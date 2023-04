Vanille, Schokolade und Inflation: So viel kostet eine Eiskugel in diesem Jahr im Altkreis Rotenburg

Von: Lars Warnecke

Vanille ist ein Klassiker, der immer noch gefragt ist. © Warnecke

Es wird ja bekanntlich alles teurer, aber trifft das auch auf die Kugel Eis zu? Wir haben bei den Eiscafés im Altkreis nachgefragt, mit welchen Preisen die Kunden in diesem Jahr rechnen müssen.

Rotenburg – Der Frühling ist da und die Eiscafés in Rotenburg und umzu haben bereits seit Wochen wieder geöffnet. Alles beim Alten also? Nicht ganz, denn der Preis für Eis steigt in Folge des Ukraine-Krieges – sprich: hoher Energiekosten und den inflationären Preisen für Rohstoffe – allgemeinhin weiter an. In Düsseldorf oder auf Rügen etwa kann eine Kugel inzwischen schon 1,80 Euro kosten. Wir haben uns daher die aktuellen Preise pro Kugel in der Region angeschaut und nebenbei viele neue Sorten entdeckt.

Eiscafé-Saison gestartet: Eiscafé Venezia in Rotenburg musste Preise anpassen

Flabio Traettino, Inhaber vom Eiscafé Venezia in Rotenburg, hat seit Anfang Februar wieder geöffnet – nach einer gut dreimonatigen Winterpause. „Mal sehen, ob das Wetter jetzt so gut bleibt, dann kommen auch wieder mehr Gäste“, weiß er aus Erfahrung. In den vergangenen Wochen sei der erhoffte Ansturm auf das hausgemachte Gelato jedenfalls noch ausgeblieben. „Der März mit Schnee und viel Regen war wirklich eine Katastrophe, das haben wir schon gemerkt.“ Mit 32 Eissorten versucht Traettino, so gut wie jeden Geschmack seiner Kunden abzudecken. „Zur Zeit sind es noch 25, aber bis zum Sommer stocken wir das Angebot auf.“

Er hat immer noch gut lachen: Inhaber Flabio Traettino in seinem Eiscafé Venezia in Rotenburg. © Warnecke

Dabei will er auch mit veganen Kreationen überzeugen. Und mit Sortenneuheiten wie Heidelbeer-Holunder und Blutorange. Mittlerweile kostet eine Kugel in seinem Café an der Großen Straße nicht mehr 1,30 Euro, wie noch in der letzten Saison, sondern 1,50 Euro. „Wir mussten den Preis anpassen, was vor allem an den drastisch erhöhten Lebensmittelpreisen wie Zucker, Milch und Sahne liegt“, erklärt der Inhaber. Für ihn sei Speiseeis damit schon zu einer Art Luxusprodukt geworden – „und das werden wir grundsätzlich auch noch im Abverkauf merken“.

„Kunden bereit, für die Qualität mehr zu zahlen“: Rotenburger Eismanufaktur muss Kosten decken

Eine Kugel Eis für 15 Pfennig – daran kann sich Gilberto Gori von der Rotenburger Eismanufaktur noch aus seiner Jugend erinnern. Heute müssen seine Kunden ebenfalls 1,50 Euro hinblättern – und damit mehr als noch 2022. Der Preis für eine vegane Kugel liegt bei 1,80 Euro. „Im Durchschnitt haben wir unser Sortiment um zwölf Prozent erhöht, um unsere Kosten decken zu können.“ Von einer Anpassung habe er im letzten Jahr noch Abstand genommen, obwohl damals schon die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe geschossen seien. „Damals habe ich gesagt, dass man an seine Kunden auch etwas zurückgeben müsse – dieses Jahr ging es dann nicht mehr anders.“ Beschwert hätten sich die Gäste noch nicht. „Viele meinen, sie seien gerne dazu bereit, für die Qualität mehr zu zahlen.“

Die Eismanufaktur in der Rotenburger Fußgängerzone mit Inhaber Gilberto Gori (l.) und seinen Helfern. © Warnecke

Bis mindestens Ende 2024 will der Inhaber an den jetzigen Preisen festhalten – und das auch aus einem ganz pragmatischen Grund: „Wir haben gerade die neuen Karten fertig – und die kosten ja auch Geld.“ Gori, der sein Café in der Fußgängerzone schon Mitte Januar wieder geöffnet hatte, möchte regelmäßig neue Sorten für seine Kunden anbieten. In dieser Saison findet sich so etwa Skyr-Heidelbeere in der Auslage ebenso wie rosafarbenes Troll-Eis. Beliebt unter den bis zu 24 Sorten seien nach wie vor Klassiker wie Vanille, Schoko, Erdbeere und Stracciatella.

Drei Wetter-Apps dienen ihm zur täglichen Orientierung. Warum gleich diese Menge? „Wir müssen ja auch das Personal planen – und weil ich das Eis jeden Tag frisch produziere, mache ich danach auch schon mal zwei Sorten weniger, wenn das Wetter schlecht ist.“

„Wollte nicht so einen großen Sprung machen“: Leichter Preisanstieg auch bei „Akazien by Kurt“ in Sottrum

Ganzjährig geöffnet hat das Bistro und Eiscafé „Akazien By Kurt“ in Sottrum. „Aber nur von Anfang März bis Ende Oktober bieten wir Eis an“, klärt Inhaber Halis Kurt auf. Auch er hat festgestellt: „Der Saisonstart war nicht so berauschend, dafür war es einfach noch zu kalt.“ Doch jetzt so langsam würden sich die Tische wieder füllen. Um zehn Cent hat er die Preise erhöhen müssen – von 1,20 auf nunmehr 1,30 Euro. Eigentlich, sagt Kurt, müsste er sogar etwas mehr nehmen, doch ich wollte nicht so einen großen Sprung machen.“ Irgendwo müsse er auch die Grenze ziehen. Er hofft, dass sich die Energie- und Lebensmittelpreise bald wieder normalisieren.

Steigende Warenkosten und Personalsorgen – doch einige Ideen im Eiscafé Venezia in Visselhövede

Das ist auch von Salvatore Zucca zu vernehmen. Letztes Jahr kostete eine Kugel in seinem Eiscafé Venezia in Visselhövede noch 1,50 Euro, jetzt sind es 1,60 Euro. „Für meine Produkte verwende ich nur frische Milch vom Bauern – Qualität, die natürlich auch ihren Preis hat, und den muss ich an meine Kunden weitergeben“, sagt er. Die hätten aber Verständnis, sei doch gemeinhin bekannt, dass alles teurer geworden ist. Neben den steigenden Warenkosten hat er aber noch andere Sorgen: „Es ist wirklich schwer, gutes Personal zu finden.“

Noch befinden sich 20 Sorten im Angebot, ab nächster Woche sollen es 26 sein. Auch ganz Neue? Zucca gibt sich geheimnisvoll: „Ich habe schon einige Ideen – wenn mehr die Sonne rauskommt, werde ich sie in die Tat umsetzen.“

Neuzugang „Tony Eis“ in Rotenburg kann Preise noch halten – auch für Hunde-Eis

Marco Carrus (r.) und sein Geschäftspartner Danilo Curceli von „Tony Eis“ sind auch mobil unterwegs. © Warnecke

Erst im Januar hat Marco Carrus mit einem Kollegen das Café „Tony Eis“ in Rotenburg eröffnet – Gäste zahlen dort einen Preis in Höhe von 1,50 Euro pro Kugel, auch für veganes Eis. „Wir haben hier einen geraden Schnitt gemacht“, berichtet Carrus. „Man verdient nicht viel daran, aber noch höher wollten wir nicht gehen.“ 16 verschiedene Sorten finden sich aktuell in der Vitrine, und wer mag, kann hier auch Dog-Eis bestellen. „Das ist aber wirklich nur für Hunde, nicht für Menschen“, betont Carrus.

Für das eher wechselhafte Wetter hätten er und sein Mitstreiter bereits jede Menge zu tun gehabt – was auch an dem Eiswagen liegen dürfte, mit dem das Duo in der Region unterwegs ist, etwa auf Festen und Flohmärkten. „Dieses Jahr bleiben die Preise so – was nächstes Jahr ist, müssen wir sehen.“

„Alle sehr verständnisvoll“: Im Eiscafé La Mimosa ist in diesem Jahr nur der Eisbecher teurer

„Bisher haben wir keine negativen Reaktionen bekommen, alle waren doch sehr verständnisvoll“, sagt auch Cinzia Tarantino vom Eiscafé La Mimosa in Scheeßel. Schon in der vergangenen Saison habe die Inhaberin den Preis pro Kugel auf 1,50 Euro erhöht. „Dabei bleibt es in diesem Jahr.“ Die Eisbecher seien indes seit der Rückkehr aus der Winterpause im Februar nun 50 Cent teurer. „Aktuell haben wir 30 Sorten – dabei wird es auch bleiben, die Auslage ist voll“, kündigt Tarantino an. Neben den Klassikern fänden bei ihr unter anderem Rocher- und Buttermilcheis guten Absatz.