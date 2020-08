El-La bekommt neues Kleid

Dritter Anstrich für das Kunstwerk an der Mühlenstraße

+ © Menker Ines Thode-Sonntag und Wolfgang Hannen bei der Arbeit. El-La bekommt einen neuen Anstrich. © Menker

von Guido Menker schließen

Rotenburg – Zwei Wochen plant Ines Thode-Sonntag ein. So lange nimmt sie sich Zeit für das zweiteilige Kunstwerk El-La vor dem Haus der Firma PDS an der Mühlenstraße in Rotenburg. „Es ist das dritte Mal, dass ich diesen beiden Figuren ein neues Kleid verpasse“, sagt die 66-Jährige. Für diese Aktion ist sie aus Südfrankreich angereist, wo sie heute lebt. Früher war sie in Stapel zuhause.