagen steht ab dem Spätsommer auf dem Parkplatz hinter dem Rotenburger Rathaus. Das hat Stadtwerke-Vertriebsmitarbeiter Uwe Schmidt angekündigt. Der Renault Zoe gehört dann zu einem Pilotprojekt, das die Stadt in diesem Jahr mit 10 000 Euro bezuschusst.

Erste Stadträtin Bernadette Nadermann begrüßt die Initiative, die während der Haushaltsberatungen im Herbst aufgekommen ist. Zwei Elektroautos und einen Hybridwagen nutzt die Stadtverwaltung selbst, damit habe man gute Erfahrungen gemacht. „Um ganz langsam auch die Bürger in die richtige Richtung zu bekommen“, will die Stadt nun die E-Mobilität anschieben. Vergleichbare Projekte gibt es in der Region noch nicht.

Als Partner an Bord ist für Stadt und Stadtwerke das Hildesheimer Unternehmen „E2Work“, das ähnliche Carsharing-Modelle in Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel realisiert hat. Auf Basis dieser Technologie werden die Stadtwerke die Online-Registrierungsformalitäten abwickeln, damit sich jeder interessierte Bürger den Wagen direkt an der Ladesäule auf dem Rathausparkplatz gegen eine entsprechende Gebühr ausleihen kann.

Der erste Wagen, der im Spätsommer bereitstehen soll, ist für die Stadtwerke aber nur der Auftakt. Projektleiter Uwe Schmidt schwebt in wenigen Jahren eine weitere Vernetzung und dezentrale Vermietung der Elektroautos von mehreren Standorten aus vor. Bis dahin müsse sich „der Mensch aber erst mal darauf einstellen, sich ein Auto zu teilen“. Dass das funktionieren kann, wollen die Partner bei der Rowdinale am 25. und 26. Mai auf dem Pferdemarkt zeigen.

mk